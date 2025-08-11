40대 신입이 MZ선임에게 배운 '감정 빼고' 소통법

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲최신형노트북을 들고 뚝섬으로 출근하는 모습 ⓒ 황의정 관련사진보기

"책임님, 이제 그만 쉬고 일해야죠?"

"안녕하세요 PM님, 이번 변경 사항 기안서를 보고 있는데 이해가 어려운 부분이 있어 메시지 드립니다."

"어떤 부분이 어려우실까요?"

"전화보다 메신저가 편한가요?"

"네, 전화는 바로 응답해야 해서 부담돼요. 집중하다가 벨이 울리면 흐름이 끊기거든요. 메신저는 짧게, 감정 빼고, 기록도 남기니까 좋아요."

'나는 답답하다는 이유로 내 방식만 고집했던 건 아닐까?'

큰사진보기 ▲메신저로 이모지를 보내며 소통하는 필자. 전화 대신 메신저가 일상의 중요한 대화 창구가 되었다. ⓒ 황의정 관련사진보기

귀에 익은 목소리였다. 김 수석님이었다. 예전 프로젝트에서 함께했던 수석님이 이번엔 '뚝섬 프로젝트'로 다시 나를 불러주셨다. 경력 단절을 졸업하고 마흔여섯에 시작한 프리랜서 일은 어느덧 마흔아홉까지 이어졌다. 나는 웹퍼블리셔다. 디자이너가 만든 시안을 HTML, CSS, JavaScript 등 웹 표준 기술로 구현해 브라우저에서 보이게 만드는 일을 한다. 이번에도 3개월 단기 프로젝트였다. 지난 4월, 벚꽃이 만발한 날. 나는 다시 노트북 가방을 메고 뚝섬으로 향했다.첫날, 반가운 얼굴들과 새로운 MZ세대 동료들이 함께했다. 김 수석님은 이번에는 개발자가 아닌 PM(프로젝트 매니저) 역할을 맡고 있었다. 나처럼 그도 새로운 도전을 시작한 셈이다. IT 프로젝트 첫날은 보안 점검과 장비 세팅으로 시작한다. 그리고 반드시 하는 일이 있다. 바로 메신저 설치다. 처음 IT 업계에 왔을 때도, 첫 업무는 메신저 세팅이었다. 나에겐 '채팅창' 정도로만 생각했던 메신저가 왜 그렇게 중요한지 이해하기 어려웠다.메신저가 설치되면 개발에 필요한 프로그램과 자료를 모두 링크로 전달 받는다. 옆에서 설명해주는 사람은 없다. 주소를 클릭해 들어가면 영상, 문서, 가이드가 줄줄이 이어진다. 예전처럼 사수가 옆에서 하나하나 알려주던 방식과는 전혀 달랐다. 처음엔 이런 '비대면의 거리감'이 조금 쓸쓸하게 느껴지기도 했다.메신저의 진짜 의미를 알게 된 건 3년 전 경기도 성남시 판교에서 일할 때였다. 새로운 작업 지시서를 읽는데, 내용이 이해되지 않아 PM에게 메신저를 보냈다.잠시 후 답이 왔다.막상 글로 설명하려니 손이 멈췄다. 결국 전화를 걸었다. 통화 후 보니, 화면 캡처 한 장이면 끝날 일을 나는 길게 말로 풀고 있었던 것이다. 그 순간 PM이 조금 불편해 하는 기색이 느껴졌다. 다른 MZ 선임님께 물었다.그 말을 듣고 깨달았다.그리고 '링크 하나 툭'이라는 방식이, 어쩌면 상대방을 몰아 붙이지 않고 스스로 익힐 시간을 주는 배려일 수도 있다는 생각이 들었다. 주입식 교육처럼 옆에 붙어서 설명해주는 방식이 익숙했던 나에겐 이런 거리감이 낯설었지만, 돌이켜보면 그것이야말로 자율성과 리듬을 존중하는 새로운 방식이었다.그날 이후, 나는 메신저를 다시 보게 됐다. 기록이 남아 약속을 확인하기 쉽고, 파일 주고받기도 간편했다. 무엇보다 상대방의 시간을 존중하는 대화 방식이라는 점이 마음에 들었다. 중년의 나는 '전화가 더 빠르다'고 생각했지만, MZ세대는 '메신저가 더 편하다'고 말한다. 처음엔 문화 충격이었지만, 이제는 그 거리감을 조금씩 좁혀가고 있다.소통 방식은 시대에 따라 달라진다. 중요한 건 다름을 이해하고 배우려는 태도다. 그리고 나도 이제 전화 대신 이모지로 웃음을 전하며 하루를 시작하는 사람이 되어가고 있다. 조금만 마음을 열면, 새로운 방식은 금세 나의 일부가 된다. 변화를 향한 첫걸음은 거창하지 않아도 된다. 그저, 메신저 속 작은 웃음 하나면 충분하다.