"지금은 외교의 시간" 이란-이스라엘 전쟁에 한목소리 낸 유럽

큰사진보기 ▲지난 6월 25일자 <로이터> "영국, 프랑스, 독일은 이란이 협상 테이블에 나와야 한다고 말한다" 보도 갈무리 ⓒ 로이터 관련사진보기

"지금은 외교의 시간!"(time for diplomacy!)

"이란은 유럽과 대화하길 원하지 않는다. 그들은 우리와 이야기하고 싶어 한다. 이번 사안에서 유럽은 도움이 될 수 없다." (트럼프 대통령)

큰사진보기 ▲지난 20일, 영국의 가디언지는 마크롱 프랑스 대통령이 이란-이스라엘 전쟁을 종식시키기 위한 유럽의 제안을 다룬 기사를 보도했다. ⓒ 가디언 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 25일, 영국의 인디펜던트는 키어 스타머 영국 총리의 나토 정상회의 참석 관련 보도를 하고 있다. ⓒ 인디펜던트 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 24일, 유로뉴스는 메르츠 독일 총리의 발언을 보도하고 있다. ⓒ 유로뉴스 관련사진보기

로이터> 보도에 따르면 지난 6월 24일(아래 현지 시간) 네덜란드 헤이그에서 열린 나토(NATO) 정상회의에서 만난 프랑스, 영국 그리고 독일의 정상들이 내놓은 발언이다. 마크롱 대통령, 스타머 총리 그리고 메르츠 총리는 이란과 이스라엘의 휴전이 '불완전한 상태'(shaky ceasefire)라며 지금이야말로 외교가 중요한 시기라고 입을 모았다. 마치 이 세 국가는 이란-이스라엘 사태에 단일대오를 갖춘 것처럼 보인다.소위 E3 국가(프랑스, 영국, 독일)는 외교적 해법을 강조하며 '이란 vs. 이스라엘' 그리고 '이란 vs. 미국과 이스라엘' 사이에서 마치 중재자 역할을 자처하는 듯 보인다. 지난 21일 <알자지라> 보도에 따르면, 이란과 이스라엘이 휴전에 합의하기 전에 스위스 제네바에서 프랑스, 영국, 독일의 외무장관과 유럽연합(EU)의 외교안보 수장이라고 할 수 있는 카야 칼라스(Kaja Kallas) EU 외교안보 고위대표가 아라그치(Araghchi) 이란 외무장관과 회담을 가졌다. 이 자리에서도 유럽연합과 이 세 국가는 미국과는 달리 외교적으로 해법을 찾기 위해 노력하는 모습을 보였다.이번 이란-이스라엘 전쟁을 두고 이 세 국가가 마치 단일대오인 것처럼 보이는 이유는 단연 트럼프 때문이다. 생각해보면 가끔은 국제정치가 어려운 학문이라기보다 우리가 매일 경험하는 인간관계처럼 보일 때가 있다. 살다 보면 외부의 적 때문에 내부가 단결하는 경우가 많지 않은가. 지금 유럽의 상황이 딱 그렇다. 트럼프라는 이전에는 상상하기 어려웠던 미국의 대통령 때문에 이 세 국가가 같은 목소리를 내는 것처럼 보이는 착시효과인 셈이다. 실제 트럼프는 지난 6월 20일 이란-이스라엘 전쟁을 해결하기 위한 유럽 지도자들의 노력을 아래와 같이 평가절하 했다.이 발언에서 알 수 있듯이 트럼프는 모든 분쟁을 마치 자신이 해결했다는 평화의 수호자 행세를 하려 하고, 조금이라도 다른 정상이나 국가가 개입하는 것을 극도로 싫어하는 것처럼 보인다. 실제 트럼프는 이번 제네바에서 열린 이 회담 불과 하루 만인 6월 21일 이란의 핵심 핵시설 3곳에 기습적으로 폭격을 감행했다. 그리고 이틀 후 23일 이란과 이스라엘이 휴전에 합의했다면서 마치 자신이 이 문제를 해결한 것처럼 행동하고 나섰다.트럼프는 자신이 이번 이란-이스라엘 전쟁에 개입해 '휴전'을 이끌어낸 것처럼 하고 있는데, 이 휴전을 두고 프랑스, 영국, 독일 정상들이 지난 24일 나토 정상회의에서 만나 '불완전한 휴전'(shaky ceasefire)이라고 폄하한 것이다. 마크롱 대통령, 스타머 총리, 메르츠 총리가 함께 "지금은 외교의 시간"이라고 천명한 것은 트럼프의 군사적 행위와 반대되는 유럽만의 방법을 강조한 것으로 보인다. 결국 2차 세계대전 이후 나토(NATO)를 중심으로 주요 외교 사안에 있어 공동의 목소리를 내던 미국과 서유럽의 대서양 동맹이 트럼프의 등장으로 흔들리고 있다. 즉, 트럼프라는 외부적 변수 때문에 마치 유럽이 하나의 목소리를 내는 것처럼 보이는 것이다.이와 함께 이 유럽의 세 국가는 지난 2015년 이란 핵합의(JCPOA: Joint Comprehensive Plan for Action)에 참여했던 국가들이다. 당시 오바마 행정부의 미국은 이란의 핵 개발 프로그램 추진을 제한하는 대신 오랫동안 이란에 가했던 각종 경제제재를 해제하기로 합의했다. 이때 합의 당사국으로 참여했던 국가가 유엔 안전보장이사회 상임이사국 5개국(미국, 영국, 프랑스, 중국, 러시아)과 독일이다. 이는 미국과 이란을 중심으로 오랜 시간 위기의 연속이었던 중동의 외교를 고려하면 굉장한 외교적 성과였다. 당시 이 합의에 포함되었던 이란의 핵 시설이 바로 포르도 시설로, 당시 이 합의가 계획대로 이행되었다면 이 시설에서 15년간 우라늄 농축은 중단되었을 것이다. 그러나 3년 후 2018년 5월 트럼프 1기 행정부는 무작정 이 합의를 파기하고 이란에 대한 경제제재를 복원했다.이후 유럽연합과 독일, 프랑스, 영국이 이 합의를 복원하기 위해 상당한 노력을 기울였다. 이러한 외교적 노력을 고려하면 이번 이란-이스라엘 전쟁에 대해서 이 세 국가들이 외교적 해법을 강조하는 것이 이해된다. 그러나 '지금은 외교의 시간'이라며 한 목소리를 내는 것처럼 보이는 이들도 미묘하게 다른 행보를 보이고 있다.먼저 프랑스는 외교적으로 선명한 목소리를 내고 있다. <가디언> 보도에 따르면, 마크롱 프랑스 대통령은 이란-이스라엘 전쟁을 종식시키기 위한 유럽의 포괄적 제안(broad European offer)을 제시하겠다고 밝혔다. 이 제안은 이란의 우라늄 농축 중단, 탄도 미사일 프로그램 제한, 테러 자금 지원 중단 등을 포함하고 있다. 물론 이 제안은 이란의 핵 개발과 관련된 우라늄 농축 중단뿐만 아니라 이란의 테러 자금 지원 등과 같이 복잡한 쟁점들을 포함하고 있어 현실성이 떨어진다는 것이 전문가들의 견해다.구체적으로 마크롱 대통령은 이란의 핵 시설 프로그램을 감시하기 위해 사우디아라비아, 아랍에미리트(UAE) 등 중동 국가들이 참여하는 컨소시엄을 구상하고 있다고 밝혔다. 현재 이란의 상황과 이들 국가들과 이란의 관계를 고려할 때, 이 구상은 가능성이 희박한 것이 사실이다. 그럼에도 마크롱 대통령이 이러한 제안을 제시하는 것은 유럽연합 내에서 가장 강력한 군사력을 가진 프랑스가 외교적으로도 영향력을 발휘하기 위한 제스처로 보는 것이 타당해 보인다.즉, 자유주의 진영에서 항상 의제를 선점하고 맏형 역할을 자처하던 미국의 빈 자리를 프랑스가 노리고 있는 형국이다. 실제 프랑스는 유럽 내에서 이스라엘의 가자지구 휴전을 촉구하면서 유럽 내에서 가장 먼저 팔레스타인을 국가로 공식 인정하며, 이후 스페인, 노르웨이, 아일랜드가 프랑스의 뒤를 이어 팔레스타인을 국가로 인정하기에 이르렀다. 프랑스는 트럼프가 이끄는 미국이 야기한 외교적 공백을 프랑스의 외교적 기회로 삼고 있는 것이다.다음으로 영국은 겉으로는 외교적 대응을 하면서 조용히 군사적 대응을 준비하고 있다. 표면적으로 영국은 전통적인 우방 국가들과 외교적 협력을 천명하고 있다. 기본적으로 유럽 내 대표적인 국가들인 프랑스와 독일과 외교적 협력을 긴밀하게 유지하는 모양새다. 위에서 언급했던 스위스 제네바 외무장관 회담과 헤이그에서 열린 나토 정상회의가 그 예라고 할 수 있다. 이와 함께 영국은 미국과의 협력을 강조하고 있다. 이란-이스라엘 전쟁 이후 데이비드 래미 영국 외무장관은 마르코 루비오 미국 국무장관과 회담을 갖고, 이란이 핵무기를 개발하거나 획득하는 것을 절대 허용하지 않겠다는 공동 입장을 재확인하기도 했다.브렉시트 이후 외교적 영향력이 감소한 영국은 전통적인 우방 국가들과 보조를 맞추는 모양새를 보이면서도 동시에 유럽 내에서 프랑스와 함께 대표적인 군사 강국인 면모를 조용히 드러내고 있다. 실제 영국은 중동 지역에 전투기와 공중급유기 등 군사 자산을 배치했는데, 이를 두고 영국은 이 지역에 직접적인 군사 개입이 아닌 방어적 조치라고 선을 그었다.또한, 인디펜던트 보도는 스타머 총리가 나토 정상회의에서 영국의 핵 전력을 대폭 강화하는 계획을 발표하면서 핵무기 탑재가 가능한 전투기 12대를 신규 도입하겠다고 약속했다고 밝혔다. 영국 총리는 이번 나토 정상회의에서 각국 정상들과 이란과 이스라엘 간의 불안정한 정세에서 외교의 중요성과 휴전 상태의 유지 필요성을 강조했지만, 실제로는 군사적 조치를 병행하고 있는 것이다.마지막으로 독일은 이스라엘에 대한 절대적 지지를 보이고 있다. 독일은 프랑스, 영국과 달리 이번 전쟁에서 노골적으로 이스라엘의 편에 서고 있다. <유로뉴스>에 따르면, 독일의 메르츠 총리는 나토 정상회의를 앞두고 가진 연방하원(Bundestag) 연설에서 '우리는 결코 전쟁의 참상에 익숙해져서는 안 된다'라고 말하며, '이스라엘은 이란에 맞서 자국의 존재와 국민의 안전을 지킬 권리가 있다'라고 못 박았다. 특히 이 연설에서 우크라이나를 침공한 러시아를 강력하게 비판하면서 이번 전쟁을 일으킨 이스라엘을 두둔하는 것은 쉽사리 이해하기 힘든 부분이다.심지어 메르츠 총리는 이날 연설에서 이란은 핵무기를 가져서는 안 된다는 것을 넘어 '이스라엘을 보호하는(defend) 것이 독일의 의무(reason of state)'라고까지 주장했다. 이 같은 독일의 절대적 지지에 대해 독일의 역사적 맥락과 미국과의 협상 전략이라는 맥락에서 생각해볼 수 있다. 전자의 경우, 독일은 2차 세계대전 당시 나치 독일의 유대인 대학살 이후 이스라엘의 안보를 독일 외교 정책의 주요한 원칙으로 삼고 있다는 견해다.이는 철저한 역사적 반성에 기반한 것으로, 이번 메르츠 총리의 발언이 단순히 외교적 수사가 아닌 독일의 중요한 정치적 정체성이라는 것이다. 실제로 2008년 이스라엘 의회를 방문한 앙겔라 메르켈 전 총리도 이러한 내용으로 연설한 바 있다. 후자의 경우, 메르츠 총리는 같은 연설에서 유럽연합 회원국들에게 관세(tariff)는 해롭다면서 7월에 시작될 미국과의 관세 협상을 준비하고 있다고 밝혔다. 그러면서 이 협상에서 유럽연합은 유럽의 이익을 지킬 것이라고 주장했는데, 이를 통해 메르츠 총리는 트럼프의 미국과 관세협상에서 이번 이스라엘에 대한 전적인 지지를 하나의 협상카드로 활용할 가능성이 있다.이란-이스라엘 전쟁으로 심화되고 있는 중동위기에 유럽은 마치 '외교의 중요성'을 강조하며 한 목소리를 내고 있는 것처럼 보인다. 이는 이전에는 상상할 수 없던 미국의 대통령, 트럼프에 의한 착시효과다. 잘 들여다보면, 유럽의 대표적인 국가라고 할 수 있는 프랑스, 영국, 독일의 생각이 다르다. 복잡하다.