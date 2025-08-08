매일 다른 봉우리에서 피어나는 꽃

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲무궁화 한그루공원 한쪽에 있는 무궁화 꽃 . 산책할때 지나는 길목에 있다. 아무도 관심두지 않는 꽃인데 그날은 어른들이 보고 있는것이 보여 뒤에서 한컷했다. ⓒ 전미경 관련사진보기

AD

아파트 단지는 모두 공원으로 연결돼 있다. 벤치와 나무들, 미끄럼틀이 놓인 그 평범한 공간과는 조금 떨어진 다리 입구에서 요즘 자주 멈춰 선다. 이유는 바로 그곳에 자라고 있는 무궁화 한 그루 때문이다. 무궁화는 우리나라 꽃이다. 끈기와 끊임없는 생명력을 상징한다. 하지만 그렇게 불리는 것과 달리, 무궁화는 일상에서 그리 환영받지 못한다.어린 시절 교과서에선 '나라꽃'이라며 자랑스럽게 배웠지만, 정작 어디서 피었는지, 어떤 향인지, 몇 송이가 핀 건지 신경 쓴 적은 거의 없었다. 그러던 어느 날 산책길에 두 명의 어른이 무궁화 앞에서 가지를 다듬고, 손으로 벌레 먹은 잎을 떼고 계셨다.나는 궁금해서 조심스럽게 다가가 물었다. "뭐 하시는 거예요?" 어른들은 나를 돌아보며 "우리나라 꽃인데, 관심을 둬야지"라고 말씀 하셨다. 그 말에 뜨끔했다. 매번 오가며 그렇게 손질을 한다고도 하셨다. 누가 알아주지 않을 텐데도 말이다. "우리나라 꽃인데 잘 가꿔야지" 하는 그 말씀엔 무심했던 내가 부끄러워질 만큼 많은 것이 담겨 있었다.매년 봄이 되면 사람들은 벚꽃놀이를 즐긴다. 인터넷에는 벚꽃 아래에서 찍은 사진이 넘쳐나고, 지자체마다 벚꽃 축제를 열어 관광객을 모은다. 거리에는 분홍빛 꽃잎이 날리고, 그 아래서 연인들은 데이트를, 가족들은 나들이를 즐긴다.그 풍경이 나쁘다는 것이 아니다. 아름답고 좋다. 하지만 문득 이런 생각이 든다. 우리는 왜 무궁화 아래에서 사진을 찍지 않을까? 왜 무궁화 축제는 유명하지 않은 걸까? 왜 벚꽃에는 열광하면서, 무궁화는 '의례적인 나라꽃'으로만 남겨두는 걸까? 늘 의문이었다.무궁화는 하루만 피고 지는 꽃이다. 하지만 매일 다른 봉우리에서 새로운 꽃이 피어나 "하루꽃"이라고 불리며 가장 활짝 피는 시기는 7월 중순부터 8월 말 사이로, 10월 초까지 핀다. 매일 새로운 꽃이 순차적으로 개화하기 때문에 오랜 기간 동안 계속 꽃이 피어 있는 것처럼 보인다고 한다.이 무더운 여름철에 매일 피고 지는 무궁화의 끈질긴 생명력, 매일 다시 시작하는 희망 같은 꽃. 나라의 역사를 상징하기에도, 사람의 삶을 빗대기에도 이보다 더 어울리는 꽃이 있을까?누가 보든, 보지 않든, 조용히, 당연하게, 그러나 끈질기게. 그것은 마치 이 땅에서 살아온 사람들의 모습과 닮았다. 겉으로 화려하지 않아도, 묵묵히 하루를 살아내는 수많은 평범한 사람들. 무궁화는 그런 존재들의 상징일지도 모른다. 공원 무궁화 곁을 지날 때마다 아이들이 그 꽃을 모르고 지나치는 것을 본다.'벚꽃이다!' 하고 달려가던 모습은 봤어도, '무궁화다!' 하고 외치는 아이는 보지 못했다. 그것은 단지 아이들 탓이 아니다. 어른들이 가르쳐주지 않은 결과라고 본다. 지금, 이 무궁화 가지를 손질하는 어른이 하는 행동은 그저 '정원 가꾸기'가 아니다. 당신들이 봐 왔던 기억을 가꾸는 일이며, 세대 간의 마음을 잇는 작은 다리다.나는 요즘 아파트 공원을 지날 때마다 소외된 곳에 홀로 있는 무궁화에 눈길을 준다. 꽃잎이 몇 송이 피었는지 세어보고, 벌이 앉는지, 봉오리가 잘 맺혔는지 살핀다. 그때마다 어른이 하신 말이 떠오른다. "우리나라 꽃인데, 관심을 둬야지."무궁화를 사랑하는 일은 거창한 게 아니다. 그냥 바라봐주는 것, 이름을 불러주는 것, 아이들과 함께 꽃을 보고 "이게 바로 우리 꽃이야" 하고 말해주는 것. 그런 작은 행동 하나하나가 모이면, 무궁화는 더 이상 소외되지 않을 것이다. 언젠가 무궁화 아래에서 가족이 함께 사진을 찍고, 친구들이 손에 무궁화 한 송이 들고 웃는 날이 오기를 바란다. 벚꽃놀이처럼, '무궁화 나들이'라는 말도 자연스럽게 들리는 세상이 되기를.아파트 공원 한 귀퉁이, 무심코 지나칠 수 있는 그곳에, 지금도 한 그루 무궁화가 조용히 피고 있다. 그리고 그 앞에서, 이름 모를 어른이 꽃을 보고 있다. 당신도 혹시 지나가다 그 꽃을 보거든, 그냥 지나치지 말고 한 번만 더 바라봐 줬으면 좋겠다. 우리나라 꽃이니까. 그리고, 우리 모두의 꽃이니까.언젠가는 이 아파트 단지에도 벚꽃만큼 무궁화도 많이 있었으면 좋겠다.이번엔 무궁화 보러 가지 않을래요?나라꽃 무궁화 대축제. 소문내기 행사.무궁화대축제기간 : 2025.8.14-8.17일까지.입장료 : 행사기간 특별 무료입장.축제 장소: 국립세종수목원(세종특별자치시 수목원로 136 국립세종수목원)축제문의 : 운영사무국 02-545-0633.