이 대통령, 11일 또 럼 베트남 당서기장과 정상회담

이재명 대통령이 오는 11일 또 럼 베트남 공산당 서기장과 정상회담을 한다. 또 럼 서기장은 이재명 정부 출범 후 한국을 방문하는 첫 외국 정상이다. 특히 베트남 공산당 서기장의 방한은 2014년 응우옌푸쫑 당시 서기장 이후 11년 만이기도 하다.
강유정 대통령실 대변인은 7일 브리핑에서 "또 럼 당 서기장이 이 대통령의 초청으로 8월 10일부터 13일까지 나흘간 국빈 방문 예정"이라며 이를 알렸다.
그는 "이 대통령은 11일 예정된 정상회담 및 국빈 만찬 등을 통해 또 럼 서기장과 함께 정치·안보, 교역·투자 분야 외에도 원전, 고속철도, 스마트시티 등 국책 인프라, 과학기술인재 양성 등 미래 전략 분야에 대해 심도 있게 협의할 예정"이라고 설명했다.
또한 "베트남은 우리의 포괄적 전략 동반자로서 아세안(ASEAN)의 핵심 협력국"이라며 "또 럼 서기장의 국빈 방한을 통해 한-베트남 관계를 더욱 미래지향적이며 호혜적으로 발전시키고자 하는 양국의 의지를 확인하고 아세안과의 협력도 한층 강화하는 계기가 될 것으로 기대한다"라고 밝혔다.
"이번 만남을 계기로 베트남전 민간인 학살 피해 생존자 국가배상소송 문제 등 양국 과거사 문제를 풀어 갈 계획이 있냐"는 취지의 질문도 나왔다.
참고로 이 대통령은 지난 6월 국무회의 당시 "우리가 베트남에 공식적으로 가해한 일이 없다고 부인하고 있느냐", "베트남 국민들은 사과하라고 하지 않느냐" 등 베트남전 당시 한국군의 인권침해 문제 등을 거론한 바 있다. 대통령실도 지난 6월 23일 베트남전 민간인 학살 피해 생존자를 역대 정부 중 처음으로 직접 면담했다(관련기사 : 이 대통령의 '베트남전' 질문 대한 조태열 답변, 무엇이 잘못됐나 https://omn.kr/2eu09
).
이에 대해 강 대변인은 "베트남 측에서 미래지향적인 관계를 원한다"라면서 "과거를 도외시한다기보다는 문화, 산업적 측면이라든가, 여러 가지 경제적 측면에서 (한-베 양국이) 서로 도움을 주고 받는 관계 속에서 더 나아가기를, 특히 베트남 쪽에서 원하고 있다"라고 말했다.
아울러 "(과거사 문제와 관련해) 잘 해결해 갈 수 있는 방안을 모색하지만, 일단 양국 정상외교 사이에서는 (양국이) 호혜적인 관계로 미래지향적인 관계로 나아갈 것을 대화할 것"이라고 덧붙였다.