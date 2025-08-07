노무현 대통령 묘소 참배한 정청래 대표 "잘 하겠습니다"

큰사진보기 ▲정청래 더불어민주당 대표가 7일 오전 봉하마을 고 노무현 전 대통령 묘소를 참배했다. ⓒ 윤성효 관련사진보기

▲노무현 대통령 묘소 참배한 정청래 대표 "잘하겠습니다" 윤성효 관련영상보기

큰사진보기 ▲정청래 더불어민주당 대표가 7일 오전 봉하마을 고 노무현 전 대통령 묘소를 참배했다. 오른쪽은 한은정 창원시의원. ⓒ 윤성효 관련사진보기

큰사진보기 ▲정청래 더불어민주당 대표가 7일 오전 봉하마을 고 노무현 전 대통령 묘소를 참배했다. 왼쪽은 명계남 배우. ⓒ 윤성효 관련사진보기

고 노무현 전 대통령 묘소를 찾은 정청래 더불어민주당 대표가 "잘하겠습니다"라고 했다. 정 대표는 취임 이후 처음으로 7일 오전 경남 김해 봉하마을을 찾아 고 노무현 전 대통령 묘소를 참배하고 참배록에 이같이 썼다.정 대표는 최고위원들과 함께 봉하마을을 찾았고, 헌화대에 헌화·분향했다. 이어 고 노무현 전 대통령이 잠들어 있는 너럭바위로 이동해 묵념했다.그는 신발을 벗고 너럭바위 안으로 들어가 국화를 한 송이 놓은 뒤 두 번 절했다. 그 사이 정 대표가 손으로 눈물을 훔치는 장면이 목격되기도 했다.정청래 대표는 참배를 마치고 나와 참배록에 "노무현 대통령님, 정청래입니다. 잘 하겠습니다"라고 썼다. 그는 당대표 선거에 출마하기 전인 6월 21일 묘역 참배 때도 "잘하겠습니다"라고 말했다.정 대표는 고 노무현 전 대통령과 '노무현을사랑하는사람들의모임(노사모)' 활동을 같이 했고, 노사모 출신 첫 국회의원이기도 하다.정 대표는 참배를 마치고 나와 묘역 입구 의자에 앉아 있는 노무현 전 대통령 동상 옆에 앉에 사진을 찍기도 했다.이날 참배에는 송순호 경남도당 위원장과 이재영(양산갑), 이흥석(창원의창) 지역위원장이 참석했다.또 이현우,정무권, 배심교 밀양시의원과 한은정, 오은옥, 김묘정, 이원주, 박해정, 진형익, 최은하, 백승규, 이우완, 김경희 창원시의원, 김영동 함안군의원, 류경완 경남도의원, 이혜영, 정희열, 허수정 김해시의원, 배윤주 통영시의원, 이정숙, 김희태 고성군의원, 명계남 배우가 함께 했다.이후 정 대표 일행은 고 노무현 전 대통령 부인 권양숙 여사를 예방했다. 이후 정 대표는 양산 평산마을을 찾아 문재인 전 대통령을 예방하고, 경남 합천군 수해 현장을 찾아 주민과 간담회를 진행한다.