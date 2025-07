트럼프 대통령, 스테이블코인 제도화 '지니어스 법' 전격 서명

큰사진보기 ▲도널드 트럼프 대통령이 18일 백악관에서 미국 최초의 주요 암호화폐 규제 법인 ‘지니어스 법안’에 서명한 후, 서명한 문서를 들어 보이고 있다. ⓒ 백악관 관련사진보기

AD

도널드 트럼프 미국 대통령이 18일(현지 시간) 백악관에서 암호화폐 업계의 숙원이었던, 스테이블 코인을 제도권으로 유입하는 데 필요한 새로운 규제법에 공식 서명했다. 이로써 오랜 불확실성에 시달렸던 스테이블코인 산업은 마침내 연방 차원의 '제도권' 문을 활짝 열었다.'지니어스법'으로 불리는 이 법안은 미 달러 등 안정적 자산에 연동된 디지털 화폐, 즉 스테이블코인에 대해 최초로 명확한 가이드라인과 소비자 보호 장치를 제시한다. 법안은 하원에서 308대 122, 상원에서도 압도적 초당적 지지로 통과됐다. 지니어스(GENIUS)는 'Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins'의 약자로, 미국 내 스테이블코인 혁신을 촉진하고 제도적 기반을 마련하는 것을 목표로 한 법안의 공식 명칭에서 유래했다.트럼프 대통령은 서명식에서 "수년간 업계가 조롱과 무시, 냉대를 받았지만, 오늘 이 자리는 여러분의 노력이 마침내 공식적으로 인정받는 순간"이라며 "이제 미국은 디지털 금융의 새 역사의 중심지가 될 것"이라고 선언했다. 실제로 트럼프 대통령의 암호화폐 우호 기조와 막대한 업계 로비, 정치권 기부 확대는 미 의회의 '크립토 전향'(암호화폐에 대한 긍정적인 기조로의 전향)을 이끌어낸 배경으로 평가된다.법안이 시행되면 연방이 정한 요건을 충족하는 은행, 금융사, 신용협동조합 등만 스테이블코인을 발행할 수 있다. 발행자는 100% 실제 달러나 단기 국채 등 유동성 있는 자산으로 준비금을 갖춰야 하며, 매월 준비금 현황을 공시해야 한다. 시장 규모가 500억 달러가 넘는 대형 발행사는 연 1회 외부 감사를 받아야 하고, 광고와 홍보에서도 정부 보증 등 소비자 오인을 유발하는 표현을 쓸 수 없도록 제한받는다.법에는 소비자 보호도 대폭 강화됐다. 이용자 자산과 회사 자산의 철저한 분리, 파산 시 이용자 우선 변제권, 허위·과장광고 금지, 그리고 국회의원 및 그 가족의 스테이블코인 거래 이익 금지 조항까지 담겼다. 단, 이러한 이익 제한 조항이 행정부 수장과 그 가족에게는 적용되지 않고, 트럼프 대통령 일가가 독자 스테이블코인 사업에 깊이 관여 중이라는 의혹도 남아 있다.트럼프 대통령은 서명 직후 "이건 오토펜이 아니다(THIS IS NOT AN AUTOPEN)"라고 외치며, 바이든 전 대통령의 문서 서명 방식에 대한 조롱을 던지기도 했다. 오토펜(autopen)은 미리 입력된 서명을 자동으로 써주는 기계 장치다.화려한 행사장에는 주요 암호화폐·핀테크 업체 대표와 공화당 지도부 등 200여 명이 참석해 새 금융 질서의 출발을 직접 지켜봤다.암호화폐가 '변방의 돈'에서 주류 경제의 통화로 자리잡는 역사적 첫걸음을 미국이 내디뎠다는 평가가 나온다. 앞으로 미국발 암호화폐 규제가 글로벌 시장 전반에 어떤 파장을 일으킬지, 국내에서도 긴장감 있게 지켜보아야 할 시점이다.