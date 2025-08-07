서울시체육회, 직장 내 괴롭힘 피해자 결국 해임 결정

대한체육회 산하 서울시체육회가 사내에서 벌어진 직장 내 괴롭힘 피해자의 해임을 결정했다.
서울시체육회는 지난 5일 인사위원회를 열어 직원 김아무개씨에 대한 징계위원회를 열었고, 김씨는 다음날 오후 서울시체육회로부터 해임을 통보받았다.
징계의결서에는 "사무처에서는 두 차례의 휴직 불승인을 안내했음에도 부분적으로라도 업무를 수행하려는 일체 노력 없이 무조건적으로 휴직을 요청해 무단결근하는 일방적 자세만 고수"했다는 내용이 담겼다.
김씨가 15일 이내에 이의를 제기하지 않으면 징계가 그대로 확정된다. 김씨는 6일 오후 <오마이뉴스>에 "말도 안 되는 해임이기 때문에 이의를 제기할 계획이다. 충격이 심하다"고 전했다.
김씨는 입사 직후인 2016년부터 복수의 직원에게 직장 내 괴롭힘을 당해 근로복지공단으로부터 산재 판정(2022년 9월)을 받았으며, 1년 휴직 기간을 거쳐 복직한 이후에도 근무 환경이 개선되지 않았다고 호소해 왔다.
이에 서울시체육회에 근무 환경 개선을 요구하면서 추가 휴직을 요구했지만, 서울시체육회는 이를 받아들이지 않았다. 서울시체육회는 "직원의 의견을 고려해 다양한 노력을 취했지만 휴직 불승인 안내에도 해당 직원은 무단결근을 반복해 징계위원회를 개최하게 됐다"는 입장이다. (관련 기사 : [단독] 10년간 괴롭힘, 가해자 두고 피해자만 징계하려는 서울시체육회 https://omn.kr/2esvw)