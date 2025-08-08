정의당 청년 활동가로 보낸 10년, 진보정당이 무너진 이유를 말하다

큰사진보기 ▲조현익의 액션책 표지 ⓒ 출판공동체 편않 관련사진보기

AD

그간 정의당은 문재인 행정부에서 문제적 인사가 임명될 때마다 지속적으로 반대 논평을 내고 10명의 후보자를 낙마시켜서 '정의당 데스노트'라는 별칭이 달리기도 했다. 하지만 2019년 9월 조국 법무부 장관 임명 당시, 정의당 지도부는 고심 끝에 "청년에게 깊은 상처를 줬으나, 사법개혁의 대의 차원에서 대통령의 임명권을 존중한다"는 입장을 냈다. -206p

정당정치는 사회를 바꾸는 중요한 수단이 된다. (중략) 그러나 정당정치만으로는 사회를 바꿀 수 없다. 정당이 여론을 조직하고 정책적 성과를 낼 수 있는 가능성은 그저 정당이 잘하고 못하는 것에 달린 것이 아니다. 당 내외의 정치환경, 사회환경에 따라서 정당이 가진 운신의 폭은 크게 넓어지거나 좁아질 수 있다. 그로 인해서 한 명의 정치인·활동가 또는 한 정당이 긍정적인 업적을 남기지 못한 채 사라지는 것을, 그저 해당 개인과 정당의 잘못이라고만 탓을 돌리는 것은 너무 가혹하다. -237p

<정당법>에 따라 각 정당 산하에 설치한 전국 17개 시·도당의 유급 직원은 합쳐서 100명 이내여야 한다. 인구가 수백만 명 단위인 서울특별시나 경상남도 같은 거대 시·도의 지방자치 차원에서 지역별 정치 사업과 정책 연구가 필요할 텐데, 정당이 1개 시·도에 고용할 수 있는 유급 직원의 숫자가 고작 5.9명꼴이다. -302p

거대 정당들이 급조하는 '위성정당'과 거기에 아무 문제의식 없이 참여하는 중소 정당들, 친박연대나 조국혁신당처럼 유명인의 이름을 당명에 대놓고 걸어서 급조한 정당들. 평소 정치 산업에 깊숙이 참여하지 않고 다만 '사이다'스러운 평론만 늘어놓다가 그 인기를 바탕으로 당선되고자 정당에 들어가 출마하는 유명인과 '정치' 유튜브 패널들. 중소 정당에서 출마한 공직선거 후보자들에게 대놓고 "당신 사람은 좋은데 당이 작아서 당선이 안 되겠으니 큰 당으로 가면 찍어 주겠다"고 말하는 유권자들. 그리고 이처럼 '한탕'을 노리는 행동에 적극적으로 결합하는 정치 산업 노동자들. 산업이 정당과 노동자들을, 그렇게 만든다. -306, 307p

덧붙이는 글 | 김성호 서평가의 브런치(https://brunch.co.kr/@goldstarsky)에도 함께 실립니다. '김성호의 독서만세'를 검색하면 더 많은 글을 만날 수 있습니다. goldstarsky@naver.com

진보정당을 오래 지지했다. 진보신당부터 통합진보당을 거쳐 정의당에 이르기까지, 꽤나 오랜 기간 가능했던 모든 표를 진보정당에 주었다. 노회찬이란 정치인을 각별히 존경하기도 했거니와, 한국이 처한 오늘에 체제변혁이 필요하다 느낀 때문이었다. 자본과 권력 중심의 체제가 보다 정의롭고 민주적으로 재편돼야 한다 믿었고, 매번 밀려나기 일쑤인 기후와 생태의 담론 또한 더욱 중요한 자리를 꿰차야 한다고 여겼다.그러나 오늘에 이르러 나는 한국 진보정치가 실패했다고 여긴다. 앞으로의 내가 다시 진보정당에 투표하는 일이 있을지도 확신할 수 없겠다. 그 상당부분을 나는 내가 지지해왔던 정의당의 책임이라고 생각한다.진보의 외연이 어느 때보다도 넓었던 시절을 떠올린다. 비례대표 투표율이 10%를 넘나들던 때가 있었음을 떠올린다. 서로 다른 출신과 배경, 지향을 가진 이들이 한 지붕 아래 모여 한국이 나아갈 방향을 이야기했던 순간이 있었다. 그러나 수많은 잡음과 갈등 끝에 미래는 끝끝내 오지 않았고, 진보정당은 자의며 타의로써 나누고 갈라지길 반복하다 마침내 오늘에 이르렀다. 지난 총선 녹색정의당 지지율은 2.14%, 대선에서 권영국 대선후보 득표율은 0.98%다. 22대 국회의원은 단 한 명도 없다.<조현익의 액션>은 정의당에서 청년 정치 활동가로 활약해온 디자이너 조현익의 책이다. 출판공동체 '편않'이 언론과 출판인의 생생한 이야기를 담아 전해온 '우리의 자리' 시리즈 근작으로 지난해 말 출간됐다. 벌써 8권 째 펴낸 이 시리즈를 그간 나는 빠뜨리지 않고 읽어왔는데, 언론과 출판에 대한 이 출판사의 진지한 관심과 애정을 믿는 때문이다. 이제껏 나온 모든 단행본을 공들여 읽고 진행하는 책모임에서 매번 다루었던 것도, 독서만세 코너에 빠뜨리지 않고 소개하는 것 또한 시리즈가 보다 많은 관심을 받기를 바라서였다. 말하자면 응원하고 있다는 뜻이겠다.<조현익의 액션>은 이제껏 읽은 시리즈 가운데 가장 이질적인 책이다. 그간의 책들이 저널리즘과 떨어져 있지 않은 현업 기자와 PD의 이야기를 소개했다면, 이 책은 디자이너이자 정의당 활동가의 글인 때문이겠다. 제목에 붙은 '액션'은 이중에서도 활동가로서의 역할을 드러내는 것일 텐데, 분량 절반쯤을 채우는 디자이너로서의 활동이력도 대부분 정치와 닿아 있단 점에서 뜻이 더욱 선명히 드러난다.조현익은 스스로를 16년 차 정치덕후라 소개한다. 대학교 졸업 후 스튜디오 하프-보틀을 설립하고 2018년부터 네 차례 <전국투표전도> 시리즈를 제작해왔다고 전한다. 책에 따르면 <전국투표전도>는 저자의 대학교 졸업전시 작업인 선거 결과 인포그래픽 프로젝트를 확장한 결과물이다. 주요 공직선거에 앞서 사회문제와 정세분석을 알기 쉽게 다루는 것을 목적으로 했다. 책은 전반부를 할애해 자신이 디자인에 관심을 갖고, <전국투표전도> 시리즈 등을 기획한 이유며 과정, 또 그밖의 디자인 작업에 대한 설명을 이어간다. 개중에서도 <전국투표전도>는 스튜디오 하프-보틀의 대표작이 되겠다.조현익은 <전국투표전도>가 흔한 정치 국면 예측 책자며 홍보용 자료들과 명확히 차별화된다고 주장한다. 우선 모든 선거구 형태를 육각형 카르토그램(데이터값 변환에 따라 도형의 면적이 변화하는 그림)으로 구현하고, 선거구별 인구수 등 개별 기준에 맞춰 면적을 달리 나타내는 방식을 채택했단 점이 그러하다. 이 방식은 여러 언론에서도 종종 활용하는 것이지만, 저자는 2016년 졸업작품으로 만들었을 당시까지는 이러한 사례가 따로 없었다고 강조한다.<전국투표전도>는 선거구별 득표수도 한 눈에 알 수 있도록 기호를 동원해 표기했다. 단순히 백 중 몇 퍼센트의 지지를 얻었는지가 아니라 지지를 받은 유권자 수를 표기함으로써, 실제 전달받은 민의를 구체적인 정보로써 확인케 한다. 퍼센트로 표기할 땐 단순 승패로 구분되는 비중이지만 유권자수를 표기하는 방식을 통해 낙선한 이도 하나하나의 유권자 지지를 받았단 걸 보다 강조하는 효과가 있다고.이처럼 책은 전반부에 걸쳐 스튜디오 하프-보틀이 작업한 결과물을 나열하고 그것이 의도한 효과를 설명한다. 동아일보의 '대한민국 양육 명세표' 기사와 함께 준비된 인터랙티브 웹페이지 작업, 책 <과학기술의 일상사> 개정증보판 표지 작업, 2020년 총선 당시 마포을에 출마한 오현주 정의당 후보 선거벽보 작업, 장혜영·이은주 정의당 의원 의정보고서 책자 디자인 작업 등이다. 기존 작업과 차별화하기 위해 디자이너로서 고심한 흔적이 느껴지는 설명이 디자인에 대해 잘 알지 못하는 이들에게도 흥미롭게 다가오는 대목이 없지 않다.후반부는 전반부와는 전혀 다른 이야기다. 2014년부터 현재까지 정의당 당원이자 정치활동가로 꾸준히 일해 왔다는 저자는 고교시절 제가 정치에 관심을 갖게 된 계기부터, 진보정당에 입당해 활동가로서 다양한 작업을 해온 사실을 풀어놓는다. 이어 정의당이 오늘에 이르기까지 걸어온 길을 그의 시선으로 요약해 정리한다. 당원과 지지자가 쪼그라들고 무너진 오늘의 상황이 어디에 그 원인을 두고 있는지 나름의 시각으로 풀어낸다.정의당이 페미니즘에 쏠려 진보의 다양한 가치를 잃어버렸다는 비판 등에 대해서도 강경한 자세로 항변한다. 특히 강남역 한 주점 건물 화장실에서 34세 남성이 20대 여성을 살해한 사건 이후 불거진 정의당 내 갈등에 대해 한쪽 당사자로서 당시 상황을 상당한 분량을 할애해 소개한다. 저자는 강남역 살인사건에 대해 '개인의 분노를 여성에 대한 멸시와 폭력으로 투사하는 것이 아무렇지 않은 사회 구조를 상징'한다고 의미를 부여한 뒤, 정의당이 이 사건에 휘말린 이유를 '한 당원이 강남역 10번 출구에서 1인 시위를 시작했기 때문'이라고 설명한다.이 당원이 당 내부 동의 없이 "남자도 여자도 모두 친하게 지내요"라 인쇄된 피켓에 정의당 로고를 부착해 부적절한 논란을 일으켰다는 것이다. 이로부터 정의당에 대한 반대여론이 일어났고 저자를 포함한 다섯 당원이 모여 1인 시위 당원을 당기위원회에 제소하려 시도했다. 그러나 그 과정에서 제소 내용을 사전에 공표하는 잘못을 저질러 이들이 도리어 당규 위반으로 제소돼 징계를 받고, 문제가 됐던 당원은 아무런 처벌 없이 탈당에 이르렀다는 이야기다. 그는 이 사건을 비롯해 여성주의와 관련한 논쟁에 정의당이 공식조직 차원에서의 토론은커녕 입장 논평조차 쉽게 내지 못하는 상황이었음을 밝히고, 당시 당이 지지층 분열에 대한 공포로 적절한 대응을 하지 못했다고 주장한다.조현익은 당이 위기에 빠진 원인을 민주당과의 공조 실패, 특히 문재인 정부에서 조국 법무부 장관을 임명할 당시 정의당이 개인적 비리에 눈감고 넘어간 판단부터였다고 말한다.그는 이어 더불어민주당이 비례위성정당을 만들어 준연동형 비례대표제의 본래 목적을 훼손하며 사실상 공조가 깨진 사실, 정의당 전국위원회가 참패를 예상치 못하고 지역구 후보들에게 과다한 지출을 했다가 약 30억 원 가량의 빚을 껴안은 상황, 청년·여성 우대로 비례대표 1,2번으로 배정된 류호정과 장혜영이 정의당 의석 6석 가운데 2석을 차지하며 마주한 비판, 코로나19 팬데믹으로 조직이 멈춘 영향, 김종철 당대표의 성추행 사건, 물질적 기반 해체로 인한 악순환 등을 하나둘 풀어간다. 잘못된 선택과 실수들이 정당을 파국으로 이끌었다는 분석이다.책은 마지막으로 한국에서 진보정당이 생존하고 발전하기 어려운 현실에 대해서도 언급한다. 정당과 개인의 잘못을 넘어 사회구조의 문제가 크다는 주장이다. 정당법에 따라 전국 조직의 유급 직원을 100명 이내로만 둬야 하는 한계, 거대정당의 위성정당 급조와 이에 참여하는 중소 정당들의 행태, 정치산업에 깊이 참여하는 대신 평론만 하다 유명세를 업고 출마하는 이들의 모습 등이 두루 지적된다. 상당부분 동의할 수 있는 주장으로, 정의당이 오늘에 이르기까지 들인 노력이 여성주의며 청년·여성 우대를 받아 당선된 의원에 대한 과도한 비판으로 퇴색되지 않기를 바라는 마음이 읽힌다.다만 아쉬운 건 책 전반에 걸쳐 정의당 자체의 잘못을 냉철하게 지적하는 대목이 얼마 되지 않는다는 사실이다. 정의당이 페미니즘이며 여성할당 등과 관련해 받는 비판에 일부 과도함이 있다 할지라도, 당내에서도 이와 관련한 비판이 꾸준히 제기돼 왔다는 사실을 충실히 평가하지 않는다. 비판이 지속적으로 외부만을 향해 모든 문제가 당 외부 상황에서 비롯됐고 정의당의 책임은 얼마 없다는 듯 읽힌다는 점 또한 실망스럽다.그럼에도 <조현익의 액션>은 한 번쯤 집어 읽어봄직한 책이다. 사회를 바꾸고자 당원이자 활동가로 적극 정당활동을 하고, 디자이너의 전문지식으로 대중의 인식을 변화시키기 위해 애쓰며 얻은 깨우침을 독자에게 얼마쯤 전하고 있는 때문이다. 그 분석에 충분히 동의하지 못할지라도 정의당이라는 정당이 걸어온 길을 그 가까이서 지켜본 이의 시선으로 되짚어가는 과정은 곧 한국의 정치를 이해하는 방편이기도 하다. 정의당을 지지했건, 그렇지 않건 간에 그를 충실히 이해하는 건 곧 한국의 일면을 이해하는 길이기도 하다는 점에서 이 책에 의의가 있다.