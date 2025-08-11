해수부 이전 결정, 이렇게 했더라면

큰사진보기 ▲전재수 해양수산부 장관이 후보자 신분이었던 지난달 7월 17일 서울 여의도 국회 앞에서 해수부 부산 이전 반대 단식 투쟁 중인 윤병철 공무원노조 해수부지부 위원장과 만나 대화하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 굿모닝 충청에도 실립니다.

우리 사회는 지난 수십 년간 자치분권을 강화하기 위해 꾸준히 노력해 왔습니다. 자치분권은 중앙집권적 구조를 완화하고, 각 지역의 자율성을 강화해 주민 삶에 맞는 정책을 가능하게 하는 제도적 원리입니다. 동시에 이는 국가 균형 발전과 지속가능성을 담보하는 핵심 전략이기도 합니다.그러나 최근 해양수산부의 부산 이전 문제를 둘러싼 대전·충청권과 부산·경남권 간의 갈등은 자치분권에 내포된 모순과 긴장을 여실히 드러냈습니다. 자치분권과 균형발전이 언제나 국가 발전의 선순환으로 이어지지도 않고. 오히려 그 과정에서 지역 간 충돌과 갈등이 심화할 수 있다는 것입니다.이러한 모순과 긴장의 저변에는 크게 두 가지 요인이 있습니다. 첫째는 애향심으로 나타나는 각 지역의 합리적 선택과 이 선택들 사이의 충돌입니다. 둘째는 중앙정부와 지방자치단체 간의 미숙한 소통과 조정 역량입니다. 이 두 요인이 맞물릴 때, 자치분권은 상생의 구조로 기능하기보다 갈등의 촉매로 작용할 위험이 커집니다.애향심은 '내가 속한 지역이 소중하다'는 정체성과 소속감에서 비롯됩니다. 주민들은 자신이 속한 지역의 발전을 곧 자신의 발전으로 인식하고, 지역사회에 기꺼이 동참합니다. 문제는 이러한 애향심이 희소 자원을 둘러싼 지역 간 경쟁 상황에서 '우리 지역 우선'이라는 집단 논리로 전환될 때 발생합니다. 이 과정에서 애향심은 "우리가 남이가" 식의 배타적 이기주의로 확장되며 국가 공동체 전체의 조화를 해치는 방향으로 작동합니다.그렇다고 지역 이기주의를 마냥 비난할 수는 없습니다. 누구나 자신과 가족, 지역공동체의 안전과 번영을 먼저 생각하는데, 이는 매우 자연스럽고 정당한 태도입니다. 이러한 정서는 지역에 대한 책임 의식과 참여, 공동체 결속의 기반이 되며, 풀뿌리 민주주의의 핵심 동력으로 작용합니다. 오히려 우리가 주목해야 할 것은 이처럼 자연스럽고 합리적인 태도들이 때때로 국가 전체의 조화와 통합이라는 더 큰 그림과 충돌한다는 점입니다.해양수산부의 부산 이전 문제를 보더라도, 양측 모두 충분히 이해할 만한 논리와 타당한 근거를 제시하고 있습니다. 그러나 이들 각자의 주장이 곧바로 국가 공동선과 일치하는 것은 아닙니다. '합리성의 역설'이 모습을 드러내는 지점이 바로 여기입니다. 개별 지역의 정당한 요구들이 모인다고 해서 그것이 곧 전체 사회의 최선으로 이어지지 않습니다. 오히려 이러한 요구들은 서로 충돌하거나 균형을 깨뜨리는 방식으로 작용하면서, '공유지의 비극'이나 '죄수의 딜레마' 같은, 구조적 문제를 초래할 수 있습니다.'공유지의 비극'이란 자원을 공동으로 이용할 때 각자가 자신의 이익만을 추구함으로써 결과적으로 모두가 손해를 보는 상황입니다. '죄수의 딜레마'는 두 행위자가 협력하면 모두 이익이지만, 불신과 경쟁이 앞서면서 결국 양쪽 모두 손해를 보는 구조입니다. 자치분권 하의 지역 간 경쟁은 때때로 이 같은 딜레마를 재현하며, 상생보다는 갈등과 분열을 심화할 수 있습니다.이는 해수부 사례에만 국한되지 않습니다. 공공기관 이전, 예산 배분, 규제 특례, 대규모 체육시설이나 복합문화단지 유치, 의료기관 배정 등 거의 모든 희소 자원을 둘러싼 사안에서 '내 지역 먼저'라는 주장이 반복되고 있습니다. 일명 핌피(PIMFY, Please In My Front Yard) 갈등입니다.반대로 혐오시설에 대해서는 '우리 동네는 안 된다'는 님비(NIMBY, Not In My Back Yard) 정서가 뿌리 깊습니다. HVDC(고전압 직류송전), 장애인 특수학교, 쓰레기 소각장, 군 공항, 원전, 방폐장 등 거의 모든 공공시설이 추진 단계에서 충돌과 저항에 직면하고 있습니다. 일견 모두 일리 있는 주장이지만, 이들이 충돌하는 순간 공공선을 추구하는 정부 정책의 일관성과 실행 가능성은 심각하게 위협받습니다. 갈등이 구조화되기 전에 사회 전체가 이 딜레마를 어떻게 상생의 해법으로 전환할 수 있을지 진지한 논의가 필요합니다.애향심과 '자기 지역 우선주의'는 민주주의 사회에서 불가피하고 자연스러운 에너지입니다. 문제는 각자의 합리성이 사회 전체의 조화로 수렴되기 위해 필요한 제도적 장치와 조정 능력이 부족하다는 점입니다. 민주주의는 다양한 이해관계가 충돌하는 공간이며, 이를 제도 안에서 조정하는 기술이 핵심입니다. 따라서 누가 더 옳고 그른지를 따지며 어느 한 편을 들기보다, 복수의 합리성이 동시에 존재하는 현실을 인정하고, 협상과 상생의 메커니즘을 설계해야 합니다.실제로 해수부 부산 이전은 새 정부의 일방적 결정과 급작스러운 추진이 지역 갈등을 유발한 대표 사례입니다. 대선 공약이라는 이유로 사전 협의나 공론화 없이 결정을 내리면서 충청권 주민들의 반발을 증폭했습니다. 만약 정부가 충분한 협의를 거쳐 사전에 광범위한 동의를 확보했다면, 이 문제는 오히려 새 정부 출범을 격려하는 축제의 장이 될 수도 있었을 것입니다.정부가 단지 대규모 투자와 보상만으로 '지역 이기주의'를 극복할 수 있다고 믿는다면 큰 착각입니다. 예산과 자원은 한정돼 있고, 상대적 박탈감이나 신뢰의 균열은 돈으로 치유되지 않습니다. 자치와 분권은 중앙과 지방의 상호존중과 신뢰가 바탕이 되어야 합니다. 이럴 때 중앙정부는 공공성과 균형발전의 원칙을 분명히 할 수 있고, 지방정부는 자치권의 정당성을 '국가적 로드맵' 안에서 검증받는데 동의할 것입니다.이를 위해 정부 간 협력 메커니즘도 제도화할 필요가 있습니다. 현재 행정협의조정위원회와 같은 정부 간 분쟁조정기구는 중재(仲裁, Arbitration) 중심으로 설계돼 사실상 사문화되어 있습니다. 이제는 사전적 갈등 예방 중심으로 개편하고, 조정(調整, Mediation) 기능을 강화해 지역 간 협상과 합의를 촉진해야 합니다. 정무적 판단의 포로가 되는 정부 주도 기구가 아니라 중립적 갈등관리 기구를 통해 이해충돌을 제도적으로 흡수하는 것이 무엇보다 중요합니다.지역 간 상생을 위한 정책 수단으로는 광역 협력사업 활성화, 선호·비선호 시설 패키지화, 이익공유제 설계 등이 있습니다. 특히 지자체 간 통합이나 대형 개발 사업 추진 시에는 실질적 주민 참여와 보상이 보장돼야 합니다. 전북 전주시와 완주군의 통합 논의처럼, 단순한 행정구역 개편이 아닌 도시와 농촌의 융합 모델을 설계할 경우, 중앙정부의 정책적 배려와 지역 간 신뢰가 필수입니다.자치분권은 민주주의의 핵심 원리를 구현하는 제도이자, 지속가능한 균형발전의 중요한 축입니다. 그러나 전국 243개 지자체 모두가 특별함을 주장하면, 역설적으로 아무도 특별해지지 않습니다. 특별함이 일상이 되는 순간, 그것은 차별성과 설득력을 잃습니다. 결국 희소 자원을 둘러싼 경쟁만 격화되고, 지역 간 갈등은 증폭됩니다.이제 필요한 것은 '누가 더 특별한가'를 겨루는 경쟁적 관점이 아니라, '어떻게 함께 특별해질 것인가'를 고민하는 협력적 관점입니다. 지역 고유의 특성과 자원을 존중하되, 그것을 국가 공동체의 가치와 조화롭게 연결할 수 있는 제도적 상상력이 요구됩니다. 자치분권은 단지 중앙에서 지방으로 향하는 권한 이양이 아니라, 연대와 책임을 기반으로 하는 새로운 질서의 구성입니다. 대한민국의 미래는 바로 이 질서를 어떻게 설계하느냐에 달려 있습니다.