"유가족이 진상규명 구걸하게 하지마라"... 칠순 앞둔 최종순씨의 외침

1987년 9월 8일, 서울대 학생 최우혁(21)씨가 군 복무 중 사망했다. 당시 헌병대는 '개인적 고민으로 인한 자살'이라고 발표했지만, 유족과 시민사회는 의문을 제기했다. 이후 노무현 정부 시절 의문사진상규명위원회(아래 의문사위)에서 '민주화운동 과정에서 위법한 공권력 행사로 인한 사망'으로 인정됐다.
최우혁 열사의 형인 최종순(69) 전국민족민주유가족협의회 의문사지회장이 칠순을 앞둔 나이에도 지난 6월 3일부터 격주로 목요일마다 국회 앞에서 1인 시위를 벌이며 진실·화해를 위한 과거사정리위원회법(아래 진화위법) 개정을 요구하고 있다. 지난 일주일간 텔레그램을 통해 그를 인터뷰했다.
아버지 뜻 이어받아 9년째 진상규명 활동
동생이 의문사한 지 38년, 아버지 최봉규 님이 돌아가신 지 9년이 지났다. 여전히 최 회장이 이 길을 걷는 이유에 대해 그는 이렇게 답했다.
"아버지가 돌아가신 후 2018년 보안사(현 방첩사) 프락치공작 피해자모임을 통해 희생자 진상규명을 할 수 있다는 의문사위 전 조사관의 권유를 받았다. 고민하다 2019년부터 활동에 참여하게 되었다. 시민단체 활동을 배우면서 국가가 저지른 폭력에 대해 진상규명, 사과, 배·보상, 재발방지를 위한 조치 등 어떤 것도 제대로 하지 않는 것에 분노했다. 무책임한 국가에게 책임을 물어야 한다고 생각했다."
최 회장은 현재 진화위법 개정에서 가장 시급한 부분으로 조사 권한 강화 확보를 꼽았다.
"현재와 같이 미흡한 권한으로는 가해기관의 자료공개 거부를 넘어설 수 없다. 꼭 필요한 부분에는 강제적인 자료조사를 할 수 있어야 한다. 침묵하고 있는 가담자, 목격자, 방관자의 고백을 위한 조사권한 강화가 필요하다."
군 당국의 자료 비협조로 진상규명에 한계가 있었던 상황에 대해, 그는 "20여 년간 거의 모든 의문사 사건의 진상규명이 방치되고 있는 것은 가해기관(방첩사, 국정원, 경찰)의 반복되는 자료공개 거부 때문"이라며 "법적 권한 강화 없이 한시적인 위원회에 모든 책임을 지우고 국가는 비겁하게 그 뒤에 숨어 있다"라고 비판했다.
이어 "검색어에만 의존한 자료수집 상황에서 비공개 자료에 접근할 수 있는 조사권이 절대적으로 필요하다"며 "대통령이 나서서 자료공개에 협조하도록 지시해야 한다"고 강조했다.
"자료 폐기했다면 당시 책임자 처벌해야"
과거 의문사진상규명위원회 조사위원을 만난 기무사 담당 장교가 "(민간인 사찰을 폭로한) 윤석양 이병 사건 때 (과거 자료를) 모두 없앴다, 제출할 자료가 없다"며 자료 제출을 거부한 것에 대해 최 회장은 강한 불신을 드러냈다(관련기사 : 40년간 맴돈 질문, 누가 내 동생 죽였나
"국가폭력 피해자 자료는 그 이후 국가기록원에 이관 공개되었지만 희생자 자료는 공개되지 않았다. 자료폐기 가능성도 있을 수 있지만 확인되지 않았기에 믿을 수 없다. 만약 폐기했다면 그 당시 행위 책임자를 처벌해야 한다고 생각한다."
2021년 3월 최종순씨가 진화위에 진정을 낸 지 4년이 넘었지만 별다른 진전이 없는 상황이다. 최 회장에 따르면 "2021년 3월 진정한 의문사 24건 중 3건은 조사가 각하되었고, 조사 미개시는 3건, 인용결정 5건, 조사중단은 16건 되었다"고 했다. 그는 지난 5월 26일 중단통보서 접수 후 7월 15일 이의신청을 한 상태다.
"현재 진화위 위원장 박선영은 활동 종료를 앞두고 종합보고서를 작성 중이다. 위원 3인 중 야당(국민의힘) 추천 1인의 임기는 오는 9월 3일 종료된다."
2기 진화위 활동은 올해 11월 26일 종료된다. 진화위 3기 출범을 골자로 하는 '진실화해를 위한 과거사 정리 기본법 전부 개정안'은 현재 국회 발의된 상태다. 최 회장은 연내 3기 진화위 출범을 목표로 개정안 국회 통과를 위한 활동 중이다.
칠순 앞두고도 거리에 서는 이유
칠순을 바라보는 나이에도 국회 앞에서 1인 시위를 하는 이유에 대해 최 회장은 "오랜 세월동안 벌어진 국가폭력으로 인한 희생뿐 아니라 여러 대형 참사에서도 나타난 정부의 무책임과 후진적인 정치체제는 결국 피해자들이 모여 힘을 키우고 위기를 느낀 시민들과 연대해서 해결해 나가는 길 밖에 없다고 생각한다"고 답했다.
최 회장은 동생을 잃은 4년 후인 1991년, 어머니까지 잃는 비극을 겪었다. 어머니 강연임씨는 "내가 우혁이를 죽였다"며 자책하다 스스로 목숨을 끊었다.
"민주화운동 하다가 다친 후 노동운동에 투신한 막내아들에게 군 입대를 강권한 어머니가 자식의 죽음을 자책하다 한강에 투신하여 생을 마치신 데 대한 회한이 많다. 우혁이의 죽음은 잊기 어려운 충격이었다."
당시 가출한 어머니를 찾으려고 회사 사장 차를 지원받아 20여 일간 아버지와 병원 장례식장 영안실을 순회하던 중 어머니가 사망했다는 경찰 연락을 받았다고 했다.
"연이은 가족의 죽음에 대한 고통은 말로 표현이 불가능하다. 어머니는 정말로 순진한 영혼이었다. 몇 달 동안 문 닫아 걸고 말을 못하는 저녁 시간의 연속이었다."
최 회장은 현재 국회에 대한 실망감도 드러냈다. 지난 2022년부터 2023년까지 약 2년간 매주 목요일에 민주당, 국민의힘 당사 앞에서 민주유공자법 촉구 기자회견을 했지만 반응은 미미했다.
"무지몽매한 국민으로 아는 정치권이 원망스럽다. 민주당에서조차 과거 목숨 바쳐 저항했던 희생자에게 관심을 갖는 의원은 일부에 불과하다. 대부분의 의원은 무관심한 것 같다."
국민의힘에 대해서는 더욱 신랄하게 비판했다.
"국힘은 '빨갱이' 논리에 매몰되어 있고, 운동권 셀프 특혜법이라며 오히려 희생자들을 욕되게 한다."
그는 "전쟁 시기가 아닌 국가 위기 시에 민주주의를 위해 대신 목숨 바친 영웅들에 대해 국가가 나서서 예우하라. 유가족들이 나서서 진상규명을 구걸하게 하지 말라"고 일갈했다.
"포기하지 않으면 이룰 수 있다"
현재 의문사 유가족들의 활동 참여는 매우 저조한 상황이다. 최 회장은 "의문사 유가족은 생업이 있어서 노령, 건강악화로 참여자 수가 줄고 포기한 사람도 있다"고 전했다. 하지만 그는 포기하지 않겠다는 의지를 보였다.
"시간이 가면서 참여자는 줄어들 수밖에 없지만 포기하지 않으면 이룰 수 있다고 생각한다."
그는 형제 중 유독 총명하고 정의감이 강했던 막냇동생에 대한 그리움도 털어놨다.
"형제 중 유독 총명했고 정의감이 강했던 막냇동생(우혁)을 향한 애틋한 마음과 동시에, 1970년대 사회과학 도서를 내가 물려주었다는 회한이 든다. 유가족 대표는 이미 혼자이지만 필요한 활동은 시간 내서 하고 내가 포기하지 않으면 된다는 마음으로 한다."
젊은 세대들에게 전하고 싶은 메시지로 최 회장은 "지금 젊은 세대들이 누리는 자유와 인권, 이만큼 살게 된 과정에 피를 뿌리고 목숨을 바친 사람들이 많이 있다"며 "전두환 독재에 전국에서 벌벌 떨고 숨죽이며 엎드릴 때 학생들만 떨쳐 일어나 정권에 저항했다"고 했다.
이어 "친일부역자들은 나라가 망했으니 독립은 불가능하고 나만 잘 살면 된다고 생각했지만, 독립운동가들은 나라가 망했으니 되찾자는 마음으로 온몸을 바쳐 나라를 위해 희생했다. 그들에게 가능성은 따질 게 아니었다"라고 말했다.
진정한 사과와 화해를 위해
최 회장이 원하는 것은 명확하다. 지난 2004년 의문사위에서 동생이 '공권력에 의한 사망'으로 인정받았지만, 여전히 "보안사(현 방첩사)의 누가 어떤 지시를 내렸는지"는 밝혀지지 않은 상황이다.
그는 "의문사위 사망인정은 민주화운동 희생자 죽음에 대한 마지못한 형식적, 묻지마식 입막음이다"라며 "의문사 사건의 지시자는 이미 전두환으로 밝혀졌는데도 보안사(현 방첩사)는 희생자들과의 연관을 모두 부인하고 자료공개를 거부하고 있다"고 비판했다.
"국가폭력 희생 처리기준에 맞게 자료공개, 진상규명→사과→배보상→재발방지(조치입법)→기념사업이 이루어져야 한다. 이것이 진정한 사과와 화해다."
칠순을 앞둔 나이에도 국회 앞에서 1인 시위를 벌이는 최종순 회장. 그의 외로운 투쟁이 언제까지 계속될지는 알 수 없지만, 그는 "내가 포기하지 않으면 된다"는 마음으로 오늘도 거리에 선다.