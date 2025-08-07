충남 특별재난지역 확대... 반복되는 집중호우, 여전히 남은 과제

큰사진보기 ▲지난 7월 충남에 집중 호수가 내렸다. 당시 충남 예산군 삽교읍의 한 마을에는 축사에서 나온 것으로 추정되는 소가 침수된 도로에 오도가도 못하고 갇혀 있는 장면이 목격됐다. ⓒ 이재환 - 전병성 제공 관련사진보기

예산과 서산에 이어 충남 8개 시군이 특별재난지역으로 추가 선포됐다. 충남 전역이 지난달 중순부터 이어진 집중호우로 큰 피해를 입은 데 따른 조치다.충남도에 따르면 지난 6일 천안시, 공주시, 아산시, 당진시, 부여군, 청양군, 홍성군 등 7개 시·군과 서천군 판교면·비인면 등 2개 면이 특별재난지역에 포함됐다.특별재난지역은 대형 사고나 자연재해 등으로 큰 피해를 입은 지역에 대해 대통령이 선포하며, 선포 시 피해 복구를 위한 국비 지원이 대폭 확대된다.공공시설 복구비는 70% 안팎으로 지원받게 되며, 농경지 복구비와 농림시설 파손에 대한 지원도 증가한다.이번 특별재난지역 추가 선포로 한숨을 돌렸지만, 마냥 반길 수만은 없다. 최근 몇 년 사이 충남 전역에서 집중호우로 인한 피해가 매년 반복되고 있어 대책이 절실하기 때문이다.앞서 지난 5일, 박수현 더불어민주당(충남 공주시·부여군·청양군) 국회의원은 자신의 페이스북을 통해 자신의 지역구인 공주·부여·청양을 특별재난지역으로 선포해 줄 것을 정부에 요청했다.박 의원은 "특별재난지역은 국민고통의 값"이라며 "공주시·부여군·청양군은 이미 2~3년 연속 특별재난지역으로 선포된 아픔을 겪었다"라고 말했다. 이어 "올해도 우리 지역을 특별재난지역으로 선포해 달라고 여기저기 전화하는게 참 고통스럽다"고 호소했다.6일, 자신의 지역구가 특별재난지역에 포함되자 박수현 의원은 페이스북에 재차 "특별재난지역 선포는 주민과 농민의 고통에 대한 최소한의 국가책임"이라고 글을 올렸다.박 의원은 "제가 대표발의해 국회 본회의를 통과시킨 농어업재해대책법, 농어업재해보험법이 반복되는 농업 재해에 대한 국가 차원의 대책과 생산비를 포함한 피해 보상을 추진하고 있다"며 "이미 확보한 1668억 원의 배수개선사업 국비로 배수펌프 우선 설치 등 수해 대비책을 꼼꼼히 세우겠다"고 밝혔다.