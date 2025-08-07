두 번 만난 남자가 준 '봉다리', 그와 사랑에 빠졌다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲아빠는 항상 한치의 맛있는 부분을 엄마에게 줬다. ⓒ arstyy on Unsplash 관련사진보기

"얼른 먹어."

"수진이가 이거 얼마나 좋아하는데."

"그냥 다 먹어. 괜찮아. 수진이는 다른 거 먹어도 돼."

"어때? 맛있어?"

"맛있네..."

"한치 좋아하세요?"

"네. 없어서 못 먹어요."

"말 놔도 돼요?"

"싫은데요."(그는 나보다 4살 많았다)

"선물도 가져왔는데."

"선물이요?"

큰사진보기 ▲선물이라며 내민 그 봉투 속엔... ⓒ matreding on Unsplash 관련사진보기

"이게 선물이에요?"

"네."

"맛있겠다."

"이거 보니까 예전에 아빠가 한치 잡아왔던 거 생각난다."

"한치가 참 맛있네."

여름밤이 되면 제주 바다에 환하게 불이 켜진다. 가까운 바다부터 먼 바다까지 한치 배가 바다에 가득하다. '한치가 쌀밥이라면 오징어는 보리밥이고, 한치가 인절미라면 오징어는 개떡이다'라는 제주 속담이 있다. 오징어과 연체물인 한치는 몸이 가늘고 길며 뒤 끝에 마름모꼴의 지느러미가 있고, 다리가 짧다.한치는 일반 오징어와는 다르게 다리가 3cm 정도로 짧아서 한치라고 부른다. 씹히는 맛이 오징어보다 훨씬 부드러우며 감칠맛도 있어서 가격이 비싸고 고급 횟감으로 대우받는데, 6월부터 9월까지가 제철이다.여름이면 아빠는 직접 만든 모터 보트를 타고 바다로 나갔다. 금방 잡은 한치를 두툼하게 썰어서 고추장에 찍어 먹으면 얼마나 맛있는지 모른다. 엄마는 아빠가 아무리 같이 가자고 해도 '끄덕'하지 않았다. 낚시 소리만 들어도 질색팔색이었다. 아빠는 파도가 없는 날이면 큰딸인 나를 데리고 갔다. 그럴 때마다 동생들이 따라가겠다고 울었다. 그러거나 말거나 나는 아빠와 낚시 가는 게 좋았다. 갔다 와서 동생들에게 한치를 실컷 먹었다고 자랑했다.한치는 오징어보다 조금 작고 살이 통통하다. 열 개의 다리 중 두 개는 길쭉하고 여덟 개는 짧고 뭉툭하다. 우리 가족이 제일 좋아하는 부위는 몸통과 다리 사이를 잇는 눈과 입이 있는 부분이다. 쫄깃하고 씹으면 씹을수록 고소해서 일부러 찾아 먹는다.아빠가 힘이 세고 키가 컸을 때 일이다. 여름이면 아빠는 농사일을 제쳐두고 바다에서 살다시피 했다. 밤새 낚시를 하고, 새벽에 들어왔다. 잠귀 빠른 나는 새벽에 들어오는 아빠의 차 소리를 듣고 아빠가 잡아온 한치를 먹을 생각에 자면서도 입에 침이 고였다.커튼 없는 유리창으로 햇빛이 들어오면 나는 얼른 일어나 부엌으로 갔다. 부엌에는 손질된 한치들이 소쿠리에 가득 있었다. 그런데 이상한 일이다. 내가 제일 좋아하는 입이 있는 머리만 없었다. 몸통도 다리도 있는데 마치 처음부터 없었던 것처럼 딱 그 부분만 없었다. 귀신이 곡할 노릇이었다. 그 많은 한치 머리는 어디로 갔을까?어렸을 때부터 먹을 것에 욕심이 많았던 나는 사라진 한치 머리를 꼭 먹어야겠다고 마음먹었다. 하루는 마당에 들어서는 아빠의 차 소리에 눈이 번쩍 뜨였다. 깜깜한 새벽이었다. 동생들의 고른 숨소리를 뒤로 하고 부엌으로 가는데, 엄마의 목소리가 들렸다.내가 제일 좋아하는 게 뭔지 아빠는 알고 있으면서 엄마에게 먹으라고 자꾸 권하고 있었다. 아빠는 날 제일 좋아한다고 했는데... 딸 셋 중에 큰딸이 제일 예쁘다고 하면서 우리 딸 우리 딸, 그렇게 노래를 불렀는데.가만히 생각해 보니 아빠가 참외를 한보따리 사 온 날엔 엄마가 행복하게 웃으며 참외를 깎았지. 아빠가 남의 마당에 있는 커다란 무화과나무에 올라가 무화과를 따 온 것도 엄마가 다 먹었네. 나는 무화과 좋아하지도 않는데... 지나가던 길에 꺾어 왔다던 커다란 백합들도 모두 엄마를 위한 거였다.우리 집은 서열이 분명했다. 엄마는 수박이든 돼지고기든 하다못해 붕어빵이라도 생기면 제일 먼저 할머니네 집에 갖다 드리라고 했다. 그 다음에 아빠, 다음에 큰딸인 나에게 차례가 돌아왔다. 동생들이 아무리 먼저 먹겠다고 달려들어도 엄마는 끄떡하지 않았다. 할머니, 아빠, 나 다음이 동생이었다.아빠는 가끔 억울하다고 우는 막내 동생의 머리를 쓰다듬으면서 '그렇게 억울하면 일찍 태어나지 그랬니'라고 했고, 그 말을 들은 동생은 더 크게 울었다. 나는 그러거나 말거나 엄마가 챙겨주는 맛난 것들을 좋아라 하며 먹었다.엄마가 정하고 아빠의 입에서 나온 우리 집 서열의 법칙은 엄격하고도 강했다. 감히 아빠의 말에 반박을 할 수 없을 만큼 아빠는 크고 강했다. 그런데 그런 아빠 위에 작고 예쁘장한 우리 엄마가 있었다. 이럴 수가.무뚝뚝한 남편과 살다 보면 가끔 아빠의 그런 맹목적인 사랑이 생각날 때가 있다. 남편은 착하고 성실해서 나를 편안하게 해 준다. 아빠가 거친 파도와 잔잔한 물결을 함께 간직한 바다라면 남편은 언제나 평온하고 잔잔한 호수 같은 사람이다.사랑의 방식에는 정답이 없다. 말을 하지 않아도 사랑이고 말을 하는 것도 사랑이다. 그저 표현의 방식이 다를 뿐이다. 엄마에겐 한치를 잡아다 주는 남편이 있었고, 내게는 맛없는 밥상도 군소리 없이 먹어 주는 남편이 있다. 그리고 남의 떡은 언제나 커 보인다.결혼 전 남편과 처음 만났을 때 이야기다. 여름이면 한치가 너무 먹고 싶어지는데 돈이 없었다. 한치를 먹으러 시골에 내려갈 수도 없었다. 그래서 소개팅으로 만난 남자가 "뭐 먹을까요?" 물어보는데 망설이지 않고, "한치 주물럭이요"라고 대답했다. 남자는 '스파게티가 아니라 한치 주물럭이라고?' 하는 눈빛으로 쳐다봤다.남자가 놀라거나 말거나 나는 분위기 있는 레스토랑에서 비싼 스파게티를 먹는 것보다, 한치 주물럭이 먹고 싶었다. 나의 진심을 느꼈을까? 남자는 시내에서 유명한 식당에 차를 세웠고, 나는 소개팅하는 사람답지 않게 아주 열심히, 맛있게 밥을 먹었다. 그리고 밥을 먹다 한 가지 사실을 발견했다. 남자는 둥근 냄비에서 돼지고기를, 나는 한치만 골라 먹고 있었다.두 번째 만나는 날이었다.만난 지 두 번밖에 안 됐는데, 무슨 선물이지? 하며 뒤를 돌아봤는데, 뒷좌석에는 검은 비닐 '봉다리'밖에 없었다.뭐지? 이 사람? 남자와 만나는 내내 선물이 뭔지 궁금했다. 비닐을 내밀며 선물이라고 당당하게 말하는 남자가 궁금했다. 집에 도착해서 보니 반건조 한치 20마리였다. 피식, 웃음이 나왔다. 부엌에 있던 엄마가 달려와 비닐을 보더니 활짝 웃으며 말했다.엄마가 맛나게 구운 한치에 마요네즈와 고추장을 곁들여 먹으며 남자를 생각했다. 실실 웃음이 나왔다. 그 한치 20마리를 다 구워 먹는 동안, 남자와 나는 사랑에 빠졌다. 남자를 사랑했는지, 한치가 맛있어서 사랑스럽게 느껴졌는지 모르겠지만, 뭐가 됐든 우리는 서로를 생각하면 웃음이 나오는 사이가 됐다.그렇게 내게도 한치를 갖다주는 남자가 생겼다. 여름이면 한치를 먹으며, 그때 이야기를 하면서 22년째 부부로 살고 있다.