충남 특별재난지역 확대... 반복되는 집중호우, 여전히 남은 과제

예산과 서산에 이어 충남 8개 시군이 특별재난지역으로 추가 선포됐다. 충남 전역이 지난달 중순부터 이어진 집중호우로 큰 피해를 입은 데 따른 조치다.
충남도에 따르면 지난 6일 천안시, 공주시, 아산시, 당진시, 부여군, 청양군, 홍성군 등 7개 시·군과 서천군 판교면·비인면 등 2개 면이 특별재난지역에 포함됐다.
특별재난지역은 대형 사고나 자연재해 등으로 큰 피해를 입은 지역에 대해 대통령이 선포하며, 선포 시 피해 복구를 위한 국비 지원이 대폭 확대된다.
공공시설 복구비는 70% 안팎으로 지원받게 되며, 농경지 복구비와 농림시설 파손에 대한 지원도 증가한다.
이번 특별재난지역 추가 선포로 한숨을 돌렸지만, 마냥 반길 수만은 없다. 최근 몇 년 사이 충남 전역에서 집중호우로 인한 피해가 매년 반복되고 있어 대책이 절실하기 때문이다.
앞서 지난 5일, 박수현 더불어민주당(충남 공주시·부여군·청양군) 국회의원은 자신의 페이스북을 통해 자신의 지역구인 공주·부여·청양을 특별재난지역으로 선포해 줄 것을 정부에 요청했다.
박 의원은 "특별재난지역은 국민고통의 값"이라며 "공주시·부여군·청양군은 이미 2~3년 연속 특별재난지역으로 선포된 아픔을 겪었다"라고 말했다. 이어 "올해도 우리 지역을 특별재난지역으로 선포해 달라고 여기저기 전화하는게 참 고통스럽다"고 호소했다.
6일, 자신의 지역구가 특별재난지역에 포함되자 박수현 의원은 페이스북에 재차 "특별재난지역 선포는 주민과 농민의 고통에 대한 최소한의 국가책임"이라고 글을 올렸다.
박 의원은 "제가 대표발의해 국회 본회의를 통과시킨 농어업재해대책법, 농어업재해보험법이 반복되는 농업 재해에 대한 국가 차원의 대책과 생산비를 포함한 피해 보상을 추진하고 있다"며 "이미 확보한 1668억 원의 배수개선사업 국비로 배수펌프 우선 설치 등 수해 대비책을 꼼꼼히 세우겠다"고 밝혔다.