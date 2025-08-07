국힘 당 대표 후보, 김문수·안철수·장동혁·조경태 4인 압축

국민의힘 당권 주자가 김문수·안철수·장동혁·조경태 후보 4인으로 압축됐다. 이들과 함께 출사표를 던졌던 주진우 후보는 탈락했다. 이로써 본선 경선은 찬탄(탄핵 찬성) 후보 대 반탄(탄핵 반대) 후보 '2 대 2'의 구도로 흘러가게 됐다.
국민의힘 선거관리위원회(위원장 황우여)는 7일 오전 서울 여의도 국민의힘 중앙당사에서 당 대표 및 최고위원 본선 경선 진출을 위한 예비 경선 결과를 발표했다.
당 대표 본선 경선엔 김문수·안철수·장동혁·조경태 후보 4인이 이름을 올렸다. 탄핵에 찬성한 찬탄 후보 2인(안철수·조경태)과 탄핵에 반대한 반탄 후보 2인(김문수·장동혁)이 맞붙게 된 것이다.
한편 최고위원 본선 경선엔 김근식·김민수·김재원·김태우·손범규·신동욱·양향자·최수진 후보 8인이 이름을 올렸다.
장동혁 "내부총질 일삼는 사람이 대표 되면 당 무너져"
황우여 선거관리위원장은 "당은 지난 5일부터 6일까지 책임 당원과 일반 국민을 대상으로 예비경선 여론조사를 실시했다"며 "예비경선 결과 본경선 진출자로 당 대표 후보 4명, 최고위원 후보 8명을 확정했다"고 설명했다.
이어 "예비경선 결과가 본경선 선거운동에 활용되는 걸 막기 위해 세부 수치는 발표하지 않음을 양해해 주기 바란다"고 당부했다. 본경선 진출자 호명은 가나다순으로 진행됐다.
황 선관위원장은 "청년 최고위원 예비경선은 실시하지 않았고, 기발표된 후보자들의 본경선을 치르게 된다"면서 "당장 내일부터 대구·경북 합동연설회가 본경선 일정으로 잡혀 있다. 국민 여러분과 당원 여러분들의 많은 관심 부탁드린다"고 했다.
당 대표 본선 경선 진출자 중 입장을 밝힌 이는 오전 11시 50분 현재까지 장동혁 후보뿐이다.
장 후보는 결과 발표 직후 자신의 페이스북에 "국민의힘의 미래를 위해 장동혁을 지지해 주신 국민과 당원동지 여러분께 감사드린다"면서 "이번 전당대회를 통해 저의 소신과 신념을 당원들께 당당하게 보여드리고, 겸허하게 평가받겠다"고 썼다.
또 "이렇게 중차대한 시기에 국민·당원과의 약속을 헌신짝처럼 내팽개치거나, 개인의 '소신'을 이유로 수시로 당론을 무시하며 내부 총질을 일삼아 온 사람이 당 대표가 된다면 우리 당은 적전분열하며 스스로 무너지게 될 것"이라며 상대 후보들을 견제하기도 했다.
한편 당 대표 예비경선에서 탈락한 주진우 후보도 이날 결과 발표 직후 자신의 페이스북에 짧은 입장을 밝혔다. 그는 "응원해 주셔서 진심으로 감사드린다. 본선에 가신 후보들께서 우리 당을 위해 멋진 경쟁을 해달라. 제 소신대로 개헌 저지선을 지켜주고 통합과 쇄신을 함께 이뤄주기 바란다"고 썼다.