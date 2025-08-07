버려진 장미 한 그루, 겨우 살려내니 든 생각

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲6월 숲에서 데려온 장미가, 두 달 만인 8월. 집 베란다에서 꽃을 피웠다. 손길이 닿은 정성이 모여 다시 피어난 생명은, 그 어느 꽃보다 빛나 보였다. ⓒ 김종섭 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲도심 공원 펜스 옆, 가시 돋은 줄기 사이에서 피어난 보랏빛 엉겅퀴. 소박하면서도 강인한 아름다움을 품고 있었다. ⓒ 김종섭 관련사진보기