유배간 조선시대 선비들이 지옥에서 만들어낸 낙원

큰사진보기 ▲전라남도 담양군 가사문학면에 있는 한국가사문학관. 15~16세기 한국가사문학이 이곳 담양에서 꽃피었다 ⓒ 임영열 관련사진보기

큰사진보기 ▲17살 천재 청년의 이루지 못한 꿈이 서려서일까. 소쇄원으로 들어가는 대나무 숲길은 정갈하지만 서늘하다 ⓒ 임영열 관련사진보기

큰사진보기 ▲소쇄원으로 들어가면 제일 먼저 대봉대가 관람객을 맞는다. 대봉대는 ‘봉황을 기다리는 곳’이라는 뜻이다 ⓒ 임영열 관련사진보기

큰사진보기 ▲소쇄처사 양산보의 사랑방 역할을 한 광풍각. ‘밝은 바람의 집’이라는 뜻으로 현판은 우암 송시열의 글씨다 ⓒ 임영열 관련사진보기

큰사진보기 ▲양산보의 생활공간인 제월당. ‘비가 갠후 뜨는 달’과 같다는 뜻이 담겨 있다 ⓒ 임영열 관련사진보기

큰사진보기 ▲현판은 우암송시열의 끌씨다 ⓒ 임영열 관련사진보기

큰사진보기 ▲소쇄원 나무다리. 고향의 자연은 스승을 잃은 소년 양산보에게 많은 위로가 되었을 것이다 ⓒ 임영열 관련사진보기

큰사진보기 ▲광주호가 내려다 보이는 성산의 끝자락 언덕에 그림자가 쉬어 간다는 식영정이 다소곳하게 앉아 있다. 식영정은 서하당 김성원이 장인 석척 임억령을 위해 지은 정자다 ⓒ 임영열 관련사진보기

큰사진보기 ▲식영정 현판 ⓒ 임영열 관련사진보기

큰사진보기 ▲서하당이 장인을 위해 식영정을 지을 때 자신의 호를 따 서하당과 부용당을 함께 지었다. ‘서하당은 노을이 머무는 집’이라는 뜻으로 석천이 사위 김성원에게 지어준 호다 ⓒ 임영열 관련사진보기

큰사진보기 ▲정철은 이곳 식영정에서 <성산별곡>을 지었다, 식영정 뒤편에 있는 성산별곡 시비 ⓒ 임영열 관련사진보기

큰사진보기 ▲담양과 광주를 가르는 충효교를 사이에 두고 식영정과 환벽당이 서로 마주하고 있다. 환벽당은 사촌 김윤제가 낙향하여 지은 정자로 ‘푸르름에 둘러 싸인집’이라는 뜻이다. 송강 정철은 이곳에서 10년 동안 열공해서 과거에 급제했다 ⓒ 임영열 관련사진보기

큰사진보기 ▲푸르름으로 둘러 싸인 집 환벽당 ⓒ 임영열 관련사진보기

큰사진보기 ▲현판은 우암 송시열의 글씨다 ⓒ 임영열 관련사진보기

큰사진보기 ▲정자 마루에서 내려다본 환벽당 원림의 풍경 ⓒ 임영열 관련사진보기

큰사진보기 ▲사촌과 송강이 운명적으로 만난 조대 용소. 470여 년 전 지금처럼 무더운 어느 여름날 이곳에서 멱을 감고 있던 소년 정철과 사촌이 만났다 ⓒ 임영열 관련사진보기

조선시대 성리학을 연마하고 인격을 수양하여 학식과 덕망을 두루 갖춘 지식인. 이른바 가방끈이 길었던 조선 '선비'들이 추구했던 이상적 삶은 어떤 모습이었을까. 과거에 합격해 중앙 정계에 진출하고 소임을 무사히 마친 다음 향리로 돌아와 후학을 양성하며 자연과 함께 음풍농월(吟風弄月)하며 평화롭게 여생을 보내는 것이야말로 이들이 바랐던 게 아니었을까. 그러나 조선 중기 15세기말에서 16세기 중반까지 약 50여 년은 사화와 반정이 극에 달하던 야만의 시대였다. 억울하게 목숨을 잃거나 척박한 유배지 귀양살이로 날개가 꺾인 선비들이 셀 수도 없이 많았다.불운한 시대를 만나 정계에서 패퇴한 이들은 '자의 반 타의 반'으로 관직에서 물러나 향리로 낙향했다. 고향으로 돌아온 '은일처사(隱逸處士)'들은 현실 정치에서 이루지 못한 꿈을 문학과 학문으로 승화시키고 고향 후진들을 양성하며 다소나마 위안을 받았을 것이다.대나무로 유명한 전라남도 담양과 광주 무등산 자락에는 그들의 자취가 남아 있는 정자들이 즐비하다. 김훈은 그의 산문집 <자전거 여행>에서 남도의 정자 소쇄원·식영정·환벽당·송강정·명옥헌·취가정 등을 둘러본 소회를 남긴 바 있다. 작가의 눈에 들어온 16세기 호남의 이름난 누정들은 조선 중기 사화와 당쟁이 중앙 정치를 휩쓸고 지나간 잔혹한 역사의 산물이었다. 작가는 "불우한 자들이 낙원을 만들고 모든 낙원은 지옥 속의 낙원이다"라고 기록했다.공감한다. 초야에 묻힌 은사들은 고향에 정자를 짓고 은거하며 무도한 통치자가 권력을 휘두를 때 정치판에 나가는 일을 거부했다. 정치에서 물러난 산림처사들은 정자라는 자유의 공간에서 유토피아를 꿈꿨을 것이다.전라남도 담양의 가사문학면과 광주의 충효동이 경계를 이루는 무등산 자락에는 이들의 흔적이 오롯이 남아있는 세 곳의 원림과 정자가 있다. 모두 대한민국 명승지로 지정된 곳들이다. 반경 1km 내 있어 '한 마을 안의 세 명승'이라는 뜻으로 '일동지삼승(一洞之三勝)'이라 부른다. 현재 우리나라에는 137곳이 명승으로 지정되어 있는데 한 마을 안에 세 곳이 국가 명승지로 지정된 곳은 이곳이 유일하다.전남 담양군 가사문학면. 원래는 남면이었으나 2019년부터 지역 정체성을 살려 '가사문학면'으로 지명을 바꿨다. 15세기부터 16세기말까지 가사문학을 꽃피운 곳이다. 이곳에 '한국가사문학관'이 자리한 이유다. 가사문학관을 중심으로 엎어지면 코 닿을 거리에 세 곳의 명승이 있다.지난주, 문학관에서 5분 거리에 있는 소쇄원으로 먼저 향했다. 불운한 시기에 태어나 날개가 꺾여버린 천재 청년의 이루지 못한 꿈이 서려서일까. 여름 한낮임에도 소쇄원(瀟灑園)으로 들어가는 대나무 숲길은 정갈하지만 어둑하고 서늘하다. 대숲 사이를 스치며 불어오는 한줄기 바람이 '소쇄 소쇄' 하며 이마에 흐른 땀을 식혀준다. 소쇄(瀟灑)라는 말은 중국 남북조 때 문인 공치규의 '북산이문'에서 차용한 것으로 '마음이 맑고 깨끗하다'라는 뜻이다.이곳 소쇄원은 약 500여 년 전 담양 창평에 살던 제주 양씨 양산보(1503∼1557)가 지은 별서 정원이다. 훗날 고산 윤선도가 지은 전남 완도의 부용정, 경상북도 영양의 서석지와 함께 '조선 3대 별서정원' 중 한 곳으로 통한다. 별서란 선비들이 은거를 위해 지은 공간으로 오늘날 별장같은 개념이다.담양의 시골뜨기 양산보는 15살이 되던 1517년 청운의 꿈을 안고 아버지의 손에 이끌려 한양으로 올라간다. 아버지 양사원은 당대 한양에서 제일 잘 나가던 개혁의 아이콘이었던 정암 조광조를 찾아가 어린 아들을 맡겼다. 이때 양산보를 조광조에게 추천해 준 사람은 인근 화순 출신으로 같은 제주 양씨 친척이었던 학포 양팽손이었다.양산보는 조광조 문하에서 독하게 공부했다. 그리고 2년 후 1519년 기묘년 열일곱 살이 되던 해 현량과에 당당히 합격했다. 소년 급제 했지만 관직에 나가지 못했다. 벼슬자리에 비해 합격자가 너무 많았고 나이가 어리다는 이유였다.설상가상 그해 겨울 조정에서는 피바람이 불었다. 이른바 기묘사화가 일어났다. 개혁의 아이콘이었던 스승 조광조를 제거하기 위해 훈구파들과 국왕 중종이 합작해서 일으킨 '친위 쿠데타'였다.하루아침에 역적이 된 조광조는 전라도 화순 능주로 유배의 길을 떠난다. 제자 양산보도 스승을 따라 낙향한다. 그리고 한 달 후 중종으로부터 사약이 내려온다. 조광조는 한 편의 절명시를 남기고 38살의 나이로 생을 마감한다.양산보는 눈물을 삼키며 7촌 당숙이며 조광조의 절친인 양팽손과 함께 아무도 거들떠보지 않는 스승의 시신을 거뒀다. 그런 다음 지실마을로 돌아와 세상 모든 일과 인연을 끊고 '자연의 낙원'을 건설한다. 20대 초반에 시작한 양산보의 낙원 건설은 40대에 이르러 원림의 모습을 갖춘다. 성산에서 내려와 오곡문 담장 밑으로 흐르는 맑은 계곡물은 작은 폭포가 되어 연못으로 모인다. 계곡을 사이에 두고 봉황을 기다린다는 대봉대와 생활공간인 제월당, 사랑방 역할을 하는 광풍각을 앉혔다.뜻대로 되지 않은 세상살이에 반해 고분고분한 고향의 자연은 양산보에게 많은 위안이 되었을 것이다. 소쇄처사 양산보는 55세로 생을 마감할 때까지 지옥과 같은 정치판은 거들떠보지 않고 이곳에서 처지가 비슷한 문사들과 교유하며 진짜 유토피아를 꿈꿨을 것이다.조광조가 억울하게 죽고 26년이 지난 1545년 을사년. 조정에서는 또 피바람이 분다. 을사사화가 터졌다. 조선 12대 왕 인종이 왕위에 오른 지 8개월 만에 갑자기 승하했다. 문정왕후의 아들 경원대군이 11살의 나이로 대권을 잡는다. 그가 조선 13대 왕 명종이다.어린 왕을 대신해 수렴청정하던 문정왕후는 친동생 윤원형에게 밀지를 내린다. 전임 왕이었던 인종의 외삼촌 "윤임 일당을 깡그리 제거하라"는 명이었다. 윤임과 윤원형은 피 터지게 싸웠지만 두 사람 다 경기도 파평을 본관으로 한 파평 윤씨들이다. 윤임 일파를 '대윤' 윤원형 일파를 '소윤'이라 칭했다.윤원형은 대윤파 윤임을 따르던 기라성 같은 호남 선비들을 죽이거나 귀양 보낸다. 이를 피해 또 한 사람의 선비가 낙향한다. 충청도 금산에서 군수로 재직하던 석천 임억령이다. 이때 윤원형의 오른팔 노릇을 했던 호조판서 임백령은 임억령의 친동생이다.임백령은 소윤 윤원형의 주구가 되어 대윤 윤임 일파 선비들을 무참히 숙청한다. 또한 임억령에게 윤원형의 소윤파에 설 것을 권유한다. 형 억령은 동생 백령에게 "제발 피바람을 일으키지 말라"라고 당부하지만 권력에 눈먼 백령은 형의 말을 듣지 않는다.이에 형 억령은 "잘 있거라 한강수야 평온하게 흘러 파도 일으키지 마라"라는 시조 한 수를 남기고 담양 성산 계곡으로 들어와 은거하며 후학들을 양성한다. 이때 운명의 제자 김성원(1525~1597)을 만난다. 임억령은 김성원에게 '서하(棲霞, 노을이 머무는 곳)'라는 아름다운 호를 지어주고 딸과 결혼시켜 사위로 삼는다.김성원은 장인을 위해 정자를 짓고 장인은 정자 이름을 짓는다. 그림자가 쉬는 곳이라는 뜻으로 '식영정'이라 하고 <장자>의 '제물편'에 등장하는 '그림자를 두려워하는 사람'의 우화에서 유래했다고 기록해 놓는다. 나무 그늘로 들어가면 사라질 그림자를 벗어나기 위해 몸부림치다 쓰러진 바보 이야기다. 이야기 속에 등장하는 그림자는 '세속적 욕망'의 다른 이름이다.석천은 이곳 성산 근처의 풍경을 묘사한 <식영정 이십영>을 지었다. 제자 김성원과 고경명, 정철이 차운하여 80여 편의 연작시가 탄생한다. 송강 정철은 식영정 이십영을 모티브로 가사문학의 백미 <성산별곡>을 짓는다.가사문학관과 붙어있는 성산의 나지막한 언덕에 다소곳하게 앉아 있는 식영정(息影亭)에서 임억령은 지옥과도 같은 세속적 욕망의 그림자를 내려놓고 진정한 '유토피아'를 누렸을 것이다.가사문학관에서 충효교 다리를 건너면 광주 환벽당이 있다. 광주호 상류를 이루는 증암천을 사이에 두고 식영정과 마주하고 있다. 환벽당은 '푸르름으로 둘러 싸인 집'이라는 뜻으로 광주 충효리에서 태어난 사촌 김윤제(1501∼1572)가 고향으로 낙향해 지은 정자다.사촌은 호남 의병장으로 유명한 김덕령 장군의 증조부다. 나주 목사와 13개 고을의 지방관을 역임하던 중 을사사화가 터지자 관직을 버리고 낙향, 식영정이 마주 보이는 언덕에 환벽당을 짓고 후학을 양성한다.식영정의 주인 석천 임억령에게 제자 김성원이 있다면 환벽당 주인 김윤제에게는 송강 정철이 있다. 사촌과 송강의 만남 또한 드라마틱하다. 환벽당으로 가는 창계천을 따라 걷다 보면 한쌍의 늙은 소나무와 물에 잠겨있는 바위를 만난다. <성산별곡>에서 아름답게 묘사하고 있는 '조대 쌍송'이다.이곳에서 사촌과 송강의 운명적 만남이 이루어진다. 송강은 서울 명문가 집안의 '금수저'로 자랐으나 을사사화로 집안이 풍비박산 난다. 10대 시절 아버지의 유배지를 따라다니며 불우한 시기를 보낸다. 그러던 중 아버지의 사면이 이뤄져 할아버지의 묘소가 있는 담양 창평으로 이주해서 살고 있었다.요즘처럼 무더운 어느 여름날 16살 송강은 이곳 조대 용소에서 멱을 감고 있었다. 이때 환벽당에서 낮잠을 자고 있던 사촌의 꿈에 용소에서 꿈틀거리고 있는 용 한 마리가 보였다. 꿈에서 깬 사촌이 용소에 가보니 비범하게 생긴 소년이 물속에 있었다.사촌은 송강의 영특함을 알아차리고 제자로 삼았다. 16살에 들어와 27살에 과거에 급제해 벼슬길에 나갈 때까지 11년 동안 환벽당에 머무르며 공부했다. 송강은 이곳에서 임억령, 김인후, 기대승, 송순 등 기라성 같은 스승들을 만나 학문과 시를 익혔다. 사촌은 송강을 외손녀 사위로 삼았다.훗날 정치판에 뛰어든 송강은 정여립 모반사건 일명 '기축옥사'의 수사본부장이 되어 수많은 호남 선비들을 지옥으로 몰아넣었다. 이 사건은 조선 최대 미스터리 정치 공작으로 호남인들에게 깊은 상처를 남겼다. 역사의 아이러니다.연일 지옥 같은 폭염이 기승을 부린다. 송림 우거진 무등산 자락의 정자에서 잠시 쉬면서 옛사람들의 풍류와 함께 진짜 유토피아를 꿈꿔 보는 건 어떨까.