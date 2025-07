미국, 우크라이나에 일부 무기 지원 중단, 그 후폭풍은

큰사진보기 ▲지난 6월 21일(현지시간) 이란 핵 시설에 대한 미국의 공격이 시작된 이날 도널드 트럼프 대통령과 국가안보팀이 워싱턴 D.C.의 백악관 상황실에서 회의를 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲2025년 6월 25일 네덜란드 헤이그에서 열린 2025년 NATO 정상회의에서 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령이 대화하고 있다. ⓒ UPI=연합뉴스 관련사진보기

7월 1일(현지시간) 미 백악관은 미국이 우크라이나에 대한 일부 무기의 지원을 중단하기로 결정했다고 발표했다. 안나 켈리 백악관 대변인은 이는 "미국의 이익을 우선적으로 고려한 것"이라고 말했다. 이 발표에 대해 우크라이나는 매우 당황했다. BBC에 따르면 우크라이나 국방장관은 미국으로부터 어떤 통지도 받지 못했다며 종전으로 가기 위해 "침략자에 대한 지속적인 공동의 압력"이 필요함을 언급했다. 그러면서 미 국방부에 확인을 하는 중이라고 말했다.그런데 백악관의 발표는 국방부의 판단과 평가 후 이뤄진 것으로 알려졌다. 이를 확인하듯 숀 파넬 미 국방부 수석 대변인은 다음 날 있은 기자 브리핑에서 "우린 전 세계 모두에게 무기를 줄 수는 없다"면서 "우리는 미국인들을 살펴야 하고 미국과 전 세계에 있는 우리 군을 방어해야 한다"고 말했다. 어떤 무기 지원을 중단할 것인지에 대한 설명은 없었지만 미국 NBC 뉴스는 패트리어트 요격기, 헬파이어 미사일, 지대공 및 공대공 미사일, 곡사포, 발사대 등이 포함될 수 있다고 보도했다.미 국방부의 2025년 3월 12일 브리핑 자료에 따르면 2022년 2월 24일 러시아의 우크라이나 침공 후 미국의 우크라이나에 대한 군사 지원액은 669억 달러(약 91조 원)였다. 지난 3월 미국 CBS는 영국의 국제 안보 싱크탱크인 왕립합동군사연구소(Royal United Services Institute)의 말콤 챌머스 부사무국장의 말을 인용해 우크라이나 무기 및 군사 장비의 20%는 미국이, 25%는 유럽을 포함한 세계가, 그리고 나머지 55%는 우크라이나가 생산해왔다고 보도했다. 이는 현재도 무기 부족을 호소하는 우크라이나가 미국의 무기 지원이 중단되면 러시아와의 전쟁에서 큰 타격을 입을 수 있음을 의미한다. 특히 패트리어트 미사일처럼 미국만이 제공할 수 있는 첨단 기술의 무기가 없으면 우크라이나 도시들은 치명타를 입을 수 있다.미국의 결정은 최근 러시아의 우크라이나 공격이 강화되고 있는 가운데 나온 것이어서 더욱 국제사회의 관심이 집중되고 있다. 지난 주말 러시아는 우크라이나 전역의 여러 도시에 전쟁 이후 최대의 폭격을 가했다. 폴리티코의 보도에 의하면 토요일인 6월 28일 저녁에 시작된 공격은 6시간 동안 계속됐다. 10여 명의 민간인 부상자가 발생했고 주택과 중요 사회기반시설이 파괴됐다. 젤렌스키 대통령은 폴리티코에 이번 여름이 시작된 이후 러시아의 드론과 미사일 공격이 증가했다고 언급했다.미국의 일부 무기 지원 중단 결정은 당장 우크라이나 국민들에게 두려움을 주고 있다. 수도 키이우의 한 주민은 로이터에 "공중 방어력이 사라지게 되면 난 키이우를 떠날 겁니다. 내 안전이 최우선이니까요"라고 말했다. 민주주의수호재단(Foundation for Defense of Democracies) 군사정치력센터(Center on Military and Political Power)의 브래드 보우만 수석 국장은 AP에 "미국이 우크라이나에 패트리어트 요격기를 지원하지 못한다면 이는 러시아 미사일 공격으로 많은 우크라이나 국민이 사망하는 걸 의미한다"고 말했다.트럼프 행정부가 우크라이나에 무기 지원을 중단한 건 이번에 두 번째다. 첫 번째는 지난 2월 28일 백악관에서 트럼프 대통령과 젤렌스키 우크라이나 대통령이 휴전을 둘러싸고 외교사에서 볼 수 없는 격렬한 말싸움을 한 후였다. 화가 난 트럼프 대통령은 무기 지원과 군사 정보 공유를 중단하며 우크라이나를 압박했다. 미국은 3월 11일 우크라이나가 미국이 제안한 러시아와의 30일 휴전에 동의하자 무기 지원과 정보 공유를 재개했다. 그러나 이번의 상황은 다르다. 이번 결정은 휴전에 동의하지 않는 우크라이나에 화가 나서가 아닌 미국의 무기 상황을 평가한 후 내려진 결정이기 때문에 되돌려질 가능성도 없어 보인다. 오히려 트럼프 대통령이 앞으로 단계적으로 무기 지원을 줄여나갈 가능성도 있다.트럼프 대통령은 대선 기간 중 자신이 당선되면 하루 만에 우크라이나 전쟁을 끝낼 수 있다고 호언장담했다. 그 말을 지키려는 듯 종전을 위해 노력하는 듯했다. 비록 그것이 침략국인 러시아에 기울어지고 오히려 침략받은 우크라이나에 압박을 가하는 것으로 보였지만 그래도 종전 노력은 다행스러운 일이었다. 덕분에 올해 5월 16일과 6월 2일 러시아-우크라이나 간 평화회담도 있었다. 2022년 3월 이후 처음이었다. 그러나 회담은 휴전에 대한 어떤 합의도 없이 끝났고 러시아는 더는 미국의 손짓에 호응하지 않고 있다.휴전 조건을 두고 러시아와 우크라이나의 입장이 팽팽하게 대립하는 가운데 미국의 중재도, 종전의 희망도 사라져가고 있다. 이런 상황에서 미국은 우크라이나에 대한 일부 무기 지원 중단을 발표했다. 트럼프 대통령의 압력에 굴복해, 그리고 종전을 위한 미국의 지원을 기대하며 광물협정에 서명까지 한 우크라이나 입장에서는 당황스러울 수밖에 없다. 미국의 무기 지원 중단은 결국 무력에서 우위를 차지하고 있는 러시아에 힘을 실어줄 수밖에 없다. 그리고 이것은 결국 우크라이나의 항복을 통해 종전을 꾀하려는 것은 아닌지 의심까지 하게 만든다.우크라이나 전쟁은 3년 4개월 이상 계속되고 있고 전쟁이 언제나 그렇듯 피해는 갈수록 늘고 있다. 유엔 인권고등판무관실에 의하면 2025년 5월 31일 기준으로 우크라이나 민간인 사망자는 1만 3341명이었고 사회 파괴 상황도 심각하다. 상황이 어떠하든 전쟁은 하루라도 빨리 끝내는 게 최선인데 우크라이나 전쟁은 너무 길게 계속되고 있다. 이와 관련해서는 전쟁 발발 직후 미국이 휴전 및 종전을 위해 적극적인 역할을 하지 않은 책임이 크다.러시아의 침공 후 미국을 포함한 나토 회원국들은 러시아 응징에 초점을 맞추고 우크라이나가 전쟁의 늪에 빠질 경우 치러야 할 대가에 관심이 없었다. 러시아가 나토 확장을 이유로 침공을 했으니 나토가, 특히 수장격인 미국이 휴전을 위해 직접 러시아를 상대하며 나서야 했지만 전폭적인 무기 지원을 통해 우크라이나에 사실상 대리전을 치르게 했다. 결국 우크라이나는 몇 달 만에 동부의 4개 주를 러시아에 뺏겼고 이는 이제 종전을 어렵게 만드는 핵심 문제가 되고 있다. 러시아는 국제사회가 4개 주를 러시아 영토로 인정할 것을 요구하고 있고 우크라이나는 그에 반대하고 있기 때문이다.현재로선 러시아와 우크라이나 간 협상 재개도, 휴전도 어려워 보인다. 미국은 일부 무기의 지원 중단을 결정하기 전에 휴전 협상을 재개하고 궤도에 올려놓는 일부터 해야 했다. 하지만 침략을 당한 우크라이나에 타격을 주고 오히려 러시아에 유리한 상황을 만드는 결정부터 했다. 휴전 협상이 교착상태에 빠지는 건 흔한 일이고 그래서 교전 당사자는 물론 중재자의 인내와 노력이 필요하다. 그러나 중재에 나섰던 트럼프 대통령은 인내와 노력을 할 생각이 없어 보인다. 또한 우크라이나는 여전히 종전이 필요하지만 패전은 용납할 수 없다는 입장이다. 이런 상황에서 우크라이나 전쟁이 언제 끝날지, 과연 올해 안에는 끝날 수 있을지 현재로선 어떤 전망도 할 수 없다.