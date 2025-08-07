한양대 학생 및 상인들, 상인 퇴거 및 학생복지관 상업화 반대 기자회견

큰사진보기 ▲구호를 외치는 한양대학교 학생과 상인들 ⓒ 최준서 관련사진보기

큰사진보기 ▲발언하는 의학과 이서연 학생 (23) ⓒ 최준서 관련사진보기

7일 오전 10시, 한양대학교 서울캠퍼스 사자상 앞에서 학생과 상인, 졸업생 등 20여 명이 모여 '한양대학교 학생복지관 상업화 중단'을 촉구하는 기자회견을 열었다. 이들은 "학생복지관은 장사 공간이 아니다", "고가 프랜차이즈 유치는 복지의 이름을 더럽히는 일"이라며, 방학 기간을 틈탄 일방적 행정 절차에 대한 문제를 제기했다.이 기자회견은 '학생복지를 지키는 한양인'이라는 이름으로 자발적으로 조직된 학생 제안자들과 재학생, 졸업생, 교수·교직원 500명이 함께한 서명운동의 일환이다. 서명 참여자는 재학생 440여 명, 졸업생·교직원 등 60여 명에 달하며, 기자회견에서는 이들이 제출한 공동 성명과 입장 발언이 이어졌다.한양대학교는 현재 '한양플라자'로 불리는 학생복지관 1층 전체에 대해 민간 임대관리업체를 통한 위탁 운영 전환을 추진하고 있으며, '고급 F&B(식음료) 유치'와 대규모 리모델링을 포함한 입찰 공고를 방학 중 기습 발표한 바 있다. 이에 따라 기존 입점 상인 20여 명은 퇴거 위기에 처했으며, 입찰 기준과 평가 결과는 비공개로 진행되었다.사회자로 나선 22학번 최준서 재학생은 "학생복지관은 이름 그대로 학생 복지를 위한 공간으로, 단순한 상업시설이 아니라 모두의 일상과 공동체가 담긴 장소"라며 "고가 프랜차이즈 입점은 '복지'의 개념을 왜곡하고, 공공성을 침해하는 행위"라고 비판했다.이어 "학교는 대화조차 없이 일방적인 통보로 기존 상인들을 밀어내고 있으며, 고급화라는 미명 아래 학생과 상인의 의견은 배제됐다"며 서명운동의 배경을 설명했다.기자회견에서는 다양한 목소리가 이어졌다. 의학과 재학생 이서연은 "비건 지향인으로서 유일하게 식사를 할 수 있었던 복지관 내 매장이 사라질 위기에 처했다"며 "복지는 모두를 고려하는 시스템이어야 하며, 학교는 겉모습보다 실제 구성원의 다양성과 필요를 돌아봐야 한다"고 강조했다.컴퓨터소프트웨어학부 재학생 다브완 라나는 영어 발언을 통해 "우리는 이 공간의 이용자이자 구성원이며, 의견을 낼 권리가 있다"고 말하며 절차의 불투명성과 공동체 구성원 배제 문제를 지적했다.입점 상인인 이희영(사진관)은 "학생들의 따뜻한 말 한마디와 함께한 시간이 있어 어려운 현실 속에서도 버틸 수 있었다"며 "학교는 상인들을 더 이상 구성원으로 보지 않는 듯하다. 리모델링이라는 명분으로 수억 원의 비용을 떠넘기려 하고 있다"고 호소했다. 김밥나라 운영자 신명식, 커피숍 운영자 길선영 역시 "상생의 가치가 무너졌다"며 고급화 계획 철회를 요청했다.졸업생 유호준(사회학과 13)은 "10년 전에도 상인을 내쫓고 프랜차이즈를 들이려는 동일한 일이 있었다"며 "복지관의 물가가 유지될 수 있었던 이유는 상인들의 책임감과 공동체 정신 때문이었다. 이익만 좇는 대학의 모습은 부끄럽다"고 말했다.500인의 공동서명은 학교 측의 상업화 정책에 대한 학생 사회의 분명한 문제의식을 반영한다. 성명문에서는 "복지관은 단순한 상업공간이 아니라 학생과 상인이 함께 살아온 공동체"라며 "공실화 후 신규입찰이라는 방식은 절차의 정당성만 내세운 일방적 해고 통보"라고 비판했다. 또한 "고급화는 결국 학내 물가 상승으로 이어지고, 진정한 복지를 해치는 결과를 낳을 것"이라고 경고했다.이날 기자회견에서는 정의당 권영국 대표가 상인들과의 간담회를 11일 한양대학교에서 진행할 예정이라는 계획도 공개되었다. 이는 학생복지관 사태에 대한 정치권의 첫 공개 반응으로, 향후 대응이 주목된다.이번 기자회견은 단순한 상업 공간 분쟁이 아니다. 구성원들의 의견 수렴 없이 복지공간을 외주화하고, 비용을 사용자에게 전가하며, 그 과정에서 공동체의 역사와 신뢰를 무시하는 학교 행정의 문제를 근본적으로 짚는다. 이는 한양대학교만의 문제가 아니라, 전국 대학에서 반복되는 '복지의 상업화', '공간의 자본화' 흐름과 맞닿아 있다.학생, 상인, 졸업생, 교수, 교직원이 함께한 이번 서명운동은 대학이 진정으로 우선해야 할 가치가 무엇인지 한국 사회 전체에 묻고 있다.