하반기 한미연합연습 18~28일 시행... 야외기동훈련 일부 연기

큰사진보기 ▲한미 연합연습 '을지 자유의 방패'(UFS·을지프리덤실드)의 사전 연습이 진행 중인 경기도 파주시 접경지역에서 K-200 장갑차가 훈련을 위해 대기하고 있다. 2022.8.18 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

한미가 오는 18일부터 28일까지 '을지 자유의 방패'(을지프리덤실드·UFS) 연합 연습을 실시한다.이번 훈련은 이재명 정부 출범 후 진행되는 첫 한미연합 훈련으로, 시뮬레이션에 기반한 지휘소 연습(CPX)과 야외기동훈련(FTX)으로 구성된다. 훈련 기간 예정됐던 40여 건의 FTX 중 20여 건이 '폭염' 등의 이유로 오는 9월로 연기되는 것으로 알려졌다.이성준 합동참모본부(합참) 공보실장과 라이언 도널드 주한미군사령부 공보실장은 7일 오전 용산 국방부 청사에서 공동브리핑을 열고 연합방위태세 확립을 위해 2025 UFS 연습을 18일부터 28일까지 11일간 진행한다고 밝혔다.한미는 "이번 UFS 연습은 한미가 연례적으로 실시하는 방어적 성격의 훈련으로, 최근 전쟁 양상을 통해 분석된 현실적인 위협을 연습 시나리오에 반영함으로써 '연합·합동 전영역 작전'을 포함한 동맹의 대응 능력과 태세를 굳건히 하는 기회가 될 것"이라고 강조했다.그러면서 "위기관리 및 국민안전보호를 위한 통합상황 조치능력 숙달 및 사이버 위협 대응능력 강화 등 정부 부처의 전시대비연습과 실제훈련을 지원, 범정부 차원의 국가총력전 수행능력을 향상시킬 것"이라고 설명했다.정부는 이번 훈련을 계기로 위기관리 및 국민안전보호를 위한 통합상황 조치능력을 숙달하고 사이버 위협 대응능력을 키운다. 아울러 정부부처의 전시대비연습과 실제훈련을 지원해 범정부 차원의 국가총력전 수행능력도 향상시킬 방침이다.이번 훈련에는 창설 75주년을 맞은 유엔군사령부 회원국도 참가하며, 중립국감독위원회는 정전협정 준수 여부를 관찰·확인한다.한미는 이날 유엔군사령부 채널을 통해 북한 측에 UFS 연습 실시 계획을 통보했다.훈련 기간 중 실기동 훈련 횟수가 조정된 건 올여름 이례적인 폭염·집중호우와 함께 정동영 통일부 장관이 한미연합훈련 조정을 건의하는 등 남북관계 복원 노력을 종합적으로 감안한 것 아니냐는 분석이 나온다.