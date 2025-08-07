캄보디아, 보잉기 구매로 트럼프에 구애… 미·중 경쟁 속 '줄타기'

▲고마워요. 트럼프 대통령님최근 캄보디아와 태국 간 정전 합의를 이끈 데 대해, 한 캄보디아 소녀가 미국의 트럼프 대통령에게 감사의 영상 메시지를 올렸다. 정전 합의에 이어 무역 관세를 19%까지 낮춘 것에 캄보디아 국민들은 미국 대통령과 미국정부에 감사하고 있다. ⓒ Mol Ni 페이스북 영상 캡쳐 관련사진보기