뉴욕에서 울려퍼진 한반도평화를 위한 목소리...민족자주를 위한 국제대회 열려

큰사진보기 ▲'민족자주를 위한 국제대회 (People's Summit for Korea)'7월 25일(미국시간), 개막식이 역사적인 장소인 뉴욕 리버사이드 교회에서 열렸다. ⓒ 유문조 관련사진보기

큰사진보기 ▲뉴욕 타임스퀘어 앞에서 열린 평화 집회와 거리행진정전 72주년을 맞아 국제대회 마지막날 진행된 집회와 행진 . BT 뉴스 유튜브 채널에서 생중계되었다. https://www.youtube.com/live/qBbh70bmKcE?si=4cFSH3PhMofWGHMG ⓒ BT 화면 갈무리 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 겨자씨신문에도 실립니다.

7월 25일부터 3일간 미국 뉴욕의 리버사이드 교회와 타임스퀘어에서 '민족자주를 위한 국제대회( People's Summit for Korea )'가 열렸다.이 대회는 노둣돌(Nodutdol for Korean Community Development), 코리아정책연구소(Korea Policy Institute, KPI), 코리아피스나우풀뿌리네트워크(Korea Peace Now Grassroots Network, KPNGN), 반제·자주연대(Koreans for Anti-Imperialism and Sovereignty, KAS), 탈식민화를 위한 한인들(Koreans 4 Decolonization, K4D) 등 재외 한인 단체들과 더 피플스 포럼(The People's Forum), 앤써연합 (ANSWER Coalition), 반전행동네트워크(Anti-War Action Network, AWAN), 디센터스(Dissenters), 통합전국반전연합(United National AntiWar Coalition, UNAC) 등 미국 내 반전운동 단체들이 공동주최했다.다양한 배경을 가지고 있는 한국과 미국의 활동가 (이장희, 손미희, 장미연, 시몬 마, 차지호, 박주현, 배민주, 뱃시 윤, 헤이든 스미스), 학자 (헬리예 도우타기, 크리스틴 홍, 시몬 천, 그레고리 일리치, 카를로스 론, 모 테일러, 김준영), 조직가(브라이언 벡커, 마놀로 드로스산토스, 에리카 케인스, 케시 최, 엘라 델가도), 영화제작자(디앤 보르셰이 리엠, 제이티 타카기, 데이비드 윤), 작가 및 언론인(팀쇼락, 케이제이 노, 믹 켈리) 들이 대거 참여했다.발표자들은 한국 디아스포라, 필리핀, 하와이, 팔레스타인, 이란, 아프리카, 라틴아메리카 등 다양한 지역과 운동을 대표하며, 한국의 주권 문제를 글로벌 반제국주의 맥락에서 논의했으며, 미군 기지 철수, 전시작전권 환수, 한반도 평화, 남북 통일, 반제국주의 연대가 주요 발표 주제였다. 마틴루터킹 목사와 말콤X가 연설을 했던 유명한 리버사이드 교회에서 열린 이 행사는 참가 티켓이 매진되고, 550여명이 등록하는 등 성황을 이뤘다. 남쪽 홀에서 이뤄진 워크숍은 BT ( BreakTrough News ) 유튜브 채널을 통해 생중계되었다. 개막식 (People's Summit for Korea Opening Ceremony), ⓒ BT 점령은 범죄다! 주한미군기지 해체 투쟁 (Occupation is a Crime! The Struggle to Dismantle U.S. Military Bases in South Korea), ⓒ BT 어제는 정전, 오늘은 해방 - 미국의 한국점령에 반대하는 행진 (LIVE: Armistice Then, Liberation Now—March Against U.S. Occupation in Korea), ⓒ BT행사는 한국의 주권 회복과 미국 제국주의 종식을 위한 다양한 주제의 패널 토론과 워크숍을 통한 학술적 논의, 문화 공연, 대중 행동(7월 27일 타임스퀘어 집회) 등으로 구성되었으며, 한반도의 평화를 위한 실천적 전략을 모색하는 자리였다.발표자들은 한국의 민족자주와 반제국주의를 중심으로, 글로벌 연대와 지역 투쟁을 연결하는 다양한 시각을 제시했다. 이들은 한국의 분단과 미군 주둔 문제를 역사적·지정학적 맥락에서 분석하며, 팔레스타인, 하와이, 필리핀 등과의 연대를 통해 한국 해방 운동을 확장하려 했다.시몬 천 박사의 진행으로 열린 '주한미군기지 철폐투쟁' 세션에서는 이연희 (평화주권행동, 평화너머)활동가와 이장희 교수가 한국 국민들에게 정치적 굴욕, 경제적 손실, 환경파괴, 사회적 피해를 안겨주는 주한미군기지를 철폐하기 위해 노동자, 농민, 청년학생들을 비롯한 수많은 사람들이 지난 수십 년동안 지속해온 연대투쟁 역사를 짚었다.이연희 활동가는 주한미군 사령관 제이비어 브런슨의 "한국은 항공모함이다"라는 발언을 지적하며, 미국의 한국에 대한 인식을 보여줬다. 군사안보패권 실현이라는 미국의 대중 전략 목적에 따른 주한미군, 미국의 군사적 점령에 따른 범죄와 피해에 맞선 정의의 투쟁은 경상북도 성주군 초전면 소성리, 제주도 서귀포시 강정마을, 경기도 평택, 서울 등지에 뿌리를 내리고 있다.이장희 교수는 주한미군기지 철폐투쟁의 역사적 경험, 가해자가 석방이 되었던 윤금이씨 살해사건, 불평등한 상호방위조약과 한미주둔군지위협정(SOFA)을 살펴보았다. 자주적인 군사주권과 전시작전권을 갖고 있지 못한 상황, 전략적 유연성, 중국 견제용 군사전략 서해벨트(평택, 군산, 제주)를 짚었다.위민크로스디엠지의 케시최와 코리아피스나우풀뿌리네트워크의 헤이든 스미스 활동가는 한반도 평화를 위한 입법·정책 운동에 대해 발표했다. 미국 내 한인 및 연대운동 단체가 주도하는 로비활동 사례, 의회에서 법안 통과 전략 등을 공유하며, 풀뿌리 조직력이 한반도 정책 변화에 미치는 영향을 분석했다. 다양한 워크숍 일정과 내용은 행사 홈페이지 에서 볼 수 있다.둘째날, 노동운동가들과 청년학생운동가, 입양인, 다문화, 재외동포의 목소리를 듣는 워크숍과 광주에서 팔레스타인까지 청년 저항의 연속성을 조명하는 워크숍 등이 열렸다. 진보당 활동가, 전국민주노동조합총연맹 활동가, 전국농민회총연맹 활동가, 진보대학생넷 활동가, 평화주권행동, 평화너머 활동가, 코리아국제평화포럼 활동가 등이 발표했다.또 영화가 어떻게 운동의 메시지를 전파하고 대중적 연대를 확산시킬 수 있는지 탐구하며, 한국과 해외 반제영화 사례를 분석하는 워크숍 등도 진행되었다. 이번 행사는 단순한 토론의 장을 넘어, 한반도 평화를 위한 국제적 연대를 실천하는 자리로 평가되었다.마지막 날인 7월 27일, 참가자들은 뉴욕 타임스퀘어에서 대규모 집회 를 열고, 자유 발언을 한 후 구호를 외치면서 행진했다. 반전 구호인 "지상에서도, 공중에서도 전쟁을 멈추라 (No boots on the ground, no bombs in the air)"와 반제 구호인 "미국은 한국에서 나가라, 미국은 모든 나라에서 나가라 (US out of Korea, U.S out of everywhere)"를 외쳤다.