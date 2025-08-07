광주서구장애인복지관 '권리당원 모집 직원 동원·갑질' 논란

큰사진보기 ▲광주광역시 서구청사. ⓒ 광주광역시 서구청 관련사진보기

광주광역시 서구청으로부터 위탁 운영을 맡은 한 복지시설에서 더불어민주당 권리당원 모집을 위해 직원들을 강제 동원했다는 주장이 제기돼 지자체가 감사에 나섰다.해당 복지시설 관장은 "강요가 아닌 부탁"이라고 밝혔다.7일 <오마이뉴스> 취재를 종합하면, 광주 서구청은 최근 광주서구장애인복지관을 대상으로 자체 감사를 벌였다.감사는 '내부 갑질 및 비리'에 대한 투서가 한국사회복지사협회에 접수되며 진행됐다.투서에는 복지관장이 직원들에게 (더불어민주당)당원 모집, 정당 행사 동원을 강요했다는 등의 내용이 담겼다.익명의 제보자는 '2025년 3월부터 관장이 직원 1명당 신규 권리당원 5명씩 할당해 가입을 강요했다', '취합된 권리당원 명부를 관리했다', '직원들은 자신을 비롯해 가족이나 지인들까지도 당원 가입을 시킨 상황'이라고 신고했다.'강제 모집한 당원 명단이 (김이강) 현 구청장에게 제공됐다'고도 주장했다.이와 함께 ▲서류 조작 및 카드깡을 통한 보조금 횡령과 부정 사용 ▲노동과 금전 갈취 ▲사적이고 불법적인 업무 지시 등을 제보했다.괴롭힘과 갑질로 인해 2023년 15명, 2024년 15명의 직원이 퇴사했고, 불법적인 채용 청탁이 이뤄졌다고 주장하기도 했다.이 같은 제보를 받은 광주복지공감플러스는 이날 성명을 내고 "광주시와 서구청은 사회 복지계가 인정하는 수준의 조사팀을 구성해야 한다"며 "필요할 경우 감사 결과에 따라 수사 의뢰도 해야 한다"고 밝혔다.이에 대해 해당 장애인복지관장은 입장문을 내고 "당원 모집은 인정한다"면서도 "다만, '강요'냐 '부탁'이냐는 서로의 견해가 다를 수 있다"고 말했다.또한 "구청장에게 제공할 목적으로 등 추측이 난무하지만 명백한 억측이자 그들만의 상상"이라고 일축했다.그뿐만 아니라 보조금 횡령, 괴롭힘과 갑질, 불법 채용 청탁 등의 의혹에 대해서도 사실과 다르다고 반박했다.복지관 측은 "당원 모집, 선거 사무실 행사 참여, 조합원 가입, 차량 점검 등은 사실이다"며 "하지만 동참하지 않았다고 해서 업무상 불이익을 받거나 하지는 않았다"고 설명했다.이어 "어떠한 채용 청탁도 없었다"며 "사실을 왜곡하고 허위사실 유포·비방을 통해 복지관의 신뢰를 무너뜨린 부분에 대해 법적으로 대응하겠다"고 밝혔다.이에 대해 서구청 관계자는 "광주사회복지사협회를 통해 관련 내용을 인지하게 됐고 구청장이 곧바로 공정하고 객관적인 사실 확인과 관계자 조사를 지시했다"며 "조사는 오는 8일까지 장애인희망복지과, 감사담당관, 광주사회복지사협회가 함께 진행하고 있으며 조사 결과에 따라 후속조치가 이뤄질 예정"이라고 말했다.