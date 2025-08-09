인혁당사건 엮여 사형 당한 하재완 열사

큰사진보기 ▲1975년 4월 8일 새벽 박정희 독재정권에 의해 '사법살인' 당한 인혁당재건위 사건의 도예종(삼화토건 회장), 서도원(전 대구매일신문 논설위원), 하재완(무직), 이수병(일어학원 강사), 김용원(경기여고 교사), 송상진(양봉업), 우홍선(무직), 여정남(전 경북대 총학생회장) 8명의 사형이 집행된 서대문형수모 사형장. ⓒ 권우성 관련사진보기

피고인은 1947년 4월경 대구공업중학 2년 재학 시 아무것도 모르고 상급생의 강요에 못이겨 대구공업중학교 민주애국학생동맹원으로 가입 중 1948년 3월 하순경 대구지방소년원에서 군정청 포고령 위반으로 3개월 간의 교화 처분을 받고 교화 생활을 받은 사실이 있으나, 당시 피고인의 연령은 16세 소년으로서 아무 사상적 의식도 없었을 뿐 석방 후 정치적 혼란기에 아무 것도 모르고 일시적 잘못을 깨끗이 씻기 위하여 원적지에서 부모 슬하에서 근신, 가사에 종사 중 6.25 동란이 일어나고 동년 7월 모함으로 창녕경찰서에 1개월간 예비 검속된 사실이 있으나 당시 검속된 대부분이 처형되었으나 피고인은 무혐의로 석방된 것입니다.

그 후 군에 지원 입대하여 많은 노력을 하여 육군특무부대로 전속하여 대공사찰의 일선에서 만 5년간 충실히 근무하여 지난날의 일시적 잘못을 완전히 청산하였음으로 금번 사건이 일어나기 전까지 아무런 사고 없이 살아왔던 것입니다.

큰사진보기 ▲인혁당 사건으로 1975년 사형을 당했던 도예종, 여정남, 하재완, 송상진 선생의 묘소가 경북 칠곡군 현대공원묘지에 조성돼 있다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

큰사진보기 ▲12일 오후 여의도 새누리당사앞에서 열린 '인혁당재건위사건 '사법살인' 부정하는 박근혜 규탄 기자회견'에서 유가족들이 희생자 8명(여정남, 하재완, 이수병, 송상진, 김용원, 우홍선, 서도원, 도예종)의 영정사진을 들고 나왔다. ⓒ 권우성 관련사진보기

초등학교 2학년 소풍날 점심시간에는 간첩의 딸이라며 본인의 도시락에 개미와 돌을 집어넣고 괴롭히던 아이들을 피해 나무 뒤에 숨어서 도시락을 먹어야 했던 일도 겪었습니다. 어떤 날은 하교시간에 '간첩의 딸'이라고 놀리는 아이들을 울며 끌며 억지로 집으로 데리고 와 어머니께 아버지가 간첩 아니라고 말해달라고 해 어머니가 그 아이들을 타이르시고 아이스크림 사 먹으라고 돈을 주시며 사실이 아니니 다시는 그러지 말라고 사정하신 일도 있었습니다.

백범 김구 선생을 가장 존경했고 불의를 보면 참지 못하는 정의로운 남자, 여운형 선생도 존경했다. 하재완 선생은 4.19 당시 집에 있던 돈을 들고 서울로 가 부상자들에게 나눠주고 온 뒤 통일운동에 뛰어 들었다. 7.4남북공동선언이 발표되던 날에는 양조장 주인이었지만 술을 못했던 그가 술을 마시며 덩실덩실 춤을 췄단다."좋다고 고향의 봄을 부르고 녹음도 했어요. 그런 걸 보면 남편은 통일을 지향했던 사람인 건 맞아요."그는 또한 강직한 사람이었다. 곧 감옥에서 나올 줄 알았던 그는 "정치적인 문제니까 절대로 남의 말 듣지 않고 돈 쓰지 말라"고 당부했단다.(…) 당시 하재완 선생은 혹독한 고문으로 인한 폐 농양종과 탈장으로 몸을 제대로 가눌 수 없는 상태였다. 그런 그가 유신독재를 비난하면서 자신을 중앙정보부 과잉충성의 희생양이라고 항거할 때, 그는 남편에게서 아버지의 그림자를 보게 된다. (주석 1)하재완 열사는 1932년 1월 10일 경남 창녕군 이방면 안리에서 농사꾼 부모 슬하에서 10남매 중 셋째로 태어났다. 부모 양가의 집안에 항일운동 등 민족운동에 참여한 분들이 적지 않았다. 이방초등학교를 거쳐 해방 이듬해 6년제인 대구공업중학교에 입학했다. 뒷날 12.12 군부반란과 광주학살을 주도한 전두환과 같은 반이었다.그는 뒷날 인혁당재건위사건으로 재판을 받으면서 제출한 <항소이유서>에서 자신이 살아온 젊은 날에 대해 진술했다.1950년부터 모교인 이방초등학교 교사로 근무할 때 6.25전쟁이 발발하고 7월에 보도연맹사건으로 예비 검속되어 창녕경찰서에 구금되었다가 1개월 후 석방되었다. 그가 보도연맹에 들어간 것인지의 여부는 확인되지 않았다. 수많은 사람이 보도연맹 사건으로 학살당할 때 풀려난 것은 미군 CIC 부대에 근무 중인 친척의 도움이 있었던 것으로 전한다.하재완 열사는 제대 후 고향으로 돌아와 모교에서 교편생활을 하다가 단국대학 야간부에서 정치경제학을 수학했다. 1958년 이영교와 결혼하고 대구에서 육촌 형이 운영하던 양조장 일을 도우며 생계를 꾸렸다.4.19혁명이 일어나고 대구에서 1961년 2월에 결성된 경북민족통일연맹에 참여하여 서도원·도예종·송상진 등 진보적인 동지들과 활동을 시작했다. 하지만 이 조직은 오래가지 못했다. 5.16쿠데타가 발발하고 그에게도 수배령이 내렸다. 1962년 10월 수배령이 해제되면서 고향으로 돌아와 가업인 양조장 일을 도왔다.1967년 5월경 거처를 대구로 옮겨 건축업을 하면서 생계를 꾸렸다. 1969년 4월부터는 메추라기 사업을 시작하고 같은 일을 하던 서도원과 자주 만나 시국담을 나누었다. 박정희가 장기집권을 획책하면서 3선 개헌을 강행하고, 이어서 1972년 유신쿠데타를 일으켜 종신집권의 야망을 펼칠 때이다.하재완 열사와 의열청년들은 오도된 역사와 시국상황에 분개하면서 새로운 길을 찾았다. 이 무렵 그는 폐종양의 재발로 메추라기 사업을 접어야 했다. 대구 출신 전태일 열사의 추도식이 준비되면서 추도사를 요청받았으나 경찰의 제지로 추도식은 열리지 못했다.박정희 정권이 국민적 저항에 몰리면서 인혁당재건위 사건을 조작하여 대구·경북지역 혁신계 청년 운동가들을 중심축으로 하여 엮었다. 하 열사도 피하지 못 했다. 검찰은 공소장을 혹독한 고문과 협박으로 조작하였다.그가 당한 고문 실상은 시인 김지하의 <고행……1974>에 보도되면서 세상에 널리 알려졌다. (서대문형무소에 수감 중 교도관 몰래 대화내용)"인혁당 그것 진짜입니까?"하고 나는 물었죠. "물론 가짜입니다"하고 하 씨는 대답하더군요. "그런데 왜 거기 갇혀계슈?"하고 나는 물었죠. "고문 때문이지러" 하고 하 씨는 대답하더군요. "고문 많이 당했습니까?" 하고 나는 물었죠. "말마이소! 심지가 다 빠져나와 버리고 부서져버리고 엉망진창 입니더" 하고 하 씨는 대답하더군요. "이런 쯧쯧" 하고 내가 혀를 차는데, "즈그들이 나보고 정치문제니께로 쬐끔만 참아 달라고 합니더" 하고 하 씨는 덧붙이더군요. "아함, 그래요."(주석 2)하재완 열사는 1975년 4월 8일 대통령 긴급조치 위반, 국가보안법 위반, 내란예비음모, 반공법 위반 등의 혐의로 대법원에서 사형이 확정되고 다음날 사형이 집행되었다. 대구 칠곡 현대공원에 안장되었으며 재심으로 무죄 판결을 받았다.하 열사의 자녀는 2022년 법원에 재심을 신청했는데 다음은 한 대목이다.주석1> '김정인이 만난 사람 - 진실규명, 살아남은 자의 몫', <참여사회>, 2006년 5월호.2> <동아일보>, 1975년 2월 15일.