노동부 장관은 '장관직'을 걸지만, 하청 노동자는 '목숨'을 건다

큰사진보기 ▲태안화력 고 김충현 비정규직 노동자 사망사고 철저한 진상규명 촉구태안화력 고 김충현 비정규직 노동자 사망사고 대책위 주최로 6월 12일 오후 서울 용산구 대통령실 앞에서 열린 대책위 출범 기자회견에서 참석자들이 투쟁 계획을 발표하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

큰사진보기 ▲7월 31일 서울 대통령실 인근에서 태안화력 고 김충현 비정규직 노동자 사망사고 대책위원회 주최로 기자회견이 열리고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲6월 18일 오전 충남 태안군 태안화력발전소에서 이곳에서 작업하다 숨진 재하청 비정규직 노동자 고 김충현씨의 영결식이 열리고 있다. 사진은 태안화력발전소 전경. 김충현씨는 지난 6월 2일 오후 2시 30분께 태안화력 내 한전KPS 태안화력발전소 기계공작실에서 작업을 하다 공작기계에 끼이는 사고로 숨졌다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 글쓴이는 김용균재단 상임활동가입니다.

이재명 대통령이 산업재해 근절에 나섰다. 7월 25일 SPC삼립 시화공장을 찾아 장시간 노동의 문제를 지적했고, 사흘 뒤 국무회의에서는 올해만 공사 현장에서 네 번 사망사고가 있었던 포스코이앤씨를 질타했다.대통령이 직접 기업을 언급하며 '비용 때문에 안전과 생명을 희생하는 일을 바꿔야 한다'고 주문하자, 기업들은 발 빠르게 움직이기 시작했다. SPC는 장시간 야간노동을 없애겠다고 밝혔고, 포스코이앤씨도 긴급 안전 점검 결과가 나올 때까지 무기한 작업을 중지한다고 밝혔다. 하지만 엿새만인 지난 4일, 작업을 재개한 한 현장에서 또 다시 사고가 발생했다.거듭되는 사고와 정부의 경고에 특정 기업뿐만 아니라 업계 전반에 긴장감이 흐른다. 산업재해가 가장 많이 발생하는 건설업계는 긴급 간담회를 개최해 '중대재해 근절 및 건설현장 안전확보 방안'을 논의했다.대통령이 산업재해 해결에 의지를 보이는 건 반가운 일이다. 그러나 정부와 관련 있는 공기업에서도 '이윤을 위해 생명을 희생하는' 산업재해가 이어지고 있다. 사기업을 추궁하기에 앞서 공기업 먼저 점검해야 한다.새 정부 출범 하루 전인 6월 2일 오후, 충남 태안화력발전소에서 2차 하청업체 노동자 김충현이 선반 기계에 끼여 사망했다. 2018년 청년인 김용균 노동자가 떠난 이후 발전소에서 발생한 11번째 죽음이다. 평소처럼 출근했던 노동자들은 부품에 맞아서, 석탄 하역기에 깔려서, 질식해서, 추락해서 죽었다. 발전소 폐쇄로 일자리가 사라질 위기에 놓여 세상을 떠난 노동자도 있다.김용균에 이어 김충현까지, 매일 동료를 떠나보낸 발전노동자들은 대통령실 앞을 찾아 구조적 해결을 요구하고 있다. 이에 정부는 '태안화력 고 김충현 비정규직노동자 사망사고 대책위원회'와 함께 협의체를 구성하기로 약속했지만, 아직 진행된 바 없다. 협의체 구성이 지연되는 사이 동해화력발전소에서는 또 다른 하청노동자가 목숨을 잃었다.김용균 노동자 사망사고를 통해 발전소의 다단계 하청구조가 드러났다. 발전소에는 1차 하청뿐만 아니라 2차 하청, 오버홀(계획예방정비공사)에 투입되는 일용직 노동자, 단기공사에 투입되는 외주업체 노동자, 여성 청소노동자 등 여러 층위의 비정규직 노동자가 함께 있다. 위험한 업무는 이들에게 전가됐고, 여러 단계를 거치며 책임은 흩어졌다.김용균 특조위(고 김용균 사망사고 진상규명과 재발방지를 위한 석탄화력발전소 특별노동안전조사위원회)는 이러한 '위험의 외주화'를 사고의 주요 원인으로 짚고, 다시는 비극을 반복하지 않기 위해 하청구조를 개선해야 한다고 말했다.그러나 정부는 이를 수용하지 않았다. 다른 권고안을 이행하는 과정에서도 2차 하청노동자는 배제됐다. 한전KPS 비정규직 노동자들은 김용균 사고 이후 발전소의 변화가 "저희와 상관없는 것처럼 느껴졌다"고 말했다. 특조위 권고는 2차 하청을 포함한 것이었지만, 정규직 전환은 물론 '2인 1조'를 위한 인력 충원도 이루어지지 않았다. 결국 위험은 아래로 흘렀고, 김충현의 죽음을 마주하게 된 것이다.늘어난 건 형식적인 안전조치와 서류뿐이었다. 현장 노동자들이 작업계획서를 작성하면 한전KPS, 서부발전이 차례로 이를 승인한다. 서부발전에서 공사허가서가 떨어져야 작업을 시작할 수 있다. 위험성평가와 TBM(Tool Box Meeting)을 진행하고, 감독의 지도 아래 작업한다. 안전패트롤(감시인)이 돌아다니며 실제 작업 현장을 확인하기도 한다. 표면적으로는 사전에 작업 내용을 확인하고 위험성을 점검한 뒤 작업 방향을 설정, 철저한 감독하에 안전하게 작업이 수행되는 것으로 보인다.하지만 위험성 평가는 준비된 양식에 맞춰 체크할 뿐, 노동자들이 의견을 제출하기 어렵다. 천장에 용접이 필요하면, 하청노동자들은 그 높이에서 작업할 수 있도록 비계를 쌓는다. 너무 높아서 비계가 흔들리거나 지지할 곳이 없는 경우도 있다. "위험하다", "작업이 어렵다"고 말하지만, 답은 정해져 있다. "조심해서 작업하자." 2차 하청이라는 위치로 인해 노동자들은 더 적극적으로 제기하기 어렵다. 어쨌든 지시한 작업은 해야 하니까, 스스로 조심하는 수밖에 없다.현장안전 순찰을 전담하는 안전패트롤은 안전모와 같이 표면적으로 드러나는 것만 지적하고, 적극적으로 위험을 발굴하지 않는다. 작업의 위험성을 평가할 때도 점수가 높으면 추가적인 안전조치를 해야 하니, 의도적으로 낮게 책정하는 관행이 있다. 김충현 노동자의 작업도 위험도가 낮다고 평가됐고, 동료나 관리·감독자 없이 홀로 TBM 일지를 작성해서 서명받으러 다녔다. 서류상으로만 안전을 지키는데, 그마저도 준수되지 않았던 것이다. 서류는 사고가 발생한 뒤에, 누락된 부분을 포착해서 책임을 묻기 위한 자료로 활용되고 있다.위험 업무가 전가되고 안전이 형식으로만 작동하는 현재 구조에서는 발전소 하청노동자를 구할 수 없다. 안전한 현장을 위해서는 그만큼 충분한 인력을 배치하고, 시설을 개선하거나 안전장비를 갖출 수 있도록 예산을 투자해야 한다. 위험할 때 현장 노동자들이 작업을 멈추고, 직업 위험을 제기하며 소통할 수 있어야 한다. 이는 하청구조를 벗어나야 가능한 일이다. 그래서 김용균 사고 이후에도, 김충현 사고 이후에도 동료들은 '위험의 외주화' 중단, 정규직 전환을 요구한다.그러나 한전KPS는 논의를 피했다. 공기업이라 정부에서 정원과 예산을 통제하기 때문에 확답할 수 없다는 것이다. 바꿔 말하면, 정부가 결단하면 되는 일이다. 사기업은 개선을 권고하고 경제적 제약 등을 통해 강제하도록 만들어야 하지만, 정부가 책임자인 공기업에서는 결정만 하면 된다. '이윤보다 생명이 우선한다'는 정의를 정부가 먼저 실천으로 보여줘야 한다. 그래야 사기업에서 벌어지는 위험의 외주화, 다단계 하청구조도 바꿔낼 수 있다.대통령의 한마디는 질책에서 그치지 않고 변화의 흐름으로 이어져야 한다. 다행히 산재를 줄이기 위한 경제적 제재, 산업안전보건법 제재 강화, 전담 수사단 구성 등 여러 조치가 함께 논의되고 있다.김정관 산업통상자원부 장관은 지난 5일 에너지 유관기관들과의 간담회에서 "업계의 모범이 돼야 할 에너지 공기업의 연이은 중대재해에 큰 우려를 표한다"며 "오늘 이후 충분히 예방할 수 있는 중대재해가 발생할 경우 중대재해처벌법 등 법적 처벌과는 별개로 해당 기관에 산업부가 할 수 있는 가장 높은 수준의 페널티를 부여하겠다"라고 말했다.또한 "불법 하도급과 납품 단가 후려치기 등 산업재해를 유발할 수 있는 불법적 사안이 발견된 경우에도 무관용 원칙으로 강력히 대응하겠다"고 말했다. 산업부는 앞으로 사고 예방을 위해 충분한 예산과 안전 인력을 투입하고 안전을 최우선하는 시스템을 정착시키기로 했다고 밝혔다. 협력사 인력도 안전한 작업장에서 일하도록 산업 안전 상생 협력 모델을 만들어가겠다고 했다.장관이 관련 기관들을 불러 선명한 메시지를 낸 것은 반길 일이다. 강력한 패널티와 예산 투입, 안전 시스템 정착 등도 중요하고 필요한 일이다. 하지만 본질적 원인인 구조를 개선하지 않는 이상 사고는 반복될 것이다."더 이상 죽이지 말라"는 하청노동자의 외침을 엄중히 인식하고, 공기업에서부터 외주화의 벽을 넘어서야 한다. 김영훈 고용노동부 장관은 '장관직'을 건다고 했지만, 한전KPS 비정규직 노동자는 목숨을 걸어야 하는 구조 속에 있다. 이재명 정부는 에너지 공기업에서 벌어지는 '미필적 고의에 의한 살인'을 해결하기 위해 책임을 다해야 한다.