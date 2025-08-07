국민 10명 중 5명, 이 대통령의 "후진적 산재 추방"에 공감했다

이재명 대통령이 "후진적인 산업재해를 영구적으로 추방해야 한다"면서 연일 산업재해에 대한 경고와 대책 마련을 촉구하는 가운데, 국민 10명 중 5명이 "노동자 안전은 최우선 가치이므로 규제를 통해서라도 강화돼야 한다"고 생각하는 것으로 조사됐다.
7일 발표된 전국지표조사(NBS) 8월 1주차 조사결과다. 엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치는 지난 4~6일 전국 만 18세 이상 1001명(총통화 6831명, 응답률 14.7%)에게 휴대전화 가상번호를 활용한 전화면접조사 방식으로 다음과 같이 물었다.
"최근 정부는 반복적인 산업재해를 줄이기 위한 기업의 안전관리 의무를 크게 강화하도록 주문했다. ① 노동자 안전은 최우선 가치이므로 규제를 통해서라도 강화돼야 ② 노동자 안전만큼 기업 활동의 자율성과 효율 추구도 보장돼야 중 어느 쪽에 더 공감하나."
조사 결과, "규제를 통해서라도 노동자 안전이 강화돼야" 한다는 의견을 택한 응답이 52%, "기업 활동의 자율성과 효율 추구도 보장돼야" 한다는 의견을 택한 응답이 44%로 나타났다. 오차범위(95% 신뢰수준에 ±3.1%p) 밖 격차인 8%p 격차로 노동자 안전 강화에 더 많은 이들이 공감한 것이다(모름/무응답 5%).
특성별 응답을 살펴보면 연령이 낮을수록 안전강화에 더 공감했다. 18·19세 포함 20대(안전강화 58%-기업활동 보장 36%)와 30대(58%-39%), 40대(59%-39%)에서는 과반 이상이 안전강화에 동의했다. 이는 50대(49%-49%)와 60대(46%-51%), 70대 이상(40%-48%)와는 다른 의견 구도였다.
진보층(n=316)과 보수층(n=245)의 응답은 갈렸다. 진보층의 67%가 안전강화를 택한 것(기업활동 보장 31%)과 달리, 보수층의 64%는 기업활동 보장을 택했다(안전강화 32%). 중도층(n=336)에서는 안전강화 51%, 기업활동 보장 47%로 의견이 엇비슷했다.
다만 노조 및 개인에 대한 기업의 과도한 손해배상소송과 원청에 대한 하청의 교섭권을 담은 노란봉투법(노동조합 및 노동관계조정법 2·3조 개정안)에 대한 찬반 조사에서는 찬성 응답이 42%, 반대 응답이 38%로 나타났다. 오차범위 내 격차다. 태도를 유보한 응답은 19%였다.
진보층(찬성 70%-반대 15%)과 보수층(찬성 19%-반대 71%)의 의견이 완벽히 엇갈린 가운데, 중도층에서는 찬성 38%, 반대 43%로 의견이 팽팽했다.
대통령실, '산재 반복' 포스코이앤씨 관련 법률 미비 사항 등 점검
한편, 대통령실은 전날(6일) 또 다시 산재사고가 발생한 포스코이앤씨에 대한 면밀한 조사와 관련 대책 마련을 주문한 이 대통령의 지시와 관련한 논의 및 검토에 돌입한 상황이다(관련기사: 이 대통령, 또 사고 난 포스코이앤씨에 " 건설면허 취소 등 보고하라"
https://omn.kr/2eu4o).
강유정 대통령실 대변인은 이날(7일) 브리핑에서 관련 질문을 받고 "(어제 대통령 지시에 대해) 오늘 아침 회의에서도 여러 방안들을 고민해 봤다"며 "일단 고용노동부에서 전담 수사팀을 꾸려서 (이번 포스코이앤씨 사고와 관련해) 중대재해처벌법 및 산업안전보건법의 안전조치 의무가 제대로 준수됐는지를 엄정 수사 중인 것으로 안다"고 답했다.
이어 "중대재해처벌법에서도 지금은 사업장별로 2명 이상의 사망자가 있을 때 영업정지가 가능한 것으로 돼 있어서 이런 부분들에 대한 보완이 필요하다는 논의까지 가 있다"며 "(산업안전보건법과 중대재해처벌법에 대한) 법적 보완 내지는 징벌적 손해배상제도 이런 부분들도 조금 더 보고 있다"고 밝혔다.
이번 NBS 8월 1주차 조사의 자세한 개요와 결과는 NBS 및 중앙선거여론조사위원회 홈페이지를 참조하면 된다.