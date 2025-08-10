유기농사꾼이 알려주는 '극악 기후' 대비 김장 배추 농사

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲폭염이 한창인 지금이 김장 배추 농사를 준비할 때다. 가뭄이 지속되고 극한 더위가 기승을 부리는 날씨가 계속된다. ⓒ 조계환 관련사진보기

큰사진보기 ▲배추를 유기농으로 키우기 위해서는 심자마자 한랭사를 씌워야 한다. 폭염과 폭우, 병충해 방제 효과가 있다. ⓒ 조계환 관련사진보기

큰사진보기 ▲관수시설이 없는 곳에 배추를 심으면 안 된다. 기후위기 이후로 가뭄이 지속될 때가 많다. 꼭 물을 줄 수 있는 밭에 배추를 심는다. ⓒ 조계환 관련사진보기

큰사진보기 ▲한랭사 속에서 배추가 잘 자라고 있다. ⓒ 조계환 관련사진보기

큰사진보기 ▲배추 포기가 차기 시작할 때 한랭사를 벗겨야 햇볕을 잘 받아서 잘 큰다. ⓒ 조계환 관련사진보기

큰사진보기 ▲한랭사를 씌웠어도 땅 속에서 올라오는 벌레를 방제하기 위해 지속적으로 유기농 자재를 뿌려줘야 한다. ⓒ 조계환 관련사진보기

큰사진보기 ▲배추를 묶어주면 햇볕을 못 봐서 더 크지 못한다. 배추를 묶는 것은 겨우내 밭에서 배추를 저장해서 먹기 위해서다. 묶어주지 않아야 포기가 더 잘 찬다. ⓒ 조계환 관련사진보기

큰사진보기 ▲배추가 영하 2~3도 정도의 추운 날씨를 견딘 후에 수확하면 달고 저장도 오래된다. ⓒ 조계환 관련사진보기

폭염이 한창인 지금이 김장 배추 농사를 준비할 때다. 기후 위기 이후로 유기농 김장 배추 농사가 매우 어려워졌다. 극단을 오가는 기후에 맞게 새롭게 농사법을 바꿔야 한다. 20년 넘게 해마다 김장 배추 농사를 지어왔는데 해가 갈수록 어렵다. 하지만 아직 불가능한 건 아니다. 철저하게 준비하면 직접 키운 유기농 배추로 김장을 담글 수 있다. 극한 기후에 대응하는 유기농 김장 배추 농사법을 소개한다.먼저 유기농 김장 배추 농사를 짓기 위해서는 '왜 유기농인가?'를 생각해야 한다. 이유를 모르고 막연하게 농사를 시작하면 화학 농약을 사용하기 쉽다. 풀이 조금만 자라도 제초제를 뿌리게 된다. 유기농은 화학비료, 화학 농약, 제초제를 사용하지 않고 땅심을 살려 농사짓는 방식이다. 화학비료는 논밭에 보일러를 때는 것처럼 대량의 온실가스를 유발하고, 화학농약은 몸에 매우 나쁜 성분이다.배추 심는 시기는 보통 중부 지방의 경우 8월 중순, 남부 지방은 8월 말이나 9월 초다. 하지만 기후가 바뀌면서 최대한 늦게 심는 것이 좋다. 보통 배추는 아주 심기 후에 70일에서 90일 사이에 포기가 차는데, 수확할 시기를 영하 5도 이하로 내려가기 직전 즈음으로 계산하면 된다. 영하 5도 이하로 내려가면 배추가 상한다. 11월 초에 영하 5도 이하로 내려간다면 8월 중순, 11월 말에 영하 5도 이하로 내려간다면 8월 말에 심으면 된다.유기농에서는 모종을 키우는 과정도 중요한데, 보통 작은 텃밭 농사를 짓는 분들은 모종을 구매해 심는 분들이 많다. 유기농 상토, 모종을 키우는 트레이, 씨앗을 구입해서 파종하고 한랭사를 씌워서 물만 잘 주면 모종은 잘 자란다. 가급적 모종을 직접 키우는 것이 좋다. 대개 육묘장에서 모종을 키우는 과정에서도 화학비료와 농약이 뿌려진다. 하지만 여러 여건상 육묘가 어렵다면 큰 모종을 구입하는 것이 좋다. 뿌리가 많아야 폭염에 활착하기 쉽기 때문이다.배추를 어디에 심을 것인가 고민할 때 먼저 따져야 할 것은 연작과 돌려짓기다. 유기농법의 핵심으로 같은 작물을 다음 해 연이어 심지 않는다. 똑같은 병균이 생기고, 작물이 영양 성분을 편식하기 때문에 돌려지어야 농사가 잘 된다. 배추를 심을 때 지난해 배추를 심었던 땅이라면 다른 곳에 심어야 한다.폭염과 폭우, 우박, 병충해 방제를 위해 한랭사를 꼭 씌워야 한다. 한랭사는 말 그대로 온도를 낮춰주는 망이다. 나방이나 나비가 배추에 접근할 수 없도록 방충망 역할도 한다. 배추를 심고 초기에 폭염과 가뭄이 이어지면 한랭사로 온도를 낮추고 병충해를 방제한다. 한랭사 위에 물을 주면 잘 들어간다. 한랭사는 보통 180cm 넓이를 활용하고, 이보다 조금 긴 활대를 구입해서 씌워준다. 인터넷이나 농자재상에서 구입할 수 있다.배추 심을 곳을 결정했다면 관수 시설을 살펴봐야 한다. 폭염에 배추를 활착 시키려면 물을 자주 줘야 한다. 물이 확보되지 않는 곳에는 배추를 심지 않는다. 한랭사를 씌우고 물을 잘 주면 온도가 내려가서 폭염에도 배추가 살아남는다.가을 배추에 생기는 각종 병들은 대부분 질소과다 때문에 발생한다. 유기농에서 사용하는 퇴비는 완전히 발효된 축분퇴비와 덜 발효된 깻묵 등을 활용한 유박퇴비가 있다. 유박퇴비에는 식물 크기를 키우는 질소 성분이 다량 함유되어 작물을 크게 만들지만, 질소 과다 상태를 만들기 쉽다. 완전히 발효된 축분퇴비와 유박퇴비를 8대2의 비율로 사용한다.초기에는 완숙 퇴비를 사용해서 뿌리를 잘 내리게 하고, 조금 자란 후에 유박퇴비를 추비로 넣어주거나 액비로 만들어서 뿌려준다. 액비는 유박퇴비를 양파망에 넣어 큰 물통에 담은 후 3주 이상 발효한 후 사용하면 된다. 50배에서 100배 정도로 희석해서 저녁에 뿌려준다.배추는 산성화된 땅에 심으면 잘 못 자란다. 전문 농가에서는 농업기술센터에 토양 검증을 의뢰해 이에 맞춰 패화석(굴껍데기를 갈아 가루로 만든 것) 등을 뿌린다. 작은 텃밭이라면 100평 기준으로 20kg 2포 내외로 뿌린다. 패화석을 뿌리면 산성화된 땅이 중성으로 변한다. 칼슘 성분도 들어있어 다양한 병을 예방한다.유기농 병충해 방제는 인증 받은 유기농 자재를 사용하면 된다. 배추에는 나방애벌레와 하얀 진딧물 등의 벌레가 오고, 무름병과 뿌리혹병 등의 병균이 찾아온다. 유기농 살충제, 살균제를 이용하면 되는데, 나방애벌레를 예로 들면 인터넷 검색창에 '나방애벌레 유기농 살충제'라고 검색하면 구입할 수 있다.농자재상 등에서 친환경 농약이라고 하는 것은 일반 농약일 가능성이 있으니 반드시 유기농인증 공시번호를 확인한 후 구입해서 사용하면 된다. 유기농 자재는 보통 미생물, 계피 기름, 고추 기름, 님오일, 제충국, 고삼뿌리, 황, 구리 등으로 만든다. 모두 인체에는 독성이 없고, 작물에 잔류되지 않는다. 유기농 자재는 일반 화학농약에 비해 조금 비싸고, 조금 효과가 덜하다.배추 병충해 방제는 유기농 살충제, 황이나 구리 등을 활용한 유기농 살균제를 함께 뿌려주면 된다. 병해충이 오기 전에 예방 위주로 방제해야 한다. 나방이 알을 낳고 부화하는데 보통 12일에서 14일이 걸린다. 10일 간격으로 방제하면 된다. 난각칼슘을 만들어서 300배 정도로 함께 뿌려주면 좋다. 난각칼슘은 계란껍질 1kg을 현미식초 20리터에 넣으면 3~4일 안에 용해된다. 뚜껑을 꼭 열어주어야 한다. 식초에 계란 껍데기가 잘 녹으면 병에 담아 보관하면서 사용한다.유기농 배추 농사법을 시기별로 정리해본다.배추를 심기 2~3주 전에 퇴비와 패화석을 뿌리고 두둑을 만든다. 완숙퇴비 위주로 뿌린다. 폭우에 대비해서 두둑은 최대한 높게 만든다. 배추는 두줄 심기나 한줄 심기 방식으로 심는데, 땅심이 좋고 두둑을 넓게 만들었다면 두줄로, 두둑을 좁게 만들었다면 한줄로 심는다. 간격은 보통 40cm에서 50cm다. 땅심이 좋다면 가깝게 심는다.비닐 멀칭을 했다면 구멍을 먼저 뚫고 구멍 안에 주전자로 물을 흠뻑 주고 유기농 토양 살충제를 뿌려준다. 심자마자 나방 애벌레가 땅속에서 올라와 배추를 먹는 것을 방지하고 활착을 돕는다. 배추 모종을 심고난 뒤 바로 한랭사를 씌우고 활착할 때까지 아침 저녁으로 물을 준다. 심자마자 한랭사를 씌우는 것이 중요하다.한랭사를 씌웠어도 땅속에서 올라오는 벼룩잎벌레, 거세미나방애벌레 등이 배추를 먹을 수 있어서 방제를 해야 한다. 초기에는 5일 간격으로 방제를 한다. 9월 초에 심었다면 5일 간격으로 두 번 정도는 벼룩잎벌레와 나방애벌레 방제를 하고, 두 번 정도는 나방애벌레와 진딧물 방제를 한다.방제 계획은 5일 간격으로 세우지만 배추를 잘 관찰하면서 벌레가 득실거린다면 2~3일 간격으로 방제한다. 아주심기 이후 20일이 제일 중요한 시기다. 이 시기만 잘 관리하면 배추는 잘 자라기 시작한다. 20일 후에는 10일 간격으로 방제한다.배추를 심고 20일 정도가 지난 후에 혹시 비가 많이 온다면 유기농 살균제를 함께 뿌려주기 시작한다. 비가 그친 후에 뿌려주면 효과적이다. 비와 함께 병균이 찾아오기 때문이다. 이 시기에 1차 추비로 유박퇴비를 배추 사이사이에 구멍을 파고 넣어준다.아주 심기 뒤 40일~50일이 지나 배추가 막 포기가 차 오른다면 한랭사를 벗겨줘야 한다. 늦가을로 접어들면 일조량이 부족한데, 한랭사를 벗겨서 배추가 햇볕을 더 쐬게 해야 한다. 그리고 배추 뿌리가 고랑(두둑과 두둑 사이 좁은 길)까지 내려가서 영양 성분을 흡수하기 때문에 2차 추비로 고랑에 유박 퇴비를 뿌리고 물을 주거나 액비를 뿌려준다. 막판에 질소 성분이 많이 들어가게 해서 크기를 키운다. 늦가을에 가뭄이 지속될 때가 많은데 최소한 1주일에 한번은 물을 주어야 포기가 잘 찬다.수확 한 달 정도 전에 배추를 묶어주어야 한다고 주장하는 분들이 있는데, 잘못된 정보다. 배추를 묶어주는 것은 따뜻한 남부 지방에서 겨우내 밭에 배추를 저장했다 먹기 위해서였다. 배추를 묶어주면 광합성을 못해서 오히려 성장에 방해가 된다. 묶어주지 말고 영하 5도 이하로 내려가기 전에 수확하면 된다. 배추가 다 컸더라도 영하 2~3도 정도의 날씨는 견딘 후에 수확하는 게 맛이 좋다. 조금 힘든 상황을 견뎌야 배추가 달고 저장도 오래된다.이처럼 점점 극악스럽게 변해가는 날씨에 맞춰 유기농으로 배추를 키우려면 한랭사와 유기농 자재를 활용하고 관수 시설을 갖춰야 한다. 공식처럼 몇 가지 정리를 했지만 사실 너무 심한 폭우가 쏟아진다거나 태풍이 휩쓸고 지나가면 배추가 잘 못 자랄 수도 있다.우리 농장은 제철 꾸러미라는 방식으로 직거래를 하는데, 언제나 필요한 배추보다 1.5배 더 심었다. 1000포기가 필요하면 1500포기를 심었다. 유기농으로 배추 농사가 힘든 데다가 기후가 나빠져서다. 어느 해에는 모두 잘 되어서 남은 배추는 이웃들에게 나눠주었다. 하지만 지난해의 경우는 9월 폭염이 이어져서 배추를 세 번이나 다시 심은 끝에 겨우 김장 배추를 수확할 수 있었다.기후 위기 이후 이어지는 극단적인 날씨에 대비해서 열심히 준비하고 농사를 짓지만, 언제라도 작물이 다 죽을 수도 있다는 마음의 준비를 해야한다. 농사는 자연의 순리를 따르는 것이기 때문에 바뀌는 기후를 겸허하게 받아들여야 한다. 그래도 최대한 노력하고 부지런히 농사지어 내 손으로 키운 배추로 김장하는 기쁨을 맛보도록 하자.