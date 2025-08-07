서산 찾은 안산 시민들, '빠른 수해복구 위해 함께 하겠습니다'

큰사진보기 ▲안산 시민들은 지난 6일 서산시 해미면 홍천리 딸기 비닐하우스 침수 피해 농가를 방문해 토사와 농작물을 걷어내며 자원봉사에 나섰다. ⓒ 이완섭 SNS 갈무리 관련사진보기

안산 시민들이 집중호우로 큰 피해가 발생한 서산을 찾아 복구작업에 손을 보태며 연대의 힘을 보여줬다.서산시와 이완섭 시장에 따르면 안산 시민들은 지난 6일 서산시 해미면 홍천리 딸기 비닐하우스 침수 피해 농가를 방문해 토사와 농작물을 걷어내며 자원봉사에 나섰다.서산 지역 호우피해 복구율은 93%에 이르지만 농작물을 재배하던 비닐하우스 등에는 여전히 사람 손이 필요한 상황이다.이날 안산 시민으로 공무원, 통장, 체육회, 안산 서산향우회 등 100여 명을 비롯해 휴가 중인 이민근 안산시장도 함께했다.이들은 폭염특보가 발효된 가운데 높은 습도와 한낮 온도가 32도를 넘는 폭염에도 비닐하우스에서 복구작업을 이어 나갔다. 이날 봉사활동은 하우스 내부에 쌓인 토사와 잔해를 제거하고 정비하는 작업으로, 좁은 공간에서 허리를 굽히며 진행해야 하는 고된 일이었다.이완섭 시장에 따르면 안산 시민들은 삽, 장화, 장갑 등 복구작업에 필요한 장비를 직접 준비해, 체계적이고 성실한 작업을 통해 하우스 3개 동을 말끔히 정리했다.이에 대해 이완섭 시장은 SNS를 통해 "오늘(6일) 서산은 진심 어린 연대와 이웃의 정성이 빚어낸 손길로 큰 에너지를 받은 하루였다"면서 "이번 인연으로 서산시와 안산시가 수어지교의 관계처럼 떼려야 뗄 수 없는 끈끈한 이웃이자 동반자로 발전해 갈 수 있게 되길 소망한다"며 고마움을 전했다.특히, 이민근 안산시장에 대해서 "개인 휴가 중임에도 현장을 찾아 마지막 순간까지 봉사활동에 함께했다"며 "이웃의 아픔에 깊이 공감하고 함께하려는 진정한 리더십의 울림을 전해줬다"면서 "다시 한번 진심 어린 감사의 인사를 전하며 (안산시의) 따뜻한 손길, 서산 시민 모두가 오래도록 기억하겠다"고 덧붙였다.이민근 안산시장 역시 "이웃의 아픔에 공감해 준 그 따뜻한 마음, 무너진 삶의 터전을 다시 일으키는 과정에 기꺼이 힘을 보태준 (안산 시민들의) 손길이 얼마나 큰 위로와 희망이 되었는지 모른다"면서 "기쁠 때나 어려울 때나 '시민과 함께'라는 말의 의미를 다시금 깊이 새기는 시간이었다"며 서산시의 빠른 일상 회복을 기원했다.한편, 서산시는 지난달 16일부터 나흘간 571.2mm의 비가 내렸으며, 17일 하루 동안 438.6㎜의 물 폭탄이 쏟아졌다.이 비로 2명이 사망하고 약 800억 원의 큰 피해가 발생했으며, 농작물 피해 면적은 3421㏊이며, 하우스, 축사 등 농업 시설물의 피해는 심각할 정도다.