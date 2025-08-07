신천지 출신 "국힘 가입·탈당 '위에서' 관여... 영업사원처럼 실적 압박"

큰사진보기 ▲신천지가 신도들을 국민의힘 책임당원으로 가입시키기 위해 내려보낸 지시 사항. 2023년 10월 경 신천지 내 팀장 텔레그램에 올라온 '필라테스 유의사항'이라는 이름의 공지다. 신천지 전직 고위 관계자 A씨는 '필라테스'라는 단어를 두고 운동 목적인 것처럼 보이기 위해 내부적으로 쓴 은어라고 설명했다. ⓒ 제보자 제공 관련사진보기

"나조차도 국민의힘을 지지하지 않는다. 그런데 신천지 내부에서는 개인적인 정치 성향은 아무런 의미가 없다."

국민의힘을 지지하지 않는다는 신천지 전직 고위 관계자 A씨는 2023년 여러 차례에 걸쳐 200여 명의 신도를 국민의힘 책임당원으로 가입시켰다고 폭로했다. 신천지 전직 구역장 B씨는 2024년 11월 경부터는 정권과 사이가 틀어지자 신천지가 신도들에게 차례로 책임당원에서 탈퇴를 권유했다고도 했다.현재는 신천지를 탈퇴한 두 사람에 따르면, 국민의힘 책임당원에 가입하는 일도, 탈퇴하는 일도 모두 "윗선"에서 "내려오는" 형태로 이루어졌다. A씨는 지난 7월 29일 <오마이뉴스>와의 전화 인터뷰에서 "신천지 내부에서는 이만희 총회장이 가리키는 방향으로 정당 활동을 해야 한다"며 "또 정치인들도 정치 행사에 청년들이 많이 모인 걸 좋아하고 그들의 표를 원하기 때문에 (신도들의 당원 가입 흐름에 대해) 암묵적으로 알고 있었다"고 주장했다.홍준표 전 대구시장은 지난 7월 26일 페이스북에 2022년 8월경 신천지 교주 이만희씨를 만나 국민의힘 대선후보 경선 당시 신천지 신도 10만 명을 국민의힘 책임당원으로 가입시켜 윤석열 후보를 도왔다는 말을 들었다고 폭로했다. 그후 신천지가 책임당원 가입을 통해 정치에 개입했다는 논란이 본격적으로 불거졌다.A씨는 20년 간 신천지 내부에 머물렀던 고위 임원이다. 그는 "당원 가입을 통한 신천지의 정치 개입은 한나라당 당시부터 계속돼 왔다. 나도 2012년 국민의힘 계열 정당(당시 새누리당) 당원으로 가입했고, (신천지에 있던) 20년 간 정치 행사에 많이 불려갔다"고 회고했다.A씨에 따르면, 신천지 신도들의 국민의힘 책임당원 가입은 오랜 시간에 걸쳐 체계적으로 이루어졌다. 그는 400~500여 명 정도의 신도들을 관리하면서, 책임당원으로 200여 명 정도를 2023년 중순부터 8개월에 걸쳐 가입시켰다고 증언했다.특히 통화 녹음의 우려 때문에 전화가 아닌 대면으로 가입을 유도했다고 했다. A씨는 "신천지가 정치적인 이슈에 휘말려서 고초를 겪고 있으니 우리 (신도들이) 도와줘야 한다면서 가입을 유도했다"며 "본인의 의사와는 상관 없이 만난 자리에서 국민의힘 사이트에 들어가 눈 앞에서 바로 가입을 하게 만드는 식이었다"고 말했다. 이어 "책임당원으로 가입시킬 때 어떤 방식으로 하라는 지침 같은 것이 내려왔다"고 덧붙였다.국민의힘 책임당원이 되기 위해서는 매달 1000원 이상씩 지출해야 한다. A씨는 이에 대해 "매달 십일조도 내야 하고, 따로 걷는 회비나 행사 후원금이 있기 때문에 1000원 정도는 부담이 덜한 금액이라고 본 거다"라고 말했다.A씨는 자신이 국민의힘 책임당원으로 가입시킨 신천지 신도들의 명단 일부를 내보이기도 했다. 그러면서 "한 번에 여러 사람을 가입시킨 것이 아니다. 위에서 '이번주부터 일주일 간 국민의힘 책임당원 모집 기간을 열겠다'면서 '몇 명이 목표'라는 것까지 정해줬다"며 "한두 달 있다가 다시 모집을 하라는 식으로 산발적으로 지시가 내려왔다"라고 했다.A씨에 따르면, 이러한 방식은 신천지가 명단 유출을 막기 위해서였다. A씨는 "개인 정보가 담긴 (국민의힘 책임당원) 명단을 수집해서 위로 상신하고, 바로 폐기해야 외부로 드러나지 않는다"라고 말했다. 이어 "이 일이 외부로 드러나는 순간 사회적인 문제가 발생할 수 있다는 걸 그때도 알았다. 그래서인지 '무리하지 말되, 최대한 많이 가입시키라'는 모순된 지시도 나왔다"고도 했다.그는 이 같은 책임당원 가입에 소위 '실적 압박'이 상당했다고 주장했다. A씨는 "신천지 임원들을 소집해서 당원 가입이 저조한 지역을 띄우고 왜 가입이 저조했는지를 물으면서 사람을 피말리게 만들었다. 마치 영업사원을 대하듯 호통도 치고 비교도 하면서 (반성문 같은) 보고서도 작성하게 했다"고 말했다. 또 "지적을 받으면 내가 회원들의 마음을 움직이지 못했던 것 같다, 다시 한 번 찾아가서 무릎 꿇고서라도 받아내겠다는 식의 말을 해야 했다"라고 덧붙였다.A씨와는 다른 지역에서 활동한 신천지 전 구역장인 B씨 또한 신천지 내에서 생활을 하던 도중 국민의힘 책임당원으로 가입한 전력이 있다. A씨는 코로나19 팬데믹 여파로 신천지 '성전'이 폐쇄되면서 문재인 정부에 대한 반감이 컸기 때문이라고 분석했는데, B씨의 경우 지난 2023년 11월 신도 10만 명이 모인 신천지 신도 수료식을 대구시가 수성구 대구스타디움에서 열 수 있도록 해준 게 입당의 계기가 됐다고 봤다.홍준표 당시 대구시장은 페이스북에 "헌법상 종교의 자유를 제한할 만한 구체적인 이유를 찾지 못해 대관을 허락해줬다는 보고를 받았다"라고 전한 바 있다. B씨도 이날 이후인 2023년 12월경 국민의힘 책임당원이 됐다.B씨는 지난 7월 31일 <오마이뉴스>와의 전화 통화에서 "대구에서 (신도 수료식) 장소도 빌려주니 우리도 무언가 도움이 될 만한 게 있어야 한다는 취지에서 최소 금액으로 당원 가입을 했으면 좋겠다는 위에서의 명이 있었기 때문에 '하겠다'고 말했다"라고 전했다. 이어 "1000원 정도는 괜찮다면서 분위기를 몰아갔고, 휴대폰 사용이 어려우신 분들은 직접 구역장들이 가입할 수 있게끔 도왔다"고 덧붙였다.그러나 2024년 말이 되자 상황이 달라졌다고 B씨는 설명했다. B씨는 "대구스타디움을 계속 빌려줄 줄 알았는데 빌려주지 않아 마음이 상했는지 윗선에서 한두 명씩 탈퇴를 건의했다"라고 말했다. 탈퇴 의사가 있는 이들은 무료로 서류를 보낼 수 있는 인터넷 팩스에 가입해서 한 사람씩 탈퇴하기를 권유했다.가입했을 때와 마찬가지로 탈퇴할 때도 순차적으로 진행됐다. B씨는 "국민의힘에서도 눈치채지 못하게 며칠에 걸쳐 한 명씩 팩스를 보내서 탈퇴하자고 했다"며 "한꺼번에 탈퇴하면 신천지에서 이런 방식으로 탈퇴한다면서 눈치를 채지 않나"라고 했다. B씨가 윗선의 지시에 따라 국민의힘 책임당원에 가입한 뒤 다시 탈퇴를 하게 만든 신도들은 최소 천 명 단위다.한편, 신천지는 지난 7월 27일 홍준표 전 시장의 의혹 제기에 대해 성명서를 내고 "신천지예수교회 성도들도 대한민국 국민으로서 다양한 정당의 당원으로 활동할 수 있다. 이를 정치 공세의 빌미로 삼고, 특정 종교 단체에 대한 혐오를 조장하는 행위는 민주주의의 근간을 훼손하는 일"이라고도 했다.