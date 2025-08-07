"기억은 미래를 비추는 빛, 청소년 역사교육 중요"

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

1905년 일제는 을사늑약을 통해 대한제국을 강제 병합했다. 이에 격분한 수많은 독립군과 애국지사가 국내는 물론, 해외에서 독립운동을 벌였다. 1945년 8월 15일, 우리 민족은 마침내 식민의 사슬을 끊고 조국의 빛을 되찾았다.광복 80주년 기념행사를 준비하는 최희용 광복회 용인시지회장으로부터 광복절의 의미와 독립운동 정신을 계승하기 위해 무엇이 필요한지 등에 대해 들었다. 최희용 지회장은 광복 80주년을 맞아 독립운동은 과거가 아닌 현재 우리가 살아가야 할 가치라고 강조했다. 최 회장은 "광복 80주년은 단순한 기념일이 아니라 선열들의 희생정신을 기리고, 우리가 그 정신을 이어받았다는 자부심을 새기는 시간"이라고 밝혔다.최 회장은 용인은 독립운동의 살아있는 현장이라며 기억해야 할 독립운동가로 만세운동과 무장투쟁을 이끌었던 ▲기흥 출신 오석 김혁 장군 ▲을사늑약에 항거해 자결한 민영환 순국열사 ▲오광선 장군과 딸 오희옥 지사로 대표하는 3대 독립운동가문 ▲3.1만세운동을 주도한 홍재설, 홍종국, 홍종엽 등 3부자 독립운동가를 꼽았다.최 회장은 "기흥과 이동읍, 원삼면 일대는 항일 의병활동의 근거지였으며 지금도 지역 곳곳에 독립운동가의 흔적이 남아 있다"고 설명했다.광복회 용인시지회는 지역사회와 함께 다양한 기념사업을 펼치고 있다. 독립운동 유적지 탐방, 독립운동 사진 전시, 태극기 나눔 행사, 어린이 그림그리기 대회 등을 통해 시민과 청소년이 역사를 체험하고 기억할 수 있도록 돕고 있다.특히 청소년 대상 교육사업에 주목하고 있다. 최 회장은 "독립운동은 오늘을 살아가는 우리의 가치이며, 청소년이 직접 영상 제작과 역사 토론, 유적지 체험을 통해 그 정신을 느끼고 삶으로 실천할 수 있어야 한다"고 강조했다.독립운동 정신을 계승하기 위해서는 "무엇보다 역사 교육의 내실화가 중요하다"며 "단순히 시험을 위한 지식이 아니라, 독립운동이 왜 필요했는지, 우리 사회에 어떤 교훈을 주는지를 체험 중심 교육으로 전달해야 한다"고 말했다.앞으로 20년을 준비하는 지금이야말로 미래세대를 위한 기억 교육이 절실한 시점이라는 게 최 회장의 생각이다. 그는 "앞으로의 20년은 지금의 청소년이 대한민국을 이끌어 나갈 것"이라며 "제대로 된 역사 인식이야말로 지속 가능한 사회의 기반"이라고 강조했다.광복회 용인시지회는 올해 광복 80주년을 기념해 기념식과 거리 행사, 청소년 퀴즈대회를 계획하고 있다. 최희용 회장은 "기억이 모여 의지가 되고 의지가 행동으로 이어질 때 비로소 그 숭고한 뜻을 미래로 전할 수 있다"며 "광복 100주년을 향한 여정이 시작되고 있다"고 말했다.한편, 광복회 용인시지회는 8월 15일 오후 6시 용인특례시와 함께 시청 에이스홀에서 '용인! 빛으로 힘차게 나아가리'를 주제로 '제80주년 광복절 경축식'을 연다. 시는 용인지역 독립유공자 후손과 국가유공자를 초청해 감사의 뜻을 전할 예정이다.