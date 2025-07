'너무 훌륭해서 망하면 안 되는' 은행을 만들어야 한다

새 정부가 들어섰다. 정부가 바뀌면 정책이 변하기 마련인데, 잘 변하지 않는 영역이 금융이다. 정권 초기엔 늘 의미 있는 개혁이 이루어질 것 같지만, 시간이 흐를수록 점점 쪼그라들어 결과적으로 몸통은 그대로 둔 채 깃털만 만지다가 끝나기 일쑤다. 이글은 공공재(公共財)인 금융의 제자리 찾기를 위해 기획된 것으로, 이후 몇 차례에 걸쳐 연재할 예정이다.

큰사진보기 ▲2024년 금융지주회사 경영실적연결 당기순이익 규모 및 비중 ⓒ 금융감독원 관련사진보기

큰사진보기 ▲주요국 GDP 대비 가계부채 비율IIF Global Debt Monitor (25.2.25/Institute of International Finance), 기자 재편집 ⓒ 문진수 관련사진보기

덧붙이는 글 | 문진수 기자는 사회적금융연구원장입니다.

한국은행이 발행한 '한국의 금융제도(2018)'라는 책자를 살펴보면 금융기관을 분류한 표가 나온다. 공적 금융기관은 몇 개일까. 총 5개다. 한국무역보험공사, 한국주택금융공사, 한국자산관리공사, 한국투자공사, 서민금융진흥원이 그들이다. 이들은 금융거래에 직접 참여하기보다 정책적 목적으로 설립된 기관이라는 설명이 붙어 있다.한국산업은행, 한국수출입은행, 중소기업은행도 분명 공적 금융기관인데, 왜 빠져 있을까. 이들은 특수은행 범주에 포함되어 있다. 특수은행이란 은행법이 아닌 특별법에 따라 설립되어 은행 업무를 하는 기관을 지칭한다. 공적 금융기관이기 이전에 은행(bank)이라는 정체성이 우선한다는 의미가 내포되어 있다.한국은 은행 중심 금융제도(bank-based financial system)가 발달한 나라다. 조금씩 줄고 있긴 하지만, 우리나라 전체 금융기관이 보유한 자산 총액 중 은행이 차지하는 비중이 절반을 상회(上廻)한다. 은행이 우리나라 금융 생태계의 핵(core)이라고 해도 지나친 말이 아니다.은행 중심 금융제도는 제조업 경쟁력 강화에 유리하지만, 기업이 부실화되면 함께 무너질 위험을 안고 있다. 1997년 외환위기 때가 그랬다. 기업들의 연쇄 도산으로 은행들이 부도 위기에 몰렸고, 이들을 구제하기 위해 막대한 규모(약 87조 원)의 공적 자금이 투입됐다. 은행 파산이 시스템 위기로 전이(轉移)되는 것을 막기 위해 이들이 보유한 부실채권을 정부가 인수한 것이다.오늘날 '거대은행이 망하면 나라 경제가 휘청거릴 수 있으니 어떻게든 살려야 한다'라는 준칙은 거역할 수 없는 정책 명제로 받아들여진다. 대마불사(too big to fail)라 불리는 원리다. 2008년 금융위기를 수습하는 과정에서 월가의 살찐 고양이들을 살리기 위해 투여된 천문학적 단위의 공적 자금은 이 원리의 끝판왕이라 할 수 있다.사적 이익을 추구하는 민간 금융기관을 구제하기 위해 공적 자금을 투입하는 것은 시장 원리에 반한다. 그럼에도 정부가 개입해 이들을 살리려고 애를 쓰는 것은 은행 파산이 경제에 미치는 영향이 지대하기 때문이다. '이익을 사유화하고 손실을 사회화하는' 은행의 기막힌 생존 법칙이 똬리를 틀게 된 배경이다.위기 때마다 반복되는 현상을 바라보며 '국민이 낸 세금으로 금융기관을 구제하는 게 맞는가'라는 비난이 폭주하자 각국 정부들은 예금자 보호를 위한 장치를 만들고, 이들이 위험한 장난질을 하지 못하도록 감독 체계를 강화하고, 재정 투입을 최소화하기 위해 손실 분담 원칙을 제정하는 등 대책 마련에 착수한다.하지만 이런 대책은 미봉책일 뿐이다. 은행 부실이 표면화되면 정부는 조기 진화를 위해 다른 은행에 돈을 빌려주어 지분을 인수토록 하거나 부실자산에 지급보증을 서주는 식으로 구호(救護)에 나설 수밖에 없다. 어떤 수단과 방법을 동원하든 본질은 같다. 국가 재정을 동원해 은행을 살리는 것이다.이런 환경은 은행의 대형화를 부추기고, 위험 방지를 위한 이중삼중의 안전장치를 마련함으로써 결과적으로 은행을 과보호하는 경로 의존성(path dependency)을 만든다. 소수의 금융지주회사가 정부의 보호막 아래 금융거래 시스템을 과점함으로써 매년 엄청난 이익을 거두고 있는 우리나라가 전형적인 사례다.2024년 말 기준, 금융지주회사(10)가 보유한 총자산은 3754조 원으로 전년 대비 224조 원(+6.3%)이 증가했다. 당기순이익은 23조 8478억 원으로 전년 대비 2조 3232억 원(+10.8%)이 늘었다. 금융감독원은 '금융지주의 자산 성장세가 지속되고 있고 당기순이익도 양호한 실적을 시현하고 있다'라고 평가하고 있다.금융지주사들의 수익성 지표가 좋으면 정부는 안도한다. 이들의 자산 건전성이 유지되어야 금융시장의 안정성이 담보된다고 믿기 때문이다. 은행들의 실적 악화가 도드라지면 정부는 불안해한다. 혹시라도 금융시장이 위험해질까 염려하기 때문이다. 정부에게 은행이란 존재는 절대 죽어선 안 될 바둑판의 대마(大馬)와 같다.최근 디지털 암호화폐 스테이블코인(stable-coin) 발행을 둘러싸고 논의가 분분한데, 한국은행은 은행 중심의 화폐 시스템 구축을 주장한다. 이유가 뭘까. 이 돈이 비은행권에서 만들어지면 은행의 수익 구조에 악영향을 미칠 것이고 결과적으로 은행의 위상이 흔들릴 수 있다고 보기 때문이다. 은행의 은행인 중앙은행이 은행 중심의 질서가 해체되는 것을 반길 리 없다.우리나라 금융 생태계를 지배하고 있는 대형은행들은 예외 없이 정부의 직간접적인 지원을 받으며 성장해 왔다. 외환위기를 거치며 정부가 제공한 공적 자금으로 부실 은행을 인수 합병해 덩치를 키웠고, 모피아(MOFIA)들의 비호 아래 지급결제 시스템을 독점해, '예/대 차이'라는 단순한 사업 방식으로, 꽃길을 걸으며, 손쉽게 돈을 벌고 있다.경기가 나빠질 때마다 정부는 대출 확대 정책을 펴왔고 그 결과 가계는 빚더미에 깔려 신음하지만, 은행은 돈방석에 앉는다. 2024년 말 기준 우리나라 국내총생산(GDP) 대비 가계부채 비율은 91.7%로, 세계에서 두 번째로 높다(2025.3/국제금융협회). 전염병이 창궐하던 2021년부터 2023년까지 한국의 가계부채 비율은 세계 1위였다. 경제위기는 은행이 떼돈을 벌 수 있는 기회다.자본주의 사회에서 금융기관이 돈을 버는 게 무슨 문제인가, 라고 반문할지 모르겠다. 하지만 시민이 낸 세금으로 자산을 불려 왔으면서도 비가 오면 어김없이 우산을 거둬들이고, 공적 보증기관에 채무불이행 위험을 떠넘기며, 대출 금리는 빠르게 올리고 예금 금리는 천천히 올리는 얄팍한 전술을 구사하면서 이자 장사에만 골몰하는 은행의 행태는 시민들의 눈살을 찌푸리게 하고 있다.은행의 건전성을 유지한다는 명분으로 포장된 신용 평가 체계는 가진 이에게는 과잉을, 가지지 못한 이에게는 결핍을 양산하는 기제로 작동한다. '업의 본질'이 신용 중개인 은행이 빈부 격차를 확대재생산하는 촉매로 작용하는 셈이다. 법률은 이 기능을 '신용질서를 유지함으로써 금융시장의 안정을 도모하는 일'이라고 적고 있다.해마다 이익을 실현하므로 해마다 임직원들에게 성과급을 지급하고 주주들에게 배당금을 선사하는 건 자연스럽다. 언론과 전문가들은 이 모습을 보며 분개한다. 이익의 사유화에 대해서는 정당성을 부여하면서도 '억' 소리 나는 급여와 성과급에 대해서는 날 선 비판을 하는 이중 잣대를 들이민다. 달을 가리키며 손가락을 쳐다보는 격이다.주류 경제학자들은 이 과점 체제를 부수려면 경쟁을 도입하는 수밖에 없다고 말한다. 혁신적인 상품과 서비스로 무장한 새로운 주자가 등장하면 바뀔 거라는 뜻이다. 그럴지도 모르지만, 메기 효과(catfish effect)가 끝나면 그 메기도 시스템에 편승해 특혜를 누리려고 할 것이다. 그러므로 선수(player)가 아니라 경기의 규칙(rule)을 바꿔야 한다.규칙은 쉽고 간명하다. 금융기관이 누리는 기득권에 대한 반대급부를 치르도록 하면 된다. 시민적 합의를 거쳐 이익의 사회화(socialization)를 위한 법/제도적 장치를 마련해 금융기관의 공익성(publicity)을 회복하는 것이다. 사회가 만든 구조물 위에서 누군가가 특혜를 누리고 있다면 대가(代價)를 지불하는 건 당연지사 아닌가.시장경제를 신봉하는 이들은 '이익의 사회화'라는 용어가 불편하게 느껴질 것이다. 만약 이익의 사회화가 부당하다면, 손실의 사회화도 부당하다. 금융의 공익성 강화는 반대하면서 은행에 대한 공적 자금 투입을 용인하는 건 이율배반이다. 이익의 사유화가 정당하려면 스스로 존재 가치를 증명해야 한다. 은행이 그럴 자격이 충분하다고 보는 이는 소수일 것이다.'보이는 손'의 보호 아래에서, 은행업을 한다는 이유만으로, 과도한 편익을 누리는 건 온당치 못하다. 이 구조는 내버려둔 채 '사회에 공헌하라!'는 말만 앵무새처럼 반복하는 건 소용없는 일이다. 은행의 존재 이유가 무엇인지를 성찰하고 전환을 도모할 때다. 이들이 벌어들인 돈은 모두 시민들의 호주머니에서 나온 것이고, 금융은 모든 시민이 혜택을 누려야 할 공공재이기 때문이다.은행법 제 1조에 명시된 '국민 경제의 발전에 이바지함을 목적으로 한다'는 취지가 온전히 실현될 수 있도록 은행의 공익성을 회복할 장치를 만들어 주기를, 촉구한다. 시민들이 원하는 금융기관은 '너무 커서 망하면 안 되는(too big to fail)' 은행이 아니라 '너무 훌륭해서 망하면 안 되는(too good to fail)' 은행이다.