어르신들의 부고를 연이어 접하고 든 생각

최근 가깝게 지내는 지인의 노모와 또 다른 지인의 장모님이 돌아가셨다는 부고를 연이어 접했다. 지인 두 분은 모두 나보다는 나이가 많은 60대 후반과 70대에 접어든 형님뻘이다. 오랜 세월 잘 알고 지내온 사이라서 집안 사정은 물론 가족들과도 안면이 있다.하루 간격으로 가까운 분들의 어르신들이 별세하셨다는 소식에 슬프고도 안타깝다. 지인 두 분은 책임감이 강하여 부모님에 대한 효심도 지극하다. 그분들은 어르신들을 집에서 직접 모시고 살다가 임종했다. 어머니와 장모님을 다시 뵐 수 없는 먼 길로 떠나보내는 지인 두 분의 상심이 클 것이다.특히 노모를 모시다가 떠나보내는 지인, 임종하신 지인의 노모는 연세가 100세를 넘으셨다. 흔히들 오늘날은 인생 100세 시대라고 말하지만, 100세까지 건강하게 무병장수하기란 쉬운 일이 아니다. 지인은 자신의 집과 가까이에 있는 본가를 수시로 오가며 어머니를 모시다가, 어머니의 건강이 나빠지면서 직접 자신의 집으로 모셔 갔다고 한다.청력과 시력이 좋지 않고 체력까지 소진하여 거의 누워 계시는 노모를, 지인이 곁에서 간병하며 100세가 넘도록 극진히 모신 것을 잘 알고 있다. 퇴직 이후에는 밤낮없이 '밀착 돌봄'하며 노모를 봉양했다. 자식으로서 당연한 도리이기는 하나, 장기간의 '밀착 돌봄'은 60대 후반의 자녀에게는 버거운 일이 아닐 수 없다.지인이 매일 노모를 모시다가, 짬을 낼 수 있는 시간은 요양보호사의 방문 요양 서비스를 받는 3시간이었다. 이 시간에 지인은 자신의 건강 관리를 위해 인근의 공원에서 운동을 하거나 외출해서 볼일을 봤다. 가끔 만날 때마다 시간에 쫓기듯 생활하는 지인이 안쓰러웠다. 그때마다 요양보호사에게 받는 돌봄 서비스 시간이라도 좀 늘어났으면 좋겠다는 생각이 들곤 했다.우리나라는 일상생활을 혼자서 수행하기 어려운 노인을 돕기 위해 노인장기요양보험제도를 시행하고 있다. 집에서 요양하는 노부모의 경우, 자녀들의 돌봄 부담을 줄여주고 전문적인 돌봄 서비스를 받기 위해서라도 체계적인 사회적 지원이 절실한 것이다.내 어머니가 돌아가신 지는 10년이 되었다. 아버지가 먼저 돌아가시고 홀로 되신 어머니는 노환이 깊어져 고향의 본가 근처에 사는 누나가 모셨다. 나의 고향은 경남 남해이다. 직장을 다니며 부산에 살고 있던 나는 고향을 떠나지 않으려는 어머니를 직접 모시기가 어려웠다.여러 사정상 누나가 누나네 집과 본가, 두 집 살림을 하며 어머니를 모시고 살았다. 누나네 집과 본가는 근처라고는 하나, 차를 타고 10여 분 가야 하는 거리이다. 남해읍의 직장을 다녔던 누나는 어머니를 모시기 위해 직장도 그만뒀다.누나가 두 집 살림이 가능했던 것은 요양보호사의 방문요양 서비스를 받았기 때문이다. 요양보호사가 본가에서 어머니를 돌봐주는 3시간 동안에 누나는 자기집 살림을 하고, 나머지 시간은 어머니를 모셨다. 이때도 요양보호사의 돌봄 서비스 시간이 부족해서 아쉽다는 생각이 들었다.90대에 돌아가신 부모님을 생전에 수시로 찾아뵙고 금전적으로 지원하며, 모신다고 모셨으나 좀 더 잘 모시지 못한 죄스러움이 가슴 한편에 남아 있다. 아울러 어머니를 직접 성심성의껏 모셨던 누나에게도 늘 고맙고 미안한 마음으로 산다.어머니가 서비스를 받을 때나 지금이나 재가 방문 요양 서비스에는 큰 변화가 없어 보인다. 무엇보다 그때나 지금이나 서비스 시간이 1회 최대 4시간 이내로 제한되어 있어 아쉬움이 크다. 지금 같은 상황에서는 직장을 그만두지 않고서는 노부모님을 온전히 집에서 모시기가 어렵다.가족들이 직장에서 일을 계속하며 노부모님을 집에서 모시기 위해서는 최소한 8시간 정도는 돌봄 서비스가 필요한 게 현실이다. 가족이 일을 하지 않더라도, 거의 누워서 생활하는 장기 요양 1, 2등급의 노부모님을 모시면서 자녀가 개인 생활을 영위하려면 4시간 이내의 돌봄 서비스로는 지속 가능하기가 힘들다.자기가 살던 곳에서 돌봄을 받으며 죽음을 맞이하고 싶은 것은 일반적인 많은 사람들의 바람이다. 다행히 내년 3월부터는 살던 곳에서 노후를 보낼 수 있도록 재가 돌봄 등을 강화하는 '돌봄통합지원법'이 시행된다고 한다. 초고령 사회에 맞추어 그동안 중앙 정부가 중심이었던 보건, 의료, 복지 서비스를 지역 사회에서 지자체가 통합·연계해 제공하기 위한 것이란다.무엇보다 고령의 노인들이 요양 시설을 이용하지 않아도 가정에서 지내도록 재가 서비스를 강화한다니 무척이나 반갑다. 돌봄 서비스 시간 확대를 포함하여 실질적으로 질 높은 서비스가 이루어지길 기대한다. 어르신들이 살던 집에서 그대로 돌봄 서비스를 받으며 조금이라도 편안하게 노후를 보내시다가 임종하시길 빌어본다.