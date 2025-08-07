메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기
충남 특별재난지역 확대... 반복되는 집중호우, 여전히 남은 과제

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

정치

대전충청

25.08.07 09:40최종 업데이트 25.08.07 09:40

충남 특별재난지역 확대... 반복되는 집중호우, 여전히 남은 과제

천안·공주·아산 등 7개 시군과 서천군 판교·비인 면 포함... 반복되는 수해 대책 마련 필요

  • 본문듣기
원고료로 응원하기
지난 7월 충남에 집중 호수가 내렸다. 당시 충남 예산군 삽교읍의 한 마을에는 축사에서 나온 것으로 추정되는 소가 침수된 도로에 오도가도 못하고 갇혀 있는 장면이 목격됐다.
지난 7월 충남에 집중 호수가 내렸다. 당시 충남 예산군 삽교읍의 한 마을에는 축사에서 나온 것으로 추정되는 소가 침수된 도로에 오도가도 못하고 갇혀 있는 장면이 목격됐다. ⓒ 이재환 - 전병성 제공

예산과 서산에 이어 충남 8개 시군이 특별재난지역으로 추가 선포됐다. 충남 전역이 지난달 중순부터 이어진 집중호우로 큰 피해를 입은 데 따른 조치다.

충남도에 따르면 지난 6일 천안시, 공주시, 아산시, 당진시, 부여군, 청양군, 홍성군 등 7개 시·군과 서천군 판교면·비인면 등 2개 면이 특별재난지역에 포함됐다.

특별재난지역은 대형 사고나 자연재해 등으로 큰 피해를 입은 지역에 대해 대통령이 선포하며, 선포 시 피해 복구를 위한 국비 지원이 대폭 확대된다.

AD
공공시설 복구비는 70% 안팎으로 지원받게 되며, 농경지 복구비와 농림시설 파손에 대한 지원도 증가한다.

이번 특별재난지역 추가 선포로 한숨을 돌렸지만, 마냥 반길 수만은 없다. 최근 몇 년 사이 충남 전역에서 집중호우로 인한 피해가 매년 반복되고 있어 대책이 절실하기 때문이다.

앞서 지난 5일, 박수현 더불어민주당(충남 공주시·부여군·청양군) 국회의원은 자신의 페이스북을 통해 자신의 지역구인 공주·부여·청양을 특별재난지역으로 선포해 줄 것을 정부에 요청했다.

박 의원은 "특별재난지역은 국민고통의 값"이라며 "공주시·부여군·청양군은 이미 2~3년 연속 특별재난지역으로 선포된 아픔을 겪었다"라고 말했다. 이어 "올해도 우리 지역을 특별재난지역으로 선포해 달라고 여기저기 전화하는게 참 고통스럽다"고 호소했다.

6일, 자신의 지역구가 특별재난지역에 포함되자 박수현 의원은 페이스북에 재차 "특별재난지역 선포는 주민과 농민의 고통에 대한 최소한의 국가책임"이라고 글을 올렸다.

박 의원은 "제가 대표발의해 국회 본회의를 통과시킨 농어업재해대책법, 농어업재해보험법이 반복되는 농업 재해에 대한 국가 차원의 대책과 생산비를 포함한 피해 보상을 추진하고 있다"며 "이미 확보한 1668억 원의 배수개선사업 국비로 배수펌프 우선 설치 등 수해 대비책을 꼼꼼히 세우겠다"고 밝혔다.

#폭우

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

이재환 (fanterm5) 내방
  • 페이스북

    • 자유주의자. 개인주의자. 이성애자. 윤회론자. 사색가. 타고난 반골. 충남 예산, 홍성, 당진, 아산, 보령 등을 주로 취재하고 있습니다.

    이 기자의 최신기사청양주민 6200여 명 정부에 "지천댐 건설 취소해 달라"

    독자의견0

    연도별 콘텐츠 보기

    오마이TV

    톡톡 60초