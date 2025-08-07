메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기
"이 대통령 국정수행 잘한다" 65%, 민생쿠폰·관세협상 모두 합격점

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

정치

25.08.07 12:16최종 업데이트 25.08.07 12:16

"이 대통령 국정수행 잘한다" 65%, 민생쿠폰·관세협상 모두 합격점

[전국지표조사] 부정평가 24%, TK 포함 대다수 지역 과반 이상 긍정평가, 현안 조사에서도 유사한 흐름

  • 본문듣기
원고료로 응원하기
이재명 대통령이 31일 낮 강훈식 비서실장 등과 함께 용산 대통령실 앞 삼각지역 인근 식당에서 식사를 하고 있다. 2025.7.31
이재명 대통령이 31일 낮 강훈식 비서실장 등과 함께 용산 대통령실 앞 삼각지역 인근 식당에서 식사를 하고 있다. 2025.7.31 ⓒ 대통령실제공

이재명 대통령의 국정수행 지지율이 7일 발표된 전국지표조사(NBS) 8월 1주차 조사에서 65%로 나타났다. 직전 조사(7.21~7.23) 대비 1%p 오른 결과로, 이 대통령의 국정지지율은 NBS 조사 기준 한달 간 큰 변동 없이 60% 중반대를 유지하고 있다. 한미 관세 협상 결과에 대한 긍정적 평가도 62%, 민생회복 소비쿠폰 효과에 대한 긍정적 전망도 67%로 이 대통령의 국정지지율과 비슷하게 나타났다.

엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치는 지난 4~6일 전국 만 18세 이상 1001명(총통화 6831명, 응답률 14.7%)에게 휴대전화 가상번호를 활용한 전화면접조사 방식으로 이 대통령의 국정수행 긍·부정평가 여부 등을 물었다(오차범위 95% 신뢰수준에 ±3.1%p).

그 결과, 국정수행 긍정평가는 65%(매우 잘함 33%, 잘하는 편 32%)로 집계됐다. 국정수행을 잘못하고 있다는 부정평가는 직전 조사 대비 2%p 오른 24%(잘못하는 편 12%, 매우 잘못함 13%)로 나타났다. 모름/무응답 등 태도유보층은 직전 조사 대비 3%p 감소한 11%였다.

국힘 지지층·보수층 외에는 모두 "대통령 잘한다" 앞서

AD
연령별로는 18·19세 포함 20대(긍정 49%-부정 30%)를 제외하고 모든 연령대의 과반 이상이 이 대통령의 국정수행을 긍정평가했다.

30대(68%-21%)·40대(77%-15%)·50대(74%-21%)·60대(64%-28%)의 긍정평가는 60~70%대였고, 70대 이상에서는 긍정평가 53%, 부정평가 31%로 나타났다. 참고로 20대의 긍정평가는 직전 조사 대비 6%p 하락하고 부정평가는 3%p 오른 결과였다.

지역별로는 대부분 과반 이상이 긍정평가했다. 서울(58%-31%)과 대전/세종/충청(63%-22%)을 비롯해 대구/경북(54%-33%)과 부산/울산/경남(60%-30%)에서도 50~60%대 긍정평가가 집계됐다. 인천/경기(70%-20%)와 광주/전라(87%-8%)의 긍정평가는 70~80%대였다.

국민의힘 지지층(23%-65%)과 보수층(35%-57%)에서만 부정평가가 긍정평가를 앞섰다. 국민의힘 지지층(n=161)의 긍정평가는 직전 조사 대비 4%p 하락, 보수층(n=245)의 긍정평가는 직전 조사 대비 2%p 하락한 결과다.

참고로 중도층(n=336)의 긍정평가는 직전 조사 대비 2%p 내린 64%, 부정평가는 1%p 오른 22%로 집계됐다. 더불어민주당 지지층(n=445)의 긍정평가는 95%(부정 2%), 진보층(n=316)의 긍정평가는 92%(부정 5%)로 조사됐다.

정당 지지도 조사에서는 민주당 44%, 국민의힘 16%, 조국혁신당 3%, 개혁신당 3%, 진보당 1% 등의 순이었다. 민주당은 직전 조사 대비 1%p 올랐고 국민의힘은 직전 조사 대비 1%p 하락했다.

NBS 조사기준, 민주당 지지도는 6월 2주차 조사부터 43~45%를 오가고 있지만 국민의힘 지지도는 같은 기간 계속 하락 중이다(23%→20%→19%→17%→16%). 지지정당 없음 및 모름/무응답을 택한 태도유보층은 30%로 조사됐다.

"민생회복 소비쿠폰 효과 있을 것" 67% - "없을 것" 31%
"한미 관세 협상 결과 잘 됐다" 62% - "잘 안 됐다" 28%

한미 관세협상 타결 지켜보는 시민들 한국과 미국의 관세협상이 타결된 31일 서울역 대합실에서 시민들이 관련 뉴스를 시청하고 있다.
한미 관세협상 타결 지켜보는 시민들한국과 미국의 관세협상이 타결된 31일 서울역 대합실에서 시민들이 관련 뉴스를 시청하고 있다. ⓒ 연합뉴스

민생회복 소비쿠폰 효과 기대 및 한미 관세 협상 평가 등 현안 관련 질문에 대한 답변도 이 대통령 국정수행 평가와 비슷한 구도였다.

먼저 "민생회복 소비쿠폰이 침체된 경기를 활성화하는 데 얼마나 도움이 될 것이라 생각하냐"는 질문에 도움이 될 것이란 긍정적 인식이 67%(매우 도움됨 31%, 다소 도움됨 37%)로 나타났다. 부정적 인식은 31%(별로 도움 안됨 19%, 전혀 도움 안됨 12%)의 2배 이상이다(모름/무응답 2%).

이 역시 국민의힘 지지층(긍정 30%-부정 69%)과 보수층(38%-60%)을 제외하고 거의 모든 지역과 계층에서 긍정적 인식이 높았다. 본인을 경제적 중위계층으로 인식하는 응답층에서는 70%가, 하위계층으로 인식하는 응답층에서는 68%가 민생회복 소비쿠폰 경기활성화 기여도를 긍정적으로 인식했고, 본인을 경제적 상위계층으로 인식하는 응답층에서도 61%가 긍정적 인식을 드러냈다.

한미 관세 협상 결과에 대해서도 긍정적 평가(62%)가 부정적 평가(28%)보다 2배 이상 높았다. 모든 지역·연령에서 과반 이상이 한미 관세 협상 결과를 긍정적으로 평가했다. 국민의힘 지지층(37%-56%)과 보수층(40%-53%)에서만 부정적 평가가 높았다. 지지정당이 없는 무당층(n=301)에서는 긍정적 평가(41%)와 부정적 평가(39%)가 엇비슷하게 나타났다.

한편 자세한 조사개요와 결과는 NBS 및 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.

#이재명대통령#전국지표조사#민생회복소비쿠폰#한미관세협상#국정지지율

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글2
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

이경태 (sneercool) 내방

2007년 5월 입사. 사회부·현안이슈팀·기획취재팀·기동팀·정치부를 거쳤습니다.

이 기자의 최신기사국민 10명 중 5명, 이 대통령의 "후진적 산재 추방"에 공감했다

독자의견0

연도별 콘텐츠 보기

오마이TV

톡톡 60초