'방직공장서 일하다 끌려가' 광주 일본군 위안부 피해 최초 발굴

큰사진보기 ▲광주광역시청 앞 평화의 소녀상. ⓒ 광주광역시 관련사진보기

광주광역시가 광복 80주년을 맞아 일본군 위안부 지역 피해 사례를 최초로 발굴·공개한다.광주시는 오는 13일 오후 5시 광주 동구 전일빌딩245 다목적 강당에서 개최하는 '일본군 위안부 피해자 기림의 날' 행사에서 지역 내 일본군 위안부 피해 사례를 공개한다고 7일 밝혔다.시는 지난해 조선대학교 산학협력단(공공역사연구소)에 의뢰해 광주지역 일본군 위안부 피해자 관련 자료를 수집했다. 그 결과 광주와 연관된 피해자 13명의 구술 자료와 동원 경로 등을 확인했다.광주 제사공장(실 뽑는 공장)이나 방직공장에서 일하다 중국으로 집단 동원돼 일본군 위안부를 강요당한 사례 등을 발굴했다.최모 할머니의 경우 광주 방직공장에서 일하다 남광주역에서 기차를 타고 여수를 거쳐 연락선에 몸을 실었다. 일본을 거쳐 그녀가 도착한 곳은 남태평양 머나먼 섬 팔라우였다.강진에서 동원된 김모 할머니는 1944년 광주 여인숙에서 하룻밤을 보낸 뒤 다음 날 광주역에서 호남선 기차 화물칸에 올랐다. 그는 동남아시아 미얀마(옛 버마)에서 모진 세월을 겪어야 했다.일본군 위안부를 강요당한 할머니는 4명이나 됐다. 시는 당시 광주가 인근 농촌에서 이주해온 여성들이 공장 등을 통해 동원되거나 동원 전 모이는 중간 집결지였다고 설명했다.이와 함께 1938년부터 1944년 사이 '일제가 어린 소녀나 과부를 전쟁터로 보낸다'는 소문을 차단하기 위해 되레 유언비어를 퍼뜨렸다는 명목으로 형사처벌까지 한 피해 사례 7건도 발굴했다. 당시 여성들이 느꼈던 공포와 억압적 시대 분위기를 보여주는 자료로 평가된다.시는 이 같은 사례를 13일 '일본군 위안부 피해자 기림의 날' 공개하고, 다양한 시민 참여형 행사를 추진한다.기림의 날 기념행사에서는 시민 300여 명이 참석한 가운데 시민강연, 주제영상, 문화공연 등 다양한 프로그램을 진행한다.'피해자 13명 이름 부르기' 퍼포먼스와 관객이 함께하는 추모 참여 프로그램도 마련했다.5개 자치구도 12일 북구를 시작으로, 14일 동구·서구·남구·광산구가 기림의 날을 기념하는 전시, 공연 등을 펼친다.기림의 날은 1991년 8월 14일 고(故) 김학순 할머니가 피해 사실을 공개 증언한 날을 기리고자 2018년 국가기념일로 지정됐다.현재 정부 등록 일본군 위안부 피해자 240명 중 생존자는 단 6명이며, 광주 등록자였던 곽예남 할머니는 지난 2019년 3월 별세했다.