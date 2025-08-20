단국대 전·현직 이사장, 의약품 업체로부터 12억 리베이트 수수

큰사진보기 ▲장호성 학교법인 단국대 이사장(왼쪽)과 안병광 유니온약품 이사장. ⓒ 단국대-유니온약품 홈페이지 관련사진보기

큰사진보기 ▲서울서부지검 식품의약범죄조사부는 지난 18일 안병광 유니온약품 회장, 장호성 학교법인 단국대 이사장 등 8명을 불법 리베이트 제공과 수수 혐의 등으로 불구속 기소했다. ⓒ 서울서부지법 관련사진보기

큰사진보기 ▲유니온약품은 유령법인을 설립한 뒤 배당금, 급여 등의 명목으로 리베이트를 제공한 것으로 드러났다. ⓒ 서울서부지검 식품의약범죄조사부 관련사진보기

큰사진보기 ▲검찰은 "의약품 도매상과 병원 간 새로운 유형의 리베이트 방식을 밝혀내 최초로 기소했다"라고 의미를 부여했다. ⓒ 서울서부지검 식품의약범죄조사부 관련사진보기

큰사진보기 ▲유니온약품은 지난해 매출 1조 원을 달성했다. ⓒ 유니온약품 관련사진보기

지난 18일 서울서부지검 식품의약범죄조사부(부장검사 직무대리 조만래)는 '의약품 도매상의 리베이트 사건 수사 결과'를 발표했다. 검찰은 수사를 통해 의약품 도매상이 대학병원 이사장, 의료법인 이사장 등에게 총 57억 원 상당의 리베이트를 제공한 사실을 확인하고 이들을 배임수재·증재, 의료법·약사법 위반, 입찰방해, 범죄수익은닉규제법 위반 등의 혐의로 불구속 기소했다.검찰은 "의약품 도매상과 병원 간의 새로운 유형의 리베이트 방식을 밝혀내 최초로 기소했고, 의약품 입찰담합 등 대학병원 부패 관행에 경종을 울렸다"라고 의미를 부여했다. 하지만 리베이트를 제공한 의약품 도매상 회장, 리베이트를 받은 국내 대학병원 이사장과 명예 이사장, 의료법인 이사장(2명)과 의료원장 등의 실명은 공개하지 않았다.그런 가운데 <오마이뉴스>의 취재 결과, 총 12억5614만 원의 리베이트를 받은 국내 대학병원 이사장과 명예이사장은 장호성(71) 학교법인 단국대 이사장과 그의 부친 장충식(94) 명예이사장이고, 이들에게 리베이트를 제공한 의약품 도매상 회장은 안병광(69) 유니온약품 회장인 것으로 확인됐다. 장충식 명예이사장은 지난 1996년부터 2004년까지, 2013년부터 2020년까지 단국대 이사장을 지냈고, 2020년부터는 그의 아들인 장호성 이사장이 이사장을 맡고 있다.장호성 이사장은 "돈이 급한 친구가 있어서 친하다고 생각하는 납품업체에 돈을 좀 빌려 달라고 했다"라며 "그렇게 (금전 대여를) 주선만 하고 나는 한 푼도 쓴 게 없다"라고 해명했다. 안병광 회장의 경우 유니온약품을 통해 해명을 듣고자 수차례 연락했으나 통화가 이루어지지 않았다.리베이트(rebate)란 상품을 제조·판매한 업체가 상품대금으로 받은 액수의 일부를 구매한 업체에 사례금이나 보상금 등의 형식으로 되돌려주는 것을 뜻한다. 예를 들어 의료기기 공급업체나 제약회사, 의약품 도매상 등이 병원에 제공하는 금전, 물품 등이 모두 리베이트에 해당한다. 리베이트 제공이 대가성 있는 뒷돈 거래일 경우 불법이다.이날 검찰이 발표한 '의약품 도매상의 리베이트 사건 수사결과'에 따르면, 먼저 의약품 도매상 유니온약품은 지난 2021년부터 2024년까지 장호성 단국대 이사장과 그의 부친인 장충식 명예이사장에게 각각 3억 원과 4억614만 원의 리베이트를 제공했다. 특히 장호성 이사장은 올해 유니온약품 외에 두 개의 의약품 도매상으로부터도 총 5억5000만 원의 리베이트를 받았다.유니온약품과 장호성 이사장은 불법 리베이트임을 숨기기 위해 차용계약을 체결했고, 유니온약품은 법인자금에서 차용금으로 회계처리한 후 2년 뒤 부실채권 대손상각으로 처리했다. 대손상각(貸損償却)이란 받아야 할 금액이 회수가 불가능할 경우 그 금액을 영업손실로 처리하는 일을 가리킨다. 그의 부친인 장충식 명예이사장도 4억의 불법 리베이트를 고문료로 위장하기 위해 유니온약품과 고문계약을 체결했다. 그는 특별히 고문활동이 없었는데도 4년 6개월 동안 4억614만 원(월 967만 원)의 불법 리베이트를 받았다.검찰은 "장호성 이사장과 장충식 명예이사장이 리베이트 수수를 정상적인 거래로 가장하기 위해 차용계약(차용금으로 회계처리한 후 2년 뒤 부실채권으로 대손상각 처리)이나 고문계약을 체결한 행위를 범죄수익 은닉으로 판단해 범죄수익 환수 등의 조치를 철저히 할 예정이다"라고 밝혔다.또한 검찰은 단국대 병원에서 실시한 2022년도와 2025년도 진료재료·의약품 입찰 직전과 직후에 총 8억5000만 원이 장호성 이사장에게 건너갔다는 점에 주목했다. 이를 통해 단국대 병원과 유니온약품 등 3곳의 의약품 공급업체 사이에 입찰담합행위가 있었음을 확인했다. 검찰은 "병원 구매관리팀에서 입찰 전 예상 시나리오(낙찰업체, 들러리업체, 투찰가, 낙찰가)를 작성했고, 거래업체들은 시나리오대로 입찰에 참여했다"라며 "리베이트를 제공한 3개 업체가 낙찰받았다"라고 밝혔다.검찰은 "대학병원의 수의계약을 통한 의약품 거래로 인해 리베이트, 대학병원 직원들의 의약품 도매업체 재취업 등 부정부패가 만연했다"라며 "감사 지적으로 경쟁입찰이 도입되었으나, 이사장 일가는 갑을관계를 이용해 의약품 도매사으로부터 거액의 리베이트를 수수하고, 입찰 결과를 조작해 리베이트를 제공한 업체를 낙찰시켜 경쟁입찰을 형해화했다"라고 지적했다. 그러면서 "리베이트 및 입찰 담합 등 부정행위를 엄단해 대학병원 내 부패관행에 경종을 울리고 경쟁입찰이 투명하게 운영되도록 하는 계기를 마련했다"라고 평가했다.앞서 2020년 국회의 국정감사와 2021년 교육부 감사에서 지적을 받은 뒤 대학병원의 의약품 입찰은 수의계약에서 경쟁입찰로 변경된 바 있다.장호성 이사장은 19일 <오마이뉴스>와 한 전화통화에서 "입찰할 때 잘못한 것이 있지만 좀 억울하다"라며 "재판에 가서 좋은 결과를 만들어내겠다"라고 말했다.8억여 원의 불법 리베이트 수수와 관련해서는 "돈이 급한 친구가 있어서 친하다고 생각하는 납품업체에 돈을 좀 빌려 달라고 했다"라며 "그렇게 (금전 대여를) 주선만 하고 나는 한 푼도 쓴 게 없다"라고 해명했다. 이어 "(납품업체가) 수표로 빌려줘서 계좌 추적을 다 했다"라며 "제가 받은 게 아니고 친구에게 빌려주기 위한 것이었다"라고 거듭 강조했다. 그는 "차용증도 썼다"라며 "일부는 갚았고, 재판이 끝날 때까지 다 갚을 수 있을 것 같다"라고 말했다.안병광 회장과의 관계에 대해서는 "학교와 안 회장은 14~15년 됐고, 안 회장은 저보다는 아버님이나 대학병원의 다른 관계자들과 더 잘 안다"라며 "그런 친분이 있어서 빌려 달라고 한 것이고, 개인계좌에서 보내줄 줄 알았는데 회사 계좌에서 주는 바람에 사장인가 전무인가 하는 분이 검찰에 알려서 조사가 시작됐다"라고 설명했다.부친인 장충식 명예이사장의 불법 리베이트 수수와 관련, 장 이사장은 "아버님은 더 억울하다"라며 "안병광 회장과 고문계약을 맺고 고문료로 월급을 준 것이 문제가 됐다"라고 말했다. 이어 "아버님은 연세가 있고 병환도 있어서 큰 탈은 없다"라며 "검찰도 손을 댔으니 성적(성과)을 내야 하니까 현직인 나에게 (범죄 혐의를) 몰빵하면서 어거지로 갖다 붙인 게 많이 있다"라고 검찰 수사 결과에 대한 불만을 내비쳤다. 그러면서 "재판에 가면 어느 정도 밝힐 수 있을 것이다"라고 덧붙였다.특히 유니온약품이 국내 종합병원 3곳에 의약품을 공급하면서 리베이트를 제공할 목적으로 유령법인을 설립한 것으로 드러났다. 유령법인의 각 사무실은 유니온약품 빌딩 내에 위치해 있었는데, 실제로는 유니온약품의 서류나 집기를 보관하는 창고 등으로 사용되고 있었다. 유니온약품 부사장이 유령법인의 OTP(일회용 비밀번호) 기기와 임직원 막도장을 모두 보유하면서 자금 집행과 회의록 날인 등을 결재했다. 또한 유니온약품 직원들이 유령법인 직원을 겸직하고 있었고, 직원 채용과 승진 등 인사·복지 업무나 결재·회계업무, 의약품 재고관리·배송 등 물류업무도 모두 유니온약품에서 전적으로 관리하거나 처리했다.이러한 유령법인을 통해 3곳의 종합병원에 의약품을 공급하면서, 총 약 50억 원의 리베이트를 제공했다. 병원 이사장의 가족 등에게 유령법인의 지분을 취득하게 한 후 이들에게 배당금 명목으로 리베이트를 제공하거나(총 약 34억 원), 아내와 아들, 며느리 등 이사장 가족을 유령법인의 직원으로 허위 등재해 급여를 주고, 법인카드와 법인 명의 골프장 회원권 등을 사적으로 사용하는 방식(총 약 16억 원)으로 리베이트를 제공했다.A의료재단 이사장은 배당금, 아내 명의 허위 급여, 골프장 회원권 2개 취득·이용, 법인카드 사용 등 총 18억 원, B의료재단 의료원장은 배당금, 법인카드 사용 등 총 22억 원, C의료재단 이사장은 배당금, 아들·며느리 허위 급여, 상품권 등 총 10억 원의 불법 리베이트를 받았다. 이를 위해 B의료재단과 C의료재단은 약사법상 특수관계 간 의약품 판매규정(제47조 제7항)을 교묘하게 빠져나가기 위해 유령법인 지분 49%만 취득했다.관련 조항에 따르면 의약품 도매업체를 사실상 지배하고 있는 자(해당 법인의 총 발행주식 50%를 초과해 소유하는 자 등) 또는 그의 2촌 이내의 친족이 의료기관 개설자인 경우 그 의약품 도매업체는 해당 의료기관에 의약품을 판매할 수 없다.검찰은 "A의료재단 이사장은 아내 명의로 B의료재단에 의약품을 공급하는 유령법인 지분 100%를, B의료재단 의료원장은 자기 법인 명의로 A의료재단에 의약품을 공급하는 유령법인 지분 49%를 각각 교차로 취득하는 등 더욱 교묘하고 진화된 수법으로 범행했다"라고 지적했다.검찰은 "과거 제약사, 의약품 유통업체에서는 의약품 판매 촉진 등 목적으로 병원 등에 현금, 상품권, 선물 등으로 경제적 이익을 직접 제공했다"라며 "의약품 도매상들은 처벌을 교묘히 회피하기 위해 의약품 유통과정에서 실체가 없는 유령법인을 설립하고 병원 측에서 유령법인 지분을 취득하도록 해 배당금 명목 등으로 리베이트를 지급하는 신종수법을 고안했다"라고 밝혔다.검찰은 "피고인들은 약사법 규정을 잠탈하기(교묘히 빠져나가기) 위해 2개 의료재단에서 유령법인의 지분을 교차로 취득하는 한 단계 진화된 수법을 사용하기도 했다"라며 "철저한 수사를 통해 의약품 도매상과 병원 간 새로운 유형의 리베이트 방식을 밝혀내 최초로 기소했다"라고 의미를 부여했다.한편 검찰은 지난 2023년 12월 유니온약품 고위임원으로부터 리베이트 제공과 관련해 내부 제보를 받고, 올 1월에 유니온약품 등을 압수수색했다. 이어 4월에는 단국대 병원 이사장 등의 리베이트 수수 사실을 추가로 확인하고 병원과 법인 등을 대상으로 압수수색을 벌였다. 이후 검찰은 안병광 회장과 장호성 이사장 등에 대해 구속영장을 청구했으나 법원은 이를 기각했다. 수사팀 내부에서는 구속영장 재청구를 검토했으나 결국 이날 이들을 불구속 기소하는 데 그쳤다. 최초 이 사건을 수사했던 박향철 식품의약범죄조사부장은 현재 '윤석열 내란특검'에 파견 나가 있다.장호성 이사장은 경기고와 서강대 전자공학과를 졸업하고 미국 오리건주립대에서 공학 석·박사학위를 받았다. 한양대 교수를 거쳐 단국대 전자공학과 교수와 기획부총장, 퇴계기념중앙도서관장, 천안부총장, 의료원장 겸 의무부총장, 총장(3회 연임), 대한스키연맹 부회장, 한국대학스포츠위원회 상임위원, 남북체육교류협력위원회 부위원장, 이탈리아·오스트리아동계유니버시아드 한국선수단장, 제1회 세계청소년올림픽 한국대표팀 선수단장, 하계유니버시아드선수단장, 아시아대학스포츠연맹 부회장, 한국대학스포츠총장협의회 회장, 국제대학스포츠연맹 집행위원, 제23대 한국대학교육협의회 회장 등을 지냈다. 대한적십자사 총재와 대학교육협회 회장 등을 지낸 장충식 명예이사장의 아들이고, 경기고 동기인 박원순 전 서울시장과 가까운 사이다.유니온약품은 안병광 현 유니온약품그룹 회장이 지난 1988년에 설립한 '유니온약품상사'에 뿌리를 두고 있다. 유니온약품은 부천세종병원, 인제백병원, 서울·대전·노원·의정부을지병원, 경희의료원, 충남대병원, 이화의대부속목동병원, 국립암센터·일산병원, 서울아산병원, 건국대병원 등 주로 대학병원에 의약품을 납품해왔다. 건국대병원과는 지난 2009년 5월에 처음 의약품 납품계약을 맺었는데 당시 장호성 이사장은 단국대 총장이었다.유니온약품 설립자인 안병광(69) 회장은 지난 1983년 한일약품(2006년 법인 해산)에 입사하면서 약품유통업계에 발을 내디뎠다. '제약영업의 꽃'이라는 대학병원 약품영업을 거쳐 지난 1988년 '유니온약품상사'라는 약품도매상을 설립했다. 이후 서울·대전유니온약품과 유니슨팜, 에스메디, 유메디칼, 호성약품, 강남약품, 제이유팜 등의 계열사를 거느린 의약품유통그룹으로 성장시켰다. 지난해에는 매출 1조 원을 달성했다.특히 지난 2010년 이중섭 화가의 진품 <황소> 그림을 낙찰받는 등 미술품 수집에도 관심을 기울여 흥선대원군의 별서((別墅, 들이나 산 등에 한적하게 지은 집)였던 석파정을 매입해 서울미술관을 열고(2012년) 현재까지 대표를 맡고 있다. 지난 2024년 9월에는 여의도순복음교회 장로회 회장으로 취임했다.