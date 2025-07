내가 정원 이야기를 하려는 이유

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

AD

큰사진보기 ▲소쇄원한국의 민간 정원을 대표하는 소쇄원. 2025.6.29. 촬영 ⓒ (사)사람길걷기협회 관련사진보기

내가 정원에 눈을 뜬 것은 20년 전 미국의 한 보타닉가든을 방문하고부터였다. 우연히 갔다가 편안함에 매료돼 계속 머물고 싶었는데, 마침 음악회가 열려 잔디밭에 편안히 앉아 저녁 하늘 아래 무한 감성에 젖어든 추억이 있다.영국식 식물원에서 출발한 보타닉가든은 정원도 중요하지만 정원을 즐기는 사람들과의 소통을 중시한다. 사람들이 편안히 즐길 수 있는 공간에 많은 배려를 하고 있다. 식물원을 중심으로 넓은 규모에 잔잔하고 서정적인 분위기로 안락함을 선사한다.그 후 일부러 또다른 재패니스 가든을 찾아가게 되었다. 재패니스 가든은 자연에 인공을 터치해 조성한 인공 자연미의 극치를 이룬다. 하나도 군더더기가 없고 아기자기하고 단위 면적당 볼거리를 극대화해 제공한다. 그러나 안락함이나 오래 머무르며 즐기기가 힘들다. 너무 규격화된 자연에 답답해지고 뭐 하나라도 건드릴까 조바심을 내게 된다.한국의 정원을 알게 된 것은 한참을 더 지난 뒤였다. 6여 년 전 사람길 국토종주를 하면서 백운동원림, 소쇄원, 명옥헌 원림을 가보게 되면서 그 전에 알았던 정원에 대한 개념이 완전히 바뀌게 되었다. 그러면서 인간의 이상을 담는 정원(적어도 전통 정원)에 민족성이 반영돼 있다는 것을 알게 되었다.지난 6월 29일, 다시금 소쇄원과 명옥헌을 가보게 되면서 이 시대에 정원 이야기를 해야 할 필요를 더욱 확실히 느끼게 되었다.물론 정원이란 공간 자체가 자연을 소재로 인공으로 구성한 구별된 공간을 말한다. 정원(庭園) 할 때의 동산원園 글자는 큰 집의 정원에 만들어 놓은 작은 산이나 숲, 또는 집 안의 뜰을 의미한다. 園자를 풀어 봐도 같다. 옷길 원袁과 에어쌀 위囗의 결합이다. 즉 사방이 막힌 담장 안에서 옷깃을 헐렁하게 하고 마음의 여유를 찾기 위해 휴식하는 장소를 뜻한다. 서양의 'garden(영어)', 'jardin(프랑스어)', 'garten(독일어)' 등 정원을 뜻하는 단어도 모두 '담장으로 둘러싸인 폐쇄된 공간'을 뜻한다.정원을 확대해서 보면 이상향이라는 '파라다이스'의 원래 의미도 '폐쇄돼 있는 공간'을 뜻한다. 동양의 이상향인 '무릉도원', '장취원'도 가는 길을 찾을 수 없는 폐쇄된 공간이다. 인류가 가장 처음 살았던 공간인 에덴동산도 원래는 The Garden of Eden으로 '정원'의 의미를 갖고 있다. 인간이 에덴동산에서 쫓겨난 후 '두루 도는 화염검(불칼)'으로 지키게 한 것을 보면 에덴동산 역시 외부로부터 차단된 공간이라는 개념을 갖고 있다.결국 인간이 가진 이상향에 대한 꿈을 실현하는 구별된 공간이 바로 '정원'이라는 공간이다. 이 같은 정원의 개념에 대해 동서양이 같은 생각을 갖고 있다는 것이 신기할 정도다.그러나 근원을 따져 보면 당연한 것이다. 사실, 인류가 많은 인종, 많은 민족으로 구분돼 있지만 인류가 공유하는 개념은 너무나 많다. 개념만이 아니라 감정도 같다. 인류는 서로 말을 몰라도 음악의 음률만으로도 슬픔과 우울, 기쁨, 신남의 감정을 알고 소통한다.모든 인류가 한 뿌리에서 시작됐기 때문이다. 찰스 다윈은 1871년 <인간의 유래>(The Descent of Man)'라는 책에서 현존 인류의 아프리카 기원설을 처음 제기했다. 그러나 이 주장은 가설로만 여겨져 오다가 인류의 DNA 미토콘드리아 연구와 고대 인류에 대한 고고학적 연구를 바탕으로 1990년대를 전후해 정설로 굳어졌다.20만 년 전 남서 아프리카의 나미비아와 앙골라 해안 지방에서 살던 단일 조상으로 해부학적으로 진화했고, 그 후손이 6만 년 전 아프리카를 떠나 타 지역으로 이동하면서 네안데르탈인과 같은 고대 인류를 대체했다는 것이 지금까지 과학이 밝혀낸 현존 인류의 기원이다.이렇게 생각하면 세계 인류가 공유할 것이 참 많아진다. 트럼프 미 대통령이 "사람이라 해서 다 같지 않다. 인종간 차이는 존재한다. 백인종이 흑인종, 황인종보다 우수하다"는 트윗을 날리며 인종차별주의를 부추긴 이후 미국에서 인종 혐오가 늘고, 아시아 증오 범죄로 옮아붙은 적도 있었다. 2021년 4월 미국 의회가 '아시아계 증오범죄 방지법'까지 만들어야 했을 만큼 심각했다. 21세기에 그런 생각을 가진 사람이 세계 패권국을 자처하는 미국의 대통령을 두 번씩이나 하고 있다니 말이 안 나온다.아무튼, '정원' 하면 세계 인류가 공통으로 갖고 있는 원래적 본능의 소산이라는 생각이 든다. 외부의 위험으로부터 차단된 안락한 공간, 관리 가능한 자신의 영역을 확보하고픈 욕구, 아름다움에 대한 희구, 휴식에 대한 로망이 모여 정원이라는 인간만의 공간을 탄생시킨 것이다.그렇기 때문에 인간의 삶이 시작된 이후 정원은 인간 삶에서 뗄 수 없는 한 부분이 되어 왔다. 삶의 최초의 공간이자 이상향인 에덴동산부터 고대와 중세를 거쳐 현대까지, 공공 정원부터 집에 딸린 작은 정원까지 정원의 개념은 시간과 지역을 초월해 면면히 이어져 온다.그리스 철학자 에피쿠로스가 세운 학교는 이름부터 '가든 스쿨'이었다. 식물을 키우고 흙을 돌보며 철학과 삶을 얘기하는 것이 가장 큰 학습의 장이라고 생각했다. 아리스토텔레스도 정원의 회랑을 따라 걸으면서 사색하고 토론했다. 소요학파의 강의실이 곧 정원이었다.체육 공간인 김나지움 gymnasium 도 사방이 폐쇄된 중정이었다. 김나지움은 단순한 너른 공간이 아니라 나무와 풀을 심어 정원으로 만들었고, 이 김나지움의 중정 정원 양식은 중세 정원의 가장 대표적인 형태인 수도원의 안뜰 '클로이스터 Cloister'로 이어졌다.결국 정원은 휴식이나 공부, 체육, 원하는 활동 등을 위한 인간이 바라는 이상적 삶의 공간이다. 영국의 정원 역사가 톰 터너(Tom Turner)가 자신의 책 <정원의 역사>(Garden History)에서 정원을 만드는 이유를 '우리의 몸을 위하여' for the body, '특별한 목적(활동)을 위하여' for activity, '우리의 정신세계를 위하여' for the spirit의 세 가지로 분류한 것도 같은 맥락이다.이렇게 정원의 개념과 역사, 조성 이유에 대해 간략히 생각해 보았다. 정원은 이집트 문명과 메소포타미아 문명에서도 볼 수 있듯이 인간의 문명이 시작된 이래 함께 있어온 가장 오래된 문명의 표현방식이라고 할 수 있다.그렇다면 한국의 정원은 어떤 모습이고 어떤 특징이 있을까. 소쇄원으로 대표되는 한국 정원 속에서 우리는 한국인을 특정 짓는 어떤 이상과 사유의 모습과 철학적 태도를 만날 수 있을까. 정원이 태생 국가의 문화와 사상, 민족성을 담고 있다는 관점에서 볼 때 동서양의 정원, 특히 주변국 중국과 일본의 정원과는 어떤 차이가 있을까.지구환경 파괴와 극한의 경쟁, 갈등, 타툼이 커가는 오늘날 정원이 시사하는 삶의 방향과 태도는 무엇일까를 연계해 생각하는 '정원 이야기'를 시작해 본다.