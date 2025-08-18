"먼저 차지하는 놈이 임자", 해방 직후 청주의 적산 쟁탈전

잊혀진 충북 청주 현대사를 복원하기 위해 청주 기억여행을 떠납니다. 해방 직후부터 1960년 4.19 혁명 시기까지 청주에서 있었던 정치, 사회 사건을 살펴보고 지역 현대사를 재구성하고자 합니다. 이 작업은 청소년과 시민을 위한 근현대사 역사 텍스트를 만드는 길입니다. 또한 민주주의, 인권, 평화라는 가치의 중요성을 인식할 수 있는 계기를 만드는 길이기도 합니다.

"야! 맘에 드는 건물 하나 골라 봐."

"알겠습니다, 형님."

AD

"여기 쓸만한데!"

큰사진보기 ▲청주 경제, 사회 상황 시가도해방 후 청주 경제, 사회 상황 시가도 ⓒ 박만순 관련사진보기

큰사진보기 ▲남한제사1950년대 남한제사 ⓒ 청주시현대사지도 관련사진보기

"Welcome to STOP CLOCK."

큰사진보기 ▲오페라다방1957년 문화예술인의 모임. 서있는 사람은 변호사이며 문인이었던 최병길. 오페라다방에서. ⓒ 청주시현대사지도 관련사진보기

큰사진보기 ▲청주 kbs청주방송국을 방문한 청주시내 초등학생들. 1953년. ⓒ 이승우 관련사진보기

큰사진보기 ▲북일여관1960년대 사회장 (좌측에 청주 대표적 여관인 북일여관이 보인다). ⓒ 청주시현대사지도 관련사진보기