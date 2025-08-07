울산, 특화 공공임대주택 4곳 선정... 온산 덕신 '일자리연계형 주택' 포함

지난 2023년, 울산광역시에는 주력업종 중 하나인 석유화학산업이 침체기 속에서도 반가운 소식이 전해졌다.
사우디아라비아 국영기업 아람코(에쓰오일(S-OIL))가 울산에 9조2580억 원을 투자해 기초유분 생산설비 등 석유화학 생산 설비를 건설하는 울산지역 2단계 석유화학 프로젝트(샤힌 프로젝트)가 발표된 것.
그해 3월 기공식이 열리자 울산석유화학공단 관련 종사자들이 대거 거주하는 인근 온산 덕신지역에는 방이 없을 정도로 주택 수요가 급증했다(관련 기사 : 국내 최대 외국인 투자 '샤힌 프로젝트'가 울산에 미친 영향
https://omn.kr/2al6u).
석유화학 업계의 불황에다 지역 경기 침체 와중에 전해진 가뭄의 단비 같은 소식이었지만, 프로젝트가 수년 간 이어지는 데다 관련 주택 수요가 지속될 것으로 전망되면서 울산에 모여든 건설노동자 등의 주택난은 문제로 남게 됐다.
7일 발표된 국토교통부 추진 '2025년도 특화 공공임대주택 건립사업 공모' 결과는 이를 해소하는데 다소 도움이 될 전망이다.
울산시가 이 공모사업에 울주군과 동구 지역 4곳을 신청해 모두 선정됐다. 이중 '일자리 연계형 주택 36호'를 오는 2028년까지 건립하는 '온산 덕신 일자리연계형 지원주택'이 포함된 것.
현재 온산 덕신 주변에는 샤힌 프로젝트 뿐 아니라 온산국가산업단지 확장, 고려아연 2차전지 공장 증설, 엘에스 엠엔엠(LS MnM) 신규투자사업 등 대형 사업이 추진되고 있지만 이에 따른 주택난이 가중돼 해소를 위해 대책마련이 시급한 상황이었다.
울산시 관계자는 "이번 공모 선정은 다양한 계층의 주거 안정과 복지 향상을 위한 기반을 마련한 것"이라며 "수요자 중심의 공공주택 공급 확대를 통해 주거복지 체계를 지속 강화해 나가겠다"라고 말했다.
특화 공공임대주택 건립사업에 울산 고령자복지주택 두 곳 포함
한편 이번 특화 공공임대주택 건립사업에 울산에서 선정된 사업은 온산 덕신 일자리연계형 지원주택을 비롯해 범서 굴화 청년특화주택, 선바위지구 고령자복지주택, 남목 일반산단 고령자복지주택 등이다.
울산시가 총 사업비 741억 원 가운데 412억 원을 국비로 지원받아 사업 추진에 나서는 데 범서 굴화 지역에는 청년특화주택 36호를 건립한다.
이 주택은 울산 유일의 4년제 종합대학교인 울산대학교 인근에 위치해 교통과 생활 기반(인프라)이 우수한 주거 선호지역이다. 이에 청년 맞춤형 주거공간을 마련해 주거 안정에 기여할 전망이다.
이번 사업 선정에는 고령자 복지주택도 두 곳이 포함됐다. 먼저 울주군 선바위공공주택지구에는 울산시와 한국토지주택공사(LH) 공동 시행으로 100호 규모의 고령자복지주택과 사회복지시설이 조성된다. 인접한 의료복지시설 용지에 건립될 의료·건강(헬스) 복합타운과 연계해 복지 서비스 접근성을 높인다는 계획이다.
두 번째 울산도시공사가 시행하는 동구 남목일반산업단지 공동주택용지에도 고령자복지주택 114호를 건립하고 인근 사회복지시설의 복지 서비스를 함께 이용할 수 있도록 한다.
두 곳 모두 지구계획 승인 등 행정절차를 거쳐 오는 2032년까지 건립할 예정이다.