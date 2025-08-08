어르신 동반 여름휴가, 70대 여행 전문기자의 두 가지 해법

기상청에 따르면, 8월 초순 현재 한반도는 연일 체감온도 35도 안팎의 폭염에 시달리고 있다. "당분간 폭염이 쉬어갈 날은 없다"는 전망 속에서, 휴가철을 맞은 이들 중 특히 고민이 깊은 이들이 있다. 바로 어르신과 함께하는 여행을 계획한 가족들이다.
여행은 새로운 풍경과 경험을 주지만, 무더위 속에서는 체력 소모가 두 배 이상이다. 어르신에게는 자칫 건강을 해치는 여정이 될 수도 있다. 그럼에도 '쉼'이 절실한 요즘, 덜 피곤하고 더 의미 있는 여행을 위한 해법은 분명히 있다.
자연의 소리가 어우러진 여행
어르신과의 여행에서는 대중적인 관광지 만큼 '기준 있는 선택'이 중요하다. '집 나가면 고생'이라는 말처럼 무작정 떠나는 여행은 되려 부담이 될 수 있다. 특히 아래 두 가지 방식은 최근 여행자들 사이에서도 실용적이면서 반응이 좋은 선택지로 주목 받고 있다.
울창한 숲이 만들어주는 짙은 그늘 아래, 발끝만 살짝 담가도 온몸이 시원해지는 계곡물. 빠른 물살 대신 잔잔히 흐르는 물줄기와 자연의 소리가 어우러진 이곳은, 시끄러운 휴양지보다 조용한 쉼을 원하는 어르신 세대에게 더없이 좋은 여름 피서지다. 지난 7월말 다녀온 경남 합천 가야산의 홍류동 계곡이나 지리산 뱀사골 계곡을 예로 들 수 있겠다.
청량한 물소리를 들으며 자갈 길을 따라 산책하고, 작은 물고기와 곤충이 어우러진 생태계를 관찰할 수 있다. 자연과 교감 하는 시간은 일상에 지친 몸과 마음에 깊은 휴식을 선사한다. 그늘, 물소리, 자연이 어우러진 계곡에서의 하루는 단순한 피서를 넘어 진정한 '힐링'의 공간이다.
요즘은 빠르게 걷는 것보다 천천히, 자연을 느끼며 걷는 게 더 좋아졌다. 계곡 길을 따라 걷다 보면 시원한 물소리, 나뭇잎 사이 햇살이 마음을 먼저 다독인다. 걷는 길은 험하지 않아 좋고, 바람은 솔솔 불고, 계곡물에 발을 담그면 지나온 세월도 함께 씻겨 내려가는 기분이다.
젊을 땐 어디든 빨리 가야 한다고 생각했지만, 지금은 멈추고 쉬는 일이 더 소중하게 느껴진다. 계곡 트레킹은 몸보다 마음을 먼저 씻어주는 길이다. 이렇게 자연과 함께 숨 쉬며 걷는 하루가 참 고맙고, 큰 위로가 된다.
선비의 길을 따라가는 여행
계곡이 몸을 쉬게 한다면, 선비의 길을 따라가는 여행은 마음을 일으켜 세운다. 예를 든다면 정약용의 행적을 따라가는 여행이다. 전남 강진의 다산초당은 그가 '슬픔의 끝에서 지식의 씨앗'을 틔운 곳이다. 정약용은 그 험한 세월 속에서도 매일 글을 쓰고, 백성을 위한 실용적 학문에 몰두했다.
그의 유배 길을 따라가다 보면, 단순히 인물의 발자취를 쫓는 것이 아니라, 자연 속에서 스스로를 돌아보는 계기를 얻게 된다. 돌계단을 오르며, 정약용이 앉아 사색 했을 바위에 잠시 앉아 있노라면. 우리도 삶의 중심을 다시 잡고, 앞으로의 시간을 차분히 준비하게 된다. 최근 기자가 다녀온 다산의 고향 경기도 남양주에 있는 마재마을도 추천할 만하다(관련 기사 : 경기도 남양주, 다산의 숨결을 따라 걷는 길
https://omn.kr/2e2b8).
여행은 몸과 마음을 함께 걷게 하는 일.이 두 가지 여행법은 서로 닮았다. 자연을 따라 걷고, 옛 사람의 길을 따라 사유하며, 몸은 물론 마음까지 쉬게 하는 여행이다. 어르신과의 여행이라면, 화려한 관광지보다 계곡의 물소리와 선비의 고요한 발자취가 더 깊은 감동을 줄 수 있다.
어르신 여행을 준비할 때 고려해 볼 몇 가지를 정리해봤다.
- 이동이 길지 않은 곳, 또는 한 지역에 오래 머무는 일정
- 그늘이 많은 산책로, 완만한 도보 코스
- 자연과 역사 문화가 함께 있는 장소 (예 : 지리산 계곡, 다산초당)
- 휴식 중심의 스케줄, 무리 없는 동선
- 휴게 공간과 편의시설이 잘 갖춰진 지역
어르신에게 좋은 여행이란, 몸은 편하고 마음은 따뜻해지는 여행이다. 화려하진 않아도 계곡의 물소리와 옛 사람의 고요한 발자취는 그 어떤 휴양지보다 오래 기억에 남는 쉼이 될 것이다.