음침한 터널에서 나란히 걷는 사람들... 박수가 쏟아졌다

큰사진보기 ▲패셔니스타와 관객이 함게 어우러진 축제의 현장. ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲강릉, 노암터널25일 노암터널 벽면을 스크린으로 활용한 패션쇼 현장. 영상과 조명이 어우러져 터널 내부가 생동감 넘치는 무대로 변했다. ⓒ 진재중 관련사진보기

"옷이 단순히 입는 물건이 아니라, 이야기를 담는 그릇이라는 걸 알게 됐어요. 마을분들이 만든 옷을 입고 무대에 서는 순간, 내가 만든 이야기 위를 걷는 느낌이었어요."

"참여할 때마다 자신감이 생기고 자랑스러웠어요. 내년에도 꼭 다시 참가하고 싶어요."

"좁은 터널 안에서 이런 패션쇼가 열린다는 게 믿기지 않았어요. 그런데 막상 무대에 서보니 주인공과 관객이 하나가 되는 자리 같아서 정말 좋았어요."

큰사진보기 ▲패션쇼에 사용할 헌옷을 새롭게 디자인하고 수선하는 마을 주부들. 낡은 옷감에 색실을 더하며 새로운 생명을 불어넣고 있다. ⓒ 강남패션피플 공동체 관련사진보기

큰사진보기 ▲패션쇼 프래카드 ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲터널을 밝힌 패션쇼 현장을 휴대폰과 카메라로 담는 시민들. 주민 모델들의 걸음을 따라가며 추억을 기록하고 있다. ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲무대와 객석의 구분이 사라진 터널 안. 지나가던 주민들이 걸음을 멈추고 자연스레 관객이 돼 패션쇼를 함께 즐기고 있다. ⓒ 진재중 관련사진보기

화려한 조명도, 런웨이를 누비는 슈퍼모델도 없었다. 대신 이 패션쇼에는 일상의 시간을 살아가는 마을 주민들이 주인공으로 섰다. 그리고 그들의 옷은 다름 아닌, 버려진 옷이었다. 한때 옷장 속에 잊혔던 의류는 주민들의 손끝에서 다시 태어났고, 느리지만 정성스러운 발걸음으로 런웨이를 걸어 나왔다.지난 25일 오후 7시, 강원도 강릉 폐철길 위에서 피어난 패션쇼 현장이다.옛 영동선 폐철로 터널인 노암터널을 배경으로 열린 이번 패션쇼는 단순한 행사가 아니었다. 폐의류 재활용과 지속가능한 삶의 방식, 그리고 마을 공동체의 자발적 참여가 어우러진 '느린 패션'의 실천 현장이었다.무대가 된 노암터널은 과거 영동선 철로의 일부로, 수십 년간 어둡고 습한 유휴공간으로 방치돼 있었다. 그러나 이번 행사는 이 공간을 재해석해 새로운 생명을 불어넣었다.기획자 김종숙씨는 "터널은 원래 어두운 공간이다. 버려진 옷들도 어둠 속에서 사라지지만, 저는 그 옷들을 다시 빛나게 하고 싶었다"라고 행사 취지를 설명했다.행사 준비는 6개월 전부터 시작됐다. 지역 주민들은 옷장과 창고에 잠들어 있던 옷가지들을 꺼내 세탁하고, 수선하고, 장식했다. 재봉틀 소리가 마을회관에 울려 퍼졌고, 바느질과 손뜨개로 새로운 생명을 입은 의상들이 하나둘 완성됐다.행사에 참여한 한 주부는 "그냥 버려질 뻔한 옷이었는데 마을 사람들이 함께 모여 고민하고, 꿰매고, 수선하니 전혀 새로운 옷이 됐다"며 웃었다.모델도 전문가가 아닌 마을 주민이다. 초등학생부터 80대 어르신까지 30여 명의 시민 모델이 3차례 오디션과 워킹 연습을 거쳐 무대에 올랐다. 처음엔 부끄러워하던 이들도 피팅 과정에서 의견을 내고, 의상에 직접 장식을 덧붙이면서 '창작자'로서의 자부심을 키웠다.모델로 무대에 오른 고재환(68)씨는 이번 경험을 통해 옷의 새로운 의미를 깨달았다고 말했다.가장 어린 참가자인 손민강(13) 어린이도 밝은 미소로 소감을 전했다.이번 패션쇼가 열린 노암터널은 그 자체로 역사와 공간의 변화를 보여주는 상징이었다. 과거 기차가 오가던 어두운 터널은 이제 음악과 조명, 사람들의 웃음으로 밝게 물들었다. 관객석과 무대의 경계는 희미했다. 가족과 친구, 이웃이 모인 관객들은 자연스럽게 박수를 보내고 사진을 찍으며 무대를 함께 채웠다.노암동에서 온 김경옥 주부는 터널 속 패션쇼에 대해 놀라움과 감동을 함께 전했다.서울에서 강릉중앙시장을 방문했다가 패션쇼를 관람한 이미경(36)씨는 "터널이 무대로 변신한 발상이 신선했고, 헌옷을 디자인해 입는 경험이 명품 못지않은 매력을 느끼게 해줬다"고 말했다.주민 중심의 행사를 기획한 강남패션피플 김종숙 대표는 "이번 쇼는 '누구나 모델이 될 수 있고, 어떤 옷도 다시 태어날 수 있다'는 믿음에서 시작됐다. 옷을 버리는 대신 고쳐 입고, 나누고, 재창조하는 이 흐름이 지속되길 바랍니다"라고 했다.