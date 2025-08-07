국힘 당 대표 후보, 김문수·안철수·장동혁·조경태 4인 압축

큰사진보기 ▲국민의힘 주진우(왼쪽부터)·김문수·안철수·조경태·장동혁 당대표 후보가 3일 서울 여의도 국민의힘 당사에서 열린 제6차 전당대회 후보자 비전대회에서 기념촬영 후 무대에서 내려가고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲황우여 선관위원장, 본경선 진출자 발표황우여 국민의힘 선거관리위원장이 7일 서울 여의도 중앙당사에서 제8차 당 대표 및 최고위원 선출 선거관리위원회 회의를 마치고 본경선 진출자를 발표하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

국민의힘 당권 주자가 김문수·안철수·장동혁·조경태 후보 4인으로 압축됐다. 이들과 함께 출사표를 던졌던 주진우 후보는 탈락했다. 이로써 본선 경선은 찬탄(탄핵 찬성) 후보 대 반탄(탄핵 반대) 후보 '2 대 2'의 구도로 흘러가게 됐다.국민의힘 선거관리위원회(위원장 황우여)는 7일 오전 서울 여의도 국민의힘 중앙당사에서 당 대표 및 최고위원 본선 경선 진출을 위한 예비 경선 결과를 발표했다.당 대표 본선 경선엔 김문수·안철수·장동혁·조경태 후보 4인이 이름을 올렸다. 탄핵에 찬성한 찬탄 후보 2인(안철수·조경태)과 탄핵에 반대한 반탄 후보 2인(김문수·장동혁)이 맞붙게 된 것이다.한편 최고위원 본선 경선엔 김근식·김민수·김재원·김태우·손범규·신동욱·양향자·최수진 후보 8인이 이름을 올렸다.황우여 선거관리위원장은 "당은 지난 5일부터 6일까지 책임 당원과 일반 국민을 대상으로 예비경선 여론조사를 실시했다"며 "예비경선 결과 본경선 진출자로 당 대표 후보 4명, 최고위원 후보 8명을 확정했다"고 설명했다.이어 "예비경선 결과가 본경선 선거운동에 활용되는 걸 막기 위해 세부 수치는 발표하지 않음을 양해해 주기 바란다"고 당부했다. 본경선 진출자 호명은 가나다순으로 진행됐다.황 선관위원장은 "청년 최고위원 예비경선은 실시하지 않았고, 기발표된 후보자들의 본경선을 치르게 된다"면서 "당장 내일부터 대구·경북 합동연설회가 본경선 일정으로 잡혀 있다. 국민 여러분과 당원 여러분들의 많은 관심 부탁드린다"고 했다.당 대표 본선 경선 진출자 중 입장을 밝힌 이는 오전 11시 50분 현재까지 장동혁 후보뿐이다.장 후보는 결과 발표 직후 자신의 페이스북에 "국민의힘의 미래를 위해 장동혁을 지지해 주신 국민과 당원동지 여러분께 감사드린다"면서 "이번 전당대회를 통해 저의 소신과 신념을 당원들께 당당하게 보여드리고, 겸허하게 평가받겠다"고 썼다.또 "이렇게 중차대한 시기에 국민·당원과의 약속을 헌신짝처럼 내팽개치거나, 개인의 '소신'을 이유로 수시로 당론을 무시하며 내부 총질을 일삼아 온 사람이 당 대표가 된다면 우리 당은 적전분열하며 스스로 무너지게 될 것"이라며 상대 후보들을 견제하기도 했다.한편 당 대표 예비경선에서 탈락한 주진우 후보도 이날 결과 발표 직후 자신의 페이스북에 짧은 입장을 밝혔다. 그는 "응원해 주셔서 진심으로 감사드린다. 본선에 가신 후보들께서 우리 당을 위해 멋진 경쟁을 해달라. 제 소신대로 개헌 저지선을 지켜주고 통합과 쇄신을 함께 이뤄주기 바란다"고 썼다.