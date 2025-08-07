"이 대통령 국정수행 잘한다" 65%, 민생쿠폰·관세협상 모두 합격점

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 31일 낮 강훈식 비서실장 등과 함께 용산 대통령실 앞 삼각지역 인근 식당에서 식사를 하고 있다. 2025.7.31 ⓒ 대통령실제공 관련사진보기

이재명 대통령의 국정수행 지지율이 7일 발표된 전국지표조사(NBS) 8월 1주차 조사에서 65%로 나타났다. 직전 조사(7.21~7.23) 대비 1%p 오른 결과로, 이 대통령의 국정지지율은 NBS 조사 기준 한달 간 큰 변동 없이 60% 중반대를 유지하고 있다. 한미 관세 협상 결과에 대한 긍정적 평가도 62%, 민생회복 소비쿠폰 효과에 대한 긍정적 전망도 67%로 이 대통령의 국정지지율과 비슷하게 나타났다.엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치는 지난 4~6일 전국 만 18세 이상 1001명(총통화 6831명, 응답률 14.7%)에게 휴대전화 가상번호를 활용한 전화면접조사 방식으로 이 대통령의 국정수행 긍·부정평가 여부 등을 물었다(오차범위 95% 신뢰수준에 ±3.1%p).그 결과, 국정수행 긍정평가는 65%(매우 잘함 33%, 잘하는 편 32%)로 집계됐다. 국정수행을 잘못하고 있다는 부정평가는 직전 조사 대비 2%p 오른 24%(잘못하는 편 12%, 매우 잘못함 13%)로 나타났다. 모름/무응답 등 태도유보층은 직전 조사 대비 3%p 감소한 11%였다.연령별로는 18·19세 포함 20대(긍정 49%-부정 30%)를 제외하고 모든 연령대의 과반 이상이 이 대통령의 국정수행을 긍정평가했다.30대(68%-21%)·40대(77%-15%)·50대(74%-21%)·60대(64%-28%)의 긍정평가는 60~70%대였고, 70대 이상에서는 긍정평가 53%, 부정평가 31%로 나타났다. 참고로 20대의 긍정평가는 직전 조사 대비 6%p 하락하고 부정평가는 3%p 오른 결과였다.지역별로는 대부분 과반 이상이 긍정평가했다. 서울(58%-31%)과 대전/세종/충청(63%-22%)을 비롯해 대구/경북(54%-33%)과 부산/울산/경남(60%-30%)에서도 50~60%대 긍정평가가 집계됐다. 인천/경기(70%-20%)와 광주/전라(87%-8%)의 긍정평가는 70~80%대였다.국민의힘 지지층(23%-65%)과 보수층(35%-57%)에서만 부정평가가 긍정평가를 앞섰다. 국민의힘 지지층(n=161)의 긍정평가는 직전 조사 대비 4%p 하락, 보수층(n=245)의 긍정평가는 직전 조사 대비 2%p 하락한 결과다.참고로 중도층(n=336)의 긍정평가는 직전 조사 대비 2%p 내린 64%, 부정평가는 1%p 오른 22%로 집계됐다. 더불어민주당 지지층(n=445)의 긍정평가는 95%(부정 2%), 진보층(n=316)의 긍정평가는 92%(부정 5%)로 조사됐다.정당 지지도 조사에서는 민주당 44%, 국민의힘 16%, 조국혁신당 3%, 개혁신당 3%, 진보당 1% 등의 순이었다. 민주당은 직전 조사 대비 1%p 올랐고 국민의힘은 직전 조사 대비 1%p 하락했다.NBS 조사기준, 민주당 지지도는 6월 2주차 조사부터 43~45%를 오가고 있지만 국민의힘 지지도는 같은 기간 계속 하락 중이다(23%→20%→19%→17%→16%). 지지정당 없음 및 모름/무응답을 택한 태도유보층은 30%로 조사됐다.민생회복 소비쿠폰 효과 기대 및 한미 관세 협상 평가 등 현안 관련 질문에 대한 답변도 이 대통령 국정수행 평가와 비슷한 구도였다.먼저 "민생회복 소비쿠폰이 침체된 경기를 활성화하는 데 얼마나 도움이 될 것이라 생각하냐"는 질문에 도움이 될 것이란 긍정적 인식이 67%(매우 도움됨 31%, 다소 도움됨 37%)로 나타났다. 부정적 인식은 31%(별로 도움 안됨 19%, 전혀 도움 안됨 12%)의 2배 이상이다(모름/무응답 2%).이 역시 국민의힘 지지층(긍정 30%-부정 69%)과 보수층(38%-60%)을 제외하고 거의 모든 지역과 계층에서 긍정적 인식이 높았다. 본인을 경제적 중위계층으로 인식하는 응답층에서는 70%가, 하위계층으로 인식하는 응답층에서는 68%가 민생회복 소비쿠폰 경기활성화 기여도를 긍정적으로 인식했고, 본인을 경제적 상위계층으로 인식하는 응답층에서도 61%가 긍정적 인식을 드러냈다.한미 관세 협상 결과에 대해서도 긍정적 평가(62%)가 부정적 평가(28%)보다 2배 이상 높았다. 모든 지역·연령에서 과반 이상이 한미 관세 협상 결과를 긍정적으로 평가했다. 국민의힘 지지층(37%-56%)과 보수층(40%-53%)에서만 부정적 평가가 높았다. 지지정당이 없는 무당층(n=301)에서는 긍정적 평가(41%)와 부정적 평가(39%)가 엇비슷하게 나타났다.한편 자세한 조사개요와 결과는 NBS 및 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.