국힘 "이춘석 게이트 특검해야... 국정위·국회의원 수사도"

국민의힘이 더불어민주당에서 제명된 이춘석 무소속 의원의 '주식 차명 거래 의혹'을 '이춘석 게이트'로 명명하고 특검법 당론 발의를 예고했다. 수사 범위는 국정기획위원회와 국회의원 전원 등을 고려하고 있다. 국민의힘은 이날 오후 긴급 의원총회를 열고 특검법 당론 발의 등을 결정한다는 방침이다.송언석 국민의힘 비상대책위원장 겸 원내대표는 7일 오전 9시 서울 여의도 국회 본관에서 열린 비상대책위원회 회의에서 "이춘석 전 국회 법제사법위원장의 주식 차명 거래 사건이 매우 심각하다"면서 "단순한 개인 일탈이 아니라 이재명 정부의 대표적인 국책 사업과 깊숙하게 연계된 권력형 사건"이라고 비판했다.그러면서 "권력형 내부정보 악용, 국기문란 게이트, 일명 '이춘석 게이트'라고 불러야 마땅하다"고 강조했다.이어 "어제 이재명 대통령이 엄정한 수사를 지시했지만 과연 경찰의 역량으로 이 사건을 제대로 수사할 수 있을지, 꼬리 자르기 수사에 그치지 않을지 국민적 우려가 크다"며 "국민의힘에서는 이춘석 게이트에 대한 특검 수사를 제안한다"고 했다.국민의힘은 특검법 당론 발의를 계획하고 있다. 이와 관련해 박성훈 국민의힘 수석대변인은 이날 비대위 직후 취재진과 만나 "(이춘석 게이트) 특검법은 당론으로 발의될 것"이라며 "당론 발의를 위해 오늘 오후 긴급 의원총회가 소집될 예정"이라고 설명했다.앞서 <더팩트>는 지난 4일 이 의원이 국회 본회의장에서 휴대전화로 주식 거래 내역을 확인하는 모습을 포착했다. 주식 계좌 명의가 이 의원 본인이 아닌, 보좌관 차아무개씨로 돼 있어 차명 거래 의혹이 불거졌다.국민의힘이 고려하는 특검 수사 대상 범위는 이 의원이 위원장을 맡았던 국정기획위 경제2분과 관계자들과 국회 과학기술정보방송통신위원회 등 관련 상임위원회 소속 의원들이다.이에 대해 박 수석대변인은 "지금은 국정기획위 경제2분과를 포함해 정보 접근이 가능했던 모든 인물을 상정하고 있고, (범위를) 더 넓히게 되면 국회의원, 소관 상임위 소속 의원 등이 포함될 수 있다"며 "정확한 범위는 조금 더 고민해 확정하겠다"고 전했다.송 비대위원장도 이날 회의에서 "민주당에서 정체불명의 금융 거래가 이춘석 의원 한 명뿐일까 하는 국민적 의구심이 드는 점을 해명해야 한다"며 "국민의힘은 이재명 정부의 국정기획위원회에 참여한 모든 사람을 대상으로 차명재산 전수조사를 요구한다. 필요하다면 국회의원 300명 전원에 대한 조사도 아울러 제안한다"고 했다.더나아가 "'국회 법사위원장과 억대 자금 주식 투자를 공유하는 보좌관의 실체가 무엇인가?', '본인 명의로 투자하지 않을 이유가 없는데 자금의 출처는 어디인가?', '이춘석 의원의 주식계좌는 과연 하나뿐인가?', '네이버와 LG CNS의 AI(인공지능) 국가대표 프로젝트 참가에 이 의원은 어떠한 영향을 미쳤는가?', '내부 정보 알고 주식을 사들인 사람이 과연 이 의원 한 사람뿐인가?' 등 모든 진상이 낱낱이 밝혀지길 국민께서 원하고 계신다"고 강조했다.한편 국민의힘은 8·15 광복절 특별사면 명단에 조국 전 조국혁신당 대표가 포함됐다는 소식에 "국민과 함께 분노한다"는 입장을 밝혔다.송 비대위원장은 이날 회의에서 "조 전 대표는 국민적 지탄의 대상"이었다며 "만약 보도가 사실이라면 정부가 굉장히 잘못한 것이고, 우리는 이를 강력히 규탄한다"고 했다. 그러면서 "특사는 정치인이 아닌, 국민 통합과 화합에 긍정적인 효과를 끼칠 수 있는 민생 사범을 대상으로 해야 한다"고 거듭 강조했다.하지만 송 비대위원장 역시 지난 4일 국회 본회의장에서 강훈식 대통령비서실장에게 야권 정치인의 사면을 부탁하는 텔레그램 메시지를 보낸 것이 언론 카메라에 잡혀 논란이 일었다.이에 대해 박 수석대변인은 "특정 정치인의 사면을 부탁하는 모양으로 비친 부분에 대해서는 잘못됐다고 판단한다"면서도 "정치인 사면에 대해서는 강력하게 반대한다는 게 국민의힘의 입장"이라고 했다.박 수석대변인은 또 "민주당이 야당이었던 시절에도 동일하게 8·15특사(요청 대상 명단)가 넘어왔던 적이 있다. 그간 국회 관행이었다"면서도 "분명히 잘못된 부분"이라고 덧붙였다.