"한국산 무기로 훈센·훈마넷 암살?" 논란의 첩보설, 그 허술한 민낯

▲캄보디아 유력 영자신문 <크메르 타임스>는 지난 5일 태국이 한국산 GPS 유도폭탄과 경공격기를 동원해 훈센 상원의장과 훈 마넷 총리를 암살하려 한다는 추측성 기사를 내보내 현지사회는 물론 교민사회에도 큰 파장을 일으키고 있다. 사진은 캄보디아 훈 마넷 총리와 실권자인 훈센 상원의장. (좌로부터) ⓒ 크메르 타임스 관련기사 캡쳐 관련사진보기