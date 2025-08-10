폭도로 변하는 시민들... 심상치않은 유럽

▲2025년 7월 14일, 스페인 동부 토레 파체코에서 3일간의 소요 사태 이후 주민들이 복면을 쓴 채 거리에 모여 있다. 스페인 경찰은 토레 파체코 마을을 뒤흔든 이례적인 반 이민 시위 가담자 14명을 체포했다고 밝혔다. 68세 남성이 남동부 마을 거리에서 북아프리카 출신 청년 세 명에게 폭행을 당했다고 현지 언론에 진술한 후 3일간 밤샘 폭력 사태가 발생했다. ⓒ AFP=연합뉴스 관련사진보기