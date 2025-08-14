두 눈이 번쩍, 집에서 파인다이닝이 가능하다니

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲파인다이닝 못지 않은 밥상. 집들이 초대에서 받은 융숭한 대접 ⓒ 오명란 관련사진보기

큰사진보기 ▲주요 음식, 라따뚜이(프랑스 남부 프로방스 지방 전통 채소 스튜), 퀴노아(단백질, 식이섬유 풍부한 곡물) 야채 샐러드, 수저까지 정갈하게 차려진 밥상. ⓒ 오순미 관련사진보기

큰사진보기 ▲후식으로 나온 과일과 그리스식 요거트 단호박찜 그리고 허브차 ⓒ 오순미 관련사진보기

큰사진보기 ▲영화 <인턴> 스틸컷 ⓒ 워너 브러더스 코리아(주) 관련사진보기

이토록 융숭한 대접은 처음이었다. 세포 하나하나를 깨우는 훌륭한 음식은 말할 것도 없고 음식을 담은 그릇까지 소홀하지 않았다. 우아한 가정식에 놀라 의식의 각성을 경험한 오찬이었다.올해는 가톨릭대학교에서 운영하는 평생학습 '부천 생애학교' 프로그램의 일부인 '미술 심리지도사' 과정 수업에 보조 강사로 출근하고 있다. 2023년 같은 과정을 수업 받고 교수님 제의로 하게 된 일이다. 1년 과정인 데다 함께 해야 할 워크숍이 다양해 수강생들과도 친분이 쌓인 편이다. 1학기 중반쯤 새 집으로 이사한 수강생 분이 방학 기간에 몇 명을 집으로 초대했다. 더운 여름인 데다 집으로 사람 초대하기가 쉽지 않은 시대적 추세를 고려할 때 그 마음이 얼마나 큰 정성인지 알아 깊이있게 와 닿았다.학기 중에는 웨지 감자와 쑥개떡을 만들어오기도 했던 분이다. 그럴 때도 음식의 모양이나 포장이 얼마나 신박 했는지 기품이 드러나곤 했었다. 쐐기 모양으로 썬 웨지감자를 구워 뚜껑 달린 투명 컵에 포장해 건넬 때는 진주알 장식 이쑤시개를 동봉한 그녀의 감각에 평범한 일상이 활랑거렸다. 한 개씩 진공 포장한 쑥개떡은 나뭇잎 모양으로 빚어서 신록의 유혹처럼 싱그러웠다. 그 아침에 강의 들으러 오기도 정신없었을 텐데 그녀의 나눔은 접힌 마음을 여는 기폭제가 되곤 했다.감각이야 이미 짐작했지만 집안에 들어섰을 때 눈에 들어온 상차림은 섬세한 데다 극히 희소한 밥상이어서 탄성이 절로 나왔다. 일반 가정에서도 '파인다이닝' 밥상이 가능하다는 사실에 의식의 끄트머리에서 균열이 일더니 우지직- 금 가는 소리가 들렸다. 음식 맛도 중요하지만 분위기 맛이야말로 무시할 수 없다는 정설을 온전히 증명한 상차림이었다.종지 여섯 개가 한 벌이 되어 한 사람 분량으로 짜인 상차림은 깔끔함이 돋보였다. 고명이 얹힌 음식이 있는가 하면 장식이 깔린 음식도 있었다. 수저마저 정갈하게 접은 냅킨에 넣어 식물로 장식한 후 배치한 모양이 세련돼 보였다. 손님 맞이 음료는 제로 사이다에 직접 착즙한 레몬과 라임(3대1)을 혼합하여 상큼하게 제조한 모히토였다. 민트향 허브가 담긴 와인 잔에 따라 주었는데 근사했다. 톡 쏘는 탄산에 스민 레몬과 허브가 입맛을 돋웠다.직접 절여 구운 명란은 간이 알맞았고, 도자기컵을 채운 계란찜은 부드럽기가 비단결이었다. '항암 배추(배추와 순무를 교배한 품종, 일반 배추보다 항암 성분 풍부)'로 담갔다는 슴슴한 물김치는 양파를 단면으로 자른 모양처럼 켜켜이 말아서 한 잎씩 빼먹는 재미를 더했다. 배춧잎에 소고기 소를 넣어 싼 후 계란물 입혀 부친 배추 만두, 생선을 쪄 살만 발라 연근과 함께 간장으로 조린 생선 조림, 통새우전이 주요 음식이었다.가지, 호박, 생마, 토마토를 같은 두께로 썰어 손수 만든 토마토 소스 위에 올리고 올리브 오일을 뿌려 오븐에 구운 라따뚜이와 퀴노아를 넣은 야채 샐러드는 덜어 먹을 수 있도록 올려 두었다.후식으로 나온 과일과 꾸덕한 그리스식 요거트 단호박찜도 '완전한 행복'이라는 제목의 정물화 같았다. 배 모양 접시에 멜론과 샤인머스캣, 체리의 '톤 조합'이 이렇게 예쁠 일이었던가? 색감에 반한 눈이 먼저 놀란 후 일제히 휴대폰을 들고 '인증샷'을 찍기 바빴다. 그녀의 감각 덕분에 후식으로 나온 과일은 차원이 승화된 달콤함이었다.로즈힙, 페퍼민트, 카모마일, 레몬밤을 혼합하여 우린 후 차갑게 식힌 허브 차는 조화를 이루어 요란하지 않았다. 커피까지 두루 섭렵한 우리는 유상곡수 연회에 참석한 귀빈처럼 느긋한 시간을 누렸다.실용적인 그릇 외엔 가진 게 없는 나에게 그녀의 초대는 그릇에 대한 생각을 바꿨다. 그릇이 갖는 미 의식에 눈 떴다고나 할까. 용도에 걸맞은 그릇 하나가 음식의 품격을 높이고 식사 분위기를 극대화한다는 걸 실감한 밥상이었다.마음을 움직이는 사람이나 상황을 만나면 따라하고 싶다는 생각이 들곤 한다. 조만간 모종의 변화가 우리 집 주방에서 벌어질 거란 예감이 스쳤다. 30여 년 넘은 나의 식탁은 '익숙한 음식으로 돌려막으며 버틴 시간이었구나' 싶어 가족에게 미안한 마음이 들었다. 이만하면 부족하지 않다고 스스로 후한 점수까지 주었다는 게 좀 민망하긴 해도 수 만번 차린 밥상인 만큼 나름 최선이었다고 위로했다.요즘은 집에 사람 초대하는 걸 대체로 꺼리는 분위기다. 심리적, 물리적 부담감이 크기 때문이다. 손님맞이 상태로 집안 정리와 청소까지 해야 하는 것부터가 압박으로 작용한다. 식사 준비에 따르는 시간과 에너지 소모도 부담스러워 예전처럼 정성껏 차린 집밥 문화는 사라지는 추세다. 여기에 사생활을 고스란히 노출해야 하는 자체가 심리적 저항감을 유발하기도 한다. 무엇보다 코로나19 이후 대면 접촉을 줄이려는 인식이 확산되면서 집들이 문화도 간소하게 바뀌었다.그런 까닭에 2030 세대를 중심으로 '비대면 집들이(랜선 집들이)'라는 새로운 방식이 확산되고 있다. 비대면 집들이란 SNS에 집 사진을 올리거나 영상 통화로 집을 소개하는 형식이다. 직접 초대는 가족이나 소수의 친한 친구 위주로 한정하고 그마저도 케이터링 파티 박스나 배달 음식, 다과 정도로 가볍게 나누기를 선호한다. 2020년 코로나19 팬데믹 이후 집들이 문화는 '대접'의 형식보다 '편안한 소통'으로 자연스럽게 변화를 맞았다.그럼에도 그녀는 직접 차린 음식으로 우리를 맞았다. 장년으로 접어드는 세대에겐 아무래도 직접 차린 음식으로 대접하는 게 도리라는 인식이 깊기 때문일 것이다. 정성스러운 마음으로 대접한 초대에서 우리는 그녀가 관계에 대한 책임감이나 인간적인 유대를 얼마나 소중히 여기는지 느낄 수 있었다. 그의 오찬이 생각날 때마다 영화 <인턴>의 벤(로버트 드니로)이 떠오를 것 같다. 70세 인턴 벤이 30세 CEO 줄스(앤 해서웨이)에게 존중과 온기를 채워준 것처럼 그녀의 환대는 나에게 정중한 벤의 마음 그대로 전해졌기 때문이다.