김문수 "윤석열 면회? 가고 싶지... 그러나 때가 있다"

큰사진보기 ▲국민의힘 당대표 선거에 출마한 김문수 후보가 지난달 31일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 열어 국민의힘 혁신을 위한 비전과 공약을 발표했다. 김 후보는 "비열한 야당 말살 탄압과 분열의 위기에 처한 당을 다시 바로 세우는 당대표가 되겠다"라고 포부를 밝혔다. ⓒ 유성호 관련사진보기

국민의힘 당대표 선거를 앞두고 당권주자 김문수의 셈법이 복잡하다. 전직 대통령 윤석열씨를 비호하는 소위 '아스팔트 우파' 비위도 맞춰야 하는데, 내년 지방선거를 생각하면 '윤어게인'에 마냥 동조할 수도 없는 모양새다. 결국 '당대표 되면 윤석열을 면회할 건가, 아스팔트 보수와 함께할 건가'라는 질문에 "정치라는 건 때가 있다"는 두루뭉술한 답만 내놨다.김문수 국민의힘 당대표 후보는 7일 오전 9시 전한길·고성국씨 등 보수 성향 유튜버들이 개최한 토론회에 출연해 "우리(보수)가 하나가 되지 않으면 미래가 없다"면서 국민의힘 내 단합을 주장했다. 단합의 이유는 내년 지방선거다. 김 후보는 "지방선거에서 우리가 이기지 않으면 또다시 저 사람들(더불어민주당)은 더 큰 독재로 나아갈 것"이라고 짚었다.'지금은 민주당과 싸워야 할 때다. 싸우지 않는 사람은 빼야 한다'는 취지로 사회자가 발언하자 김 후보는 "탄핵에 참여했던 사람들을 10명이라고 쳤을 때, 그들을 잘라내면 개헌 저지선(국회의원 100명)이 무너진다"면서 "우리의 주적은 국내에서는 이재명(대통령)이고, 남북을 합치면 김정은이다. 주적을 향해 싸워야 한다"라고 응수했다. 내부 갈등은 결국 당의 전투력을 갉아먹는다는 진단인 셈이다.전직 한국사 강사 전한길씨는 윤석열씨에 대한 관점을 보다 명확히 해달라는 주문을 하면서 "(당대표가 되면 윤석열씨가 있는 서울구치소로) 면회를 갈 건지, 그리고 아스팔트 보수 세력과 같이 갈 건지" 물었다.이에 김문수 후보는 "정치라는 것은 때가 있다. 무조건 면회를 가는 것이 좋으냐, 억울한 부분에 대해 서명운동을 시작하는 게 좋으냐, 여러 가지 투쟁 방법이 있다"라며 "모스탄(한국계 미국인 법학 교수, 부정선거론자) 같은 분 모셔서 면회를 간다? 모스탄이 면회가는 데 전들 왜 안 가고 싶겠나. 그러나 때가 있는 것"이라고 답했다. 면회를 간다 안 간다로 구분지을 게 아니라 누가 더 대여투쟁을 잘할 수 있는지 평가해달라는 취지의 답변이다.그러면서도 '윤석열씨가 만약 국민의힘에 다시 입당하려고 한다면 어찌할 것이냐'는 질문에 김 후보는 "당연히 받아준다"라고 답했다. 이어 자신은 과거 윤씨의 계엄에는 찬성하지 않는다고 전제하면서도 "그 분이 계엄해서 누가 죽었거나 다쳤나"라고 되물었다. 계엄은 반대했지만, 현재 윤석열씨 대통령직 탄핵과 특검 수사에는 문제가 있다는 이야기다.결국 김문수 후보의 메시지는 '우파 대동단결'로 귀결됐다. 김 후보는 "빅텐트와 덧셈 정치가 기본"이라면서 "그러나 이걸 언제 어떤 순서로 할지는 정치 현실과 상황 등을 보고 (추진)해야 한다"라고 말했다. 국민의힘 당대표 선거전략을 '반이재명'으로 설정하고, 이를 기반으로 내년 지방선거까지 치르겠다는 뜻으로 해석된다.