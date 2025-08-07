영국에서 둘째 낳아보니 이건 한국과 좀 다르네요

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

첫째는 한국에서 둘째는 50여 일 전, 영국에서 출산했다. 둘 다 건강히 출산하여 무럭무럭 자라고 있지만, 출산을 둘러싼 두 나라의 문화와 풍경은 놀라울 정도로 달랐다. 영국에서의 임신부터 출산까지의 시스템은 의료 접근 방식부터 산모에 대한 철학까지 여러 면에서 차이를 보여 인상 깊은 경험이었다.① 의사보다 미드와이프영국에서 임신 사실을 확인하면 병원에서 산부인과 의사를 만나는 것이 아니라 미드와이프(Midwife), 즉 조산사를 가장 먼저 만난다. 임신부터 출산 그리고 출산후 4주까지 본인이 사는 동네에 있는 미드와이프가 케어해준다.이 미드와이프 시스템은 상당히 인상 깊었다. 전문적인 의학적 진단은 물론이고 산모의 생활, 감정, 출산에 대한 준비를 함께 나누는 돌봄 중심의 시스템이었다. 미드와이프가 직접 집에도 방문하여 아이를 키울 수 있는 환경인지, 신생아 및 산모의 상태를 체크한다.② 초음파? 두 번이면 충분한국에선 임신 확인 후 거의 매달 병원을 가고 초음파 사진을 챙기는 게 익숙했다. 하지만 영국에서는 임신 중 받는 스캔이 딱 두 번이다. 보통 12주, 20주 그 외에는 특이 사항이 없는 한 추가 초음파 촬영은 없다.처음에는 "혹시 아이에게 문제가 생기면 어쩌지?"라는 걱정이 앞서며 불안했다. 하지만 필요할 경우엔 바로 추가 검사를 해주며 불필요하게 과한 초음파 촬영은 지양하는 듯하였다. 그리고 놀라운 건, 이 모든 것이 무료라는 것.회사를 통해 비자를 받은 스폰서십 개념(스킬드워커, 3년)으로 온 가족이 영국에 거주하고 있지만 병원비 걱정, 검사비 걱정, 전혀 없다. 영국에 거주하는 기간동안에는 영국의 의료시스템인 NHS를 통해서 무상으로 의료혜택을 받을 수 있기 때문이다.임신 확인부터 출산, 산후관리까지 100% 무상 의료가 적용된다(물론 비자를 신청할때 NHS 의료 항목으로 총 거주기간에 비례하여 비용을 선지불하긴 했다). 그래서 영국 병원에는 수납하는 원무과가 따로 없다. NHS(National Health Service)의 혜택을 체감한 순간이었다.③ 영국에서 유도분만은 자연분만출산 예정일이 지나면서 미드와이프와 상의 끝에 일주일 후로 유도분만 날짜를 잡았다. 한국에서 처럼 2~3일 후로 바로 잡고 싶었으나, 전문가의 소견이 있어야 한다고 한다. 한국에서 출산한 첫째의 경우 출산예정일이 지나서 이틀 후에 유도분만 날짜를 잡아주어, 그날 병원에 가서 곧바로 유도분만제 투여 후 분만을 했다. 그래서 영국도 당연히 유도분만 날짜에 출산을 할 줄 알았지만 달랐다.병원에 입원은 했지만 자연 진통이 오기를 기다리는 데까지 무려 3일이 걸렸다. 최대한 기다리며 양수를 터트리는 것을 시작으로 유도분만 호르몬제는 최대한 마지막에 썼다. 처음에는 답답하고 지치는 경험이었지만, 돌이켜보면 자연분만을 최대한 존중하는 시스템 속에서 인위적인 유도분만제없이 아기를 기다려준 시간이기도 했다.그렇게 유도분만을 하기위해 입원하고 사흘 후, 자연분만으로 둘째 아이를 품에 안을 수 있었다. 나중에 아내에게 들어보니 첫째 때 유도분만제를 맞고 시작됐던 진통이 자연진통보다 더 극심한 고통이였다고 한다.④ 산후조리원이 없다한국에서 첫 아이를 낳았을 때는 너무나도 당연하게 산후조리원에 들어갔다. 산후조리원에 안가면 큰일이 나는 줄만 알았다. 일정 기간 동안 몸을 회복할 수 있고 모유 수유 교육도 받고 아기와는 따로 시간을 보낼 수 있는 공간과 삼시세끼 제공되는 미역국이 감동인 산후조리원은 산모가 몸조리에 온전히 집중할 수 있어 참 고마운 시설이었다.하지만 영국에는 그런 시스템이 없다. 출산과 동시에 아기는 곧바로 아내 품에 안겨졌고, 그렇게 출산 직후 바로 부모로서의 일상이자 현실이 시작됐다. 물론 처음엔 두려웠고 이제부터 다 책임져야 한다는 막막함도 있었다. 그런데 이상하게도 그렇게 바로 함께 있는 것이 더 당연하고 자연스럽게 느껴졌다.돌이켜보면, 한국의 산후조리원은 산모의 회복과 휴식을 위해 정말 좋은 시스템이고 한국에서만 가능한 소중한 문화이기도 하다. 하지만 동시에, 아기와 분리된 상태로 회복하는 것이 때로는 낯설게 느껴졌고 엄마 품이 아닌 밝은 방안에서 바구니에 담겨져 있는 신생아들의 모습이 짠하게까지 느껴졌다. 영국에서는 산후조리원이라는 선택지가 없다는 것이 오히려 자연스러움의 원칙처럼 다가왔다.영국식 산후 문화는 '정답'이라기보단, 자연의 흐름을 거스르지 않으려는 선택 같았다. 육아는 완벽한 준비가 갖춰졌을 때 시작되는 게 아니라, 그렇게 조금씩 맞춰가며 시작되는 것이라는 메시지를 담고 있는 듯했다. 물론 출산 50일이 넘 지금까지도 산후조리를 위해 장모님께서 와계셔서 큰 도움을 받고 있지만.한국에서의 출산은 철저하게 효율적이고 빠르며 때로는 과잉 진료라는 말도 나온다. 반면 영국의 출산은 돌봄 중심, 조금 느리고 단순하지만 산모의 자연스러운 경험과 감정을 우선시한다. 두 나라에서의 출산을 모두 경험한 사람으로서, 두 나라의 출산 문화가 조금씩 서로를 닮아가면 어떨까 하는 바람이 있다. 한국의 체계적이고 빠른 진료와 영국의 인간적인 돌봄. 그 사이 어딘가에, 더 좋은 출산의 길이 있지 않을까?