"동화로 나오길 응원해요" 독자님, 출판사에서 연락 왔습니다

20년간 방송으로 말하던 사람이 이제 글로 아이에게 말을 겁니다. 전환의 길목에서, 여전히 세상에 말을 걸고 있는 중입니다.

'이 정도면 괜찮은데?'

"엄마, 이거 무조건 잘 될 거 같아. 다음 편 빨리 써줘!"

"선생님. 지난 번 읽어주신 직접 썼다는 글... 다음 편도 들려주세요."

'내 원고는 아닌가 봐.'

"엄마, 이거 진짜 재미있다. 이게 제일 좋아."

"요즘 세상에 저런 부모는 없어요."

"내용이 너무 밋밋하고 재미가 없어요."

"너무 교훈적이고 읽는 내내 도덕 수업을 듣는 것 같아요."

"캐릭터가 살아있지 않아요."

'정말로 아무도 이런 이야기를 원하지 않는 걸까?'

큰사진보기 ▲오마이뉴스 랭킹 30 화면나는 그 원고와 관련된 실제 경험. 그리고 그날 무인 가게에서 겪었던 사건과 감정, '진짜 어른'의 태도에 대한 나의 고민을 담은 이야기를 글로 썼다. 그 글은 <오마이뉴스>에 실렸고, 놀랍게도 엄청난 반응을 불러왔다. ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

"이분은 점포 운영보다는 글을 쓰는 게 더 맞는 분 같아요."

"아직 세상은 아름답습니다. 작가님과 이 내용을 공감하는 수많은 사람들이 있으니까요."

"길을 걷다 희미한 꽃 향기를 맡는 기분이랄까요?"

"요즘에도 이런 부모가 있다는 걸 아이들에게 꼭 알려주고 싶어요."

"꼭 그 책을 출판하기를. 그래서 진짜 어른의 이야기가 널리 알려지기를 바랍니다."

"의심한 적 없던 아이의 거짓말로 심장이 쿵 했었던 부모로서 기사에 격하게 공감합니다. 동화로 출판되길 진심으로 응원합니다."

출간 제안을 드리는 아동 출판사 입니다. 기사를 읽고 원고에 관심이 있어 쪽지 보내게 되었습니다. 현재 다른 출판사와 계약 진행 중이 아니시라면 원고를 보고 싶은데 괜찮으실까요?

큰사진보기 ▲출판사로부터 온 쪽지그리고 <오마이뉴스>를 통해 뜻밖의 쪽지가 도착했다. 발신인은 한 아동출판사였다. ⓒ 오마이뉴스 갈무리 관련사진보기

"너무 밋밋하다."

"사건이 다이내믹하지 않다."

