김대중의 고독한 망명투쟁 일기, 지금 나오니 더 뜻깊다

큰사진보기 ▲김대중 망명일기신간 '김대중 망명일기' 표지 이미지입니다

큰사진보기 ▲1973년 2월 일본 망명 기간 중에 강연하는 모습1973년 2월 18일 나가노현 시라카바 호숫가 카메야호텔에서 열린 제9회 재일한국청년동맹 동계강습회에서 강연하는 모습이다.

큰사진보기 ▲김대중과 에드워드 케네디 상원의원(1971.2.5)망명기간 중에 김대중의 활동을 적극적으로 지지하고 도움을 준 에드워드 케네디(존 F. 케네디 미국 대통령의 막냇동생) 미국 상원의원과 김대중의 모습. 이 사진은 1971년 2월 5일 두 사람이 처음 만났을 때 촬영한 것이다.

큰사진보기 ▲납치생환직후 동교동 자택에서 기자회견하는 모습(1973.8.13)1973년 8월 8일 일본 도쿄 그랜드팔레스 호텔에서 중앙정보부 요원에 의해 납치된 김대중은 미국의 도움으로 죽음의 문턱에서 살아돌아와 8월 13일 동교동 자택 앞에서 석방되었으며 그 직후에 기자회견을 했다.

덧붙이는 글 | 사회학 박사이며 김대중 연구자입니다. <김대중 망명일기>(한길사, 2025)의 판독, 해제, 편집 작업을 맡았습니다. 김대중 재평가를 위한 김대중연구서 <성공한 대통령 김대중과 현대사>(시대의창, 2021)를 썼으며 <김대중육성회고록>(한길사, 2024) 편집과 윤문 작업을 했습니다.

연세대학교 김대중도서관은 김대중 전 대통령이 1차 망명 시기(1972년 10월 17일~1973년 8월 8일)에 작성한 일기 5권과 망명 직전에 작성한 일기 1권을 포함한 총 6권의 일기를 판독, 해제하여 <김대중 망명일기>를 지난 7월 22일 출간했다.이번에 최초로 공개된 이 일기들은 박정희 전 대통령의 1972년 10월 17일 비상계엄 선포로 시작된 친위 쿠데타에 대한 저항의 기록이며, 그동안 제대로 알려지지 않았던 김대중 1차 망명투쟁의 내용을 정리하고 연구하는 데에 있어 매우 중요한 가치가 있다. 특히 박정희 전 대통령이 비상계엄을 선포했을 당시 국내외를 통틀어 가장 먼저 반대 성명을 발표하고 투쟁에 나섰던 인물이 김대중이었다는 점에서 이 일기의 가치는 더욱 빛난다.또한 <김대중 망명일기>는 전직 대통령 윤석열씨의 지난해 12.3 비상계엄과 친위 쿠데타로 인한 충격과 상처로부터 회복하기 위해 노력하는 우리 사회에 큰 교훈을 준다. 1972년 10월 17일 비상계엄 선포 소식을 들은 김대중은 그날 일기 제일 첫 문장을 "나는 이 일기를 단장(斷腸)의 심정으로 쓴다"라고 썼다. '단장(斷腸)의 심정'은 창자가 끊어지는 고통을 뜻하는데, 그 정도로 김대중은 비상계엄선포 소식에 큰 충격을 받았다.이때 김대중은 비상계엄에 굴복하지 않고 조국의 민주 회복을 위해 망명 투쟁에 나서기로 결심했다. 당시는 지금과는 비교하기도 힘들 정도로 모든 것이 열악했고, 국내외적으로 불리한 여건이었음에도 김대중은 좌절하지 않고 조국의 민주 회복을 위해 목숨을 건 망명 투쟁을 전개하기로 한 것이다. 이와 같은 김대중의 용기와 헌신은 한국 민주주의의 뿌리 깊은 저력을 증거하며, 윤석열의 친위쿠데타를 종식시킨 빛의 혁명의 역사적인 바탕이 되었다고 생각한다.이렇듯 <김대중 망명일기>는 역사적, 학문적 가치가 매우 클 뿐만 아니라 윤석열의 12.3 내란 사태를 극복하고 있는 현 시점에 주는 현실적인, 정치적인 함의도 매우 크다. 이 일기의 주요 내용과 의미에 대해서 좀 더 상세하게 살펴보도록 하자.이 일기에는 망명 시기 김대중이 만난 사람 및 주요 활동 내용, 일본과 미국 내에서의 구체적인 동선 등이 놀라울 정도로 상세하게 기록되어 있다. 김대중의 치밀한 성격이 잘 드러나는 대목이다. 또한 이를 통해 그동안 알려지지 않았던 새로운 사실들을 확인할 수 있다는 점에서 매우 중요한 사료적 가치가 있다.김대중은 미국과 일본의 주요 인사 그리고 해외 교포들까지 전방위적으로 만나 유신 독재의 문제점을 설명하고 한국의 민주화와 한반도 평화 통일의 필요성을 설득했다. 이 일기에는 그 과정이 생생하게 기록되어 있다. 특히 당시만 해도 한국에 대한 관심과 이해가 매우 낮았기 때문에 김대중은 더 많은 노력을 기울여야만 했다. 매우 힘든 일이었다.그러나 김대중은 인내심을 갖고 끈질기게 설득하여 수많은 주요 인사들을 자신의 우군으로 삼는 데 성공했다. 이들이 훗날 한국 민주화를 위한 국제 연대에서 중요한 역할을 했다는 점에서 당시 김대중의 활동은 높이 평가할 만하다.이와 같은 김대중의 활동은 독재 정권이 일방적으로 독점하고 있던 한국 문제에 관한 국제 담론 구조에 균열을 내고, 동시에 한국 민주화의 필요성에 대한 국제적인 이해와 동의를 넓히는 역할을 했다는 점에서 한국 민주화운동에 있어 매우 중대한 의미가 있다.그리고 이 일기에는 망명 정치인 김대중의 인간적 고뇌를 알 수 있는 내용이 많이 나온다. 먼저 김대중은 자신으로 인해 고통받는 가족과 측근 인사들의 소식에 괴로워했다. 김대중은 사전에 아무 준비도 할 수 없는 상황에서 망명 투쟁을 시작했기 때문에 본국에 가족을 인질처럼 남겨둔 상태였다. 김대중은 이 점을 크게 우려하면서도 민주 회복을 위해서는 누군가 희생할 수밖에 없다는 심정을 일기에 남겼다.또한 동지라고 생각했던 인사들의 변절 소식에 허탈해 하는 모습과 조국의 현실을 외면하고 개인적인 안위만을 생각하는 인사들의 모습에 분노하는 모습도 여러 번 나온다. 그런데 이렇게 어려운 상황 속에서도 김대중은 좌절하지 않고 조국의 민주 회복을 위해서 자신이 더욱 노력해야 한다는 각오를 이 일기에서 여러 번 밝혔다.그와 함께 김대중은 당면한 민주화 운동의 성공 뿐 아니라 민주 회복 이후 유능한 정치와 성공적인 국정 운영이 필요하다는 점을 강조하고 있다. 그래서 망명 투쟁 중에도 김대중은 정책 개발을 위한 노력을 이어갔으며 그 내용이 이 일기에서 확인된다. 유능한 정치가이자 준비된 대통령, 성공한 대통령 김대중의 진면목을 이해하는 데 매우 중요한 근거가 되는 내용이라는 점에서 의미가 크다. 이렇듯 김대중은 어렵고 힘든 여건 속에서도 망명투쟁 과정에서 큰 성과를 내고 있었다.유신 정권은 김대중의 망명투쟁에 예민한게 반응했다. 왜냐하면 유신 정권은 비상계엄을 통해 국내 저항은 통제할 수 있다고 보았기 때문에, 해외에서의 반대여론만 신경 쓰면 된다고 판단했다. 그런데 하필 박정희 전 대통령의 최대의 정치적 라이벌인 김대중이 망명 투쟁을 통해 미국과 일본에서 반유신운동을 전개하고 이것이 성과를 내게 되자 유신 정권은 긴장하기 시작했다. 김대중의 망명투쟁이 성공하면 할수록 더욱 날카로운 반응을 보였다.김대중은 망명 직후부터 박정희 정권이 자신에게 테러를 할 가능성이 있다고 판단했고, 주변 지인들도 같은 걱정을 했다. 일본인 후원자가 김대중에게 경호원을 붙여줄 정도였다. 실제 중앙정보부는 김대중의 망명활동을 방해했고, 시간이 갈수록 그 정도가 심해졌으며 이 일기에는 그 내용이 자세하게 기록되어 있다.이 일기를 통해 중앙정보부(중정)의 개입이 처음 확인된 시점은 1972년 12월 11일이다. 이는 박정희 정권이 김대중의 망명 활동을 초기부터 신경 쓰고 있었다는 사실을 알려준다는 점에서 큰 의미가 있다. 그리고 1973년 1월 10일 일기에서는 서울을 방문한 재미 언론인 문명자가 미국에서 김대중을 만났다는 이유로 중정에서 3번 조사받았다는 내용이 나온다. 같은 해 1월 23일 일기에는 '김옥두 비서를 협박하여 내가 일본에서 귀국하도록 유인하라고 한다는 것이다'라는 내용이 나온다.또한 2월 16일 일기에는 중정의 개입을 피해 숙소를 이동하는 내용이 나오고, 4월 14일 일기에는 중정이 김대중의 지인에게 직접 연락해서 소동이 있었다는 내용이 나온다. 4월 23일 일기에는 박정희 정권을 비판하는 미국 언론 보도에 대해 박 정권이 주미 대사관을 문책했다는 내용이 나오며, 4월 29일 일기에는 뉴욕 시위에 중정 요원들이 왔다는 내용이 나온다.그리고 급기야 5월 6일 일기에는 신원미상의 일본 교포가 보낸 익명의 편지를 거론하면서 "그들이 미국의 불량배를 매수하여 암살하려 하니 조심해 달라"는 내용이 있었다는 사실을 밝혔는데 이것은 매우 중요한 의미가 있다. 이 편지는 유신 정권 내부에서 논의되던 김대중에 대한 테러 공작 내용을 알고 있던 관계자의 내부 고발로 추정되는데, 이것은 이 공작의 성격을 이해하는 데 중요한 의미가 있기 때문이다.김대중에 대한 테러 공작의 목적은 '한국 정부가 관여되어 있다는 증거를 남기지 않아야 한다는 전제 하에 김대중 관련 이슈로 해외에서 유신 정권에 대한 비판 여론이 형성되지 않도록 해야 한다'는 것이었다. 그런데 김대중의 신변에 위해가 발생하면 유신 정권의 개입 의심을 피할 수 없게 되므로 테러 공작의 목표를 달성하는 것은 사실상 불가능했다. 현재까지 확인된 자료를 보면, 실무선에서는 계속 반대의견을 올렸지만, 윗선의 지시로 테러 공작이 강행된 것을 알 수 있다.결국 이러한 배경에서 1973년 8월 8일 '김대중 납치사건'이 발생했고 김대중은 미국의 개입으로 죽음의 문턱에서 살아 돌아올 수 있었다. 이 사건에서 보듯 유신 정권은 비합리적 의사 결정을 자체적으로 교정할 수 없을 정도로 경직되고 편협한 상태였다. 이는 시간이 갈수록 더욱 악화되었다. 결국 국내외적으로 여러 문제점과 모순이 누적되었지만, 유신 정권은 체제 내부의 한계 때문에 이를 해결하지 못하고 자멸하게 되었다.유신 정권이 종말을 맞게 된 데는 여러 이유가 결합되어 있는데, 그 시작에는 김대중의 성공적인 망명투쟁이 있었던 것이다. 그런 점에서 이 일기는 김대중 민주화 투쟁의 역사를 정확하면서도 풍부하게 이해하는 데에 큰 도움이 될 뿐만 아니라, 민주화 운동 시기 한국 현대사의 전개 과정을 이해하는 데에도 매우 중요한 역사적 가치가 있다.한국 현대사를 보면 여러 번의 쿠데타가 있었다. 이것을 반정(反正)형 쿠데타와 친위 쿠데타 두 가지로 구분할 수 있다. 정권을 갖지 못한 세력이 무력을 통해 기존 헌정 질서를 무너뜨리고 권력을 찬탈하는 것을 '반정(反正)형 혹은 전복형' 쿠데타라고 할 수 있는데 1961년 5.16과 1979년 12.12 등이 여기에 해당한다.그리고 집권자가 자신의 권력을 강화하고 연장하기 위해서 무력을 통해 민주 헌정 질서를 파괴하는 것이 친위 쿠데타다. 전직 대통령 윤석열씨의 지난해 12.3 비상계엄과 박정희 대통령의 1972년 10.17비상계엄이 여기에 해당한다. 그렇게 보면 윤석열의 12.3내란은 52년 만에 발생한 친위 쿠데타였다.1987년 민주화 이후 이토록 반문명적이고 비이성적인 친위 쿠데타가 발생할 것이라고 예상하기 힘들었다는 점에서 윤석열의 잘못은 매우 크다. 우리 사회가 받은 충격은 지금도 온전히 치유되지 않았다. 그래서 아직도 온 나라가 혼란과 어려움을 겪고 있는 이 시점에 <김대중 망명일기>가 출간된 것은 큰 의미가 있다고 본다.이 일기에는 칠흑 같은 어둠 속에서도 절망에 빠지지 않고 한줄기 희망의 빛을 만들어가기 위해 혼신의 노력을 다한 망명 정치인 김대중의 불굴의 의지와 투쟁의 기록이 그대로 담겨 있다. 김대중의 망명투쟁은 엄혹한 군사독재 정권의 폭압 속에서도 굴복하지 않고 끈질긴 저항을 통해 민주화를 이뤄낸 한국민의 위대한 저력을 대표한다.이와 같은 마음과 정신이 우리 민주 시민들에게 뿌리 박혀 있었기 때문에, 윤석열의 친위 쿠데타를 조기 종식하고 새로운 민주 정부를 탄생 시킬 수 있었던 것이다. 그런 점에서 <김대중의 망명일기>는 오늘날 빛의 혁명의 역사적 배경이 되는 희망의 근거라고 할 수 있다. 이것이 이 일기가 역사적, 학문적으로도 중요한 의미가 있는 것과 동시에 현 시점에서 매우 중대한 현실적 함의가 있다고 판단하는 이유이다.