또 "완강 거부" 윤석열... 특검 "물리력 행사, 부상 우려로 체포 중단"

[기사보강: 7일 오전 10시 53분]
파면된 전직 대통령 윤석열이 또 "완강한 거부"로 체포를 피했다.
7일 오전 7시 55분 경기 의왕시 서울구치소로 진입했던 김건희 특검팀(민중기 특검)은 이날 오전 9시 50분께 언론 공지를 통해 "물리력을 행사하는 등의 방법으로 체포영장을 집행했으나 피의자의 완강한 거부로 부상 등의 우려가 있다는 현장의 의견을 받아들여 오전 9시 40분 집행을 중단했다"라고 밝혔다.
특검팀 관계자는 <오마이뉴스>와 한 전화통화에서 "체포영장 집행을 중단했다는 뜻은 곧 철수했다는 뜻"이라고 전했다. 이에 따르면, 특검팀은 구치소로 진입한 지 약 1시간 40분 만에 체포에 실패하고 철수했다.
윤석열 체포영장의 집행일은 이날까지다. 특검팀은 당초 예정돼 있지 않던 브리핑을 이날 오후 2시 30분 진행할 예정이다.
윤석열 법률대리인단은 이날 입장문을 통해 "현재 진행 중인 특검들은 이미 정해진 결론에 따라 일방적인 수사를 진행하며 윤 전 대통령 측의 어떠한 주장도 고려하지 않고 있다"라며 "이에 윤 전 대통령은 특검들의 수사에 대해 진술거부권을 행사하며 조사에 응할 수 없다는 입장을 밝힌 것"이라고 말했다.
그러면서 "조사를 위한 체포영장이 발부됐다 하더라도 윤 전 대통령이 진술거부권을 행사하겠다고 한다면 체포영장은 집행돼서는 안된다"라며 "공개적인 망신주기 외에는 어떠한 이유로도 설명될 수 없다"라고 주장했다.