트럼프, 반기 든 머스크에 격노 "미국서 추방? 살펴볼 것"

큰사진보기 ▲도널드 트럼프 미국 대통령과 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)의 갈등을 보도하는 CNN방송 ⓒ CNN 관련사진보기

도널드 트럼프 미국 대통령이 한때 최측근이었으나 자신의 국정 의제를 거듭 반대한 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)에 대해 미국에서 추방하는 것도 검토하겠다며 경고했다.트럼프 대통령은 1일(현지시각) 기자들이 머스크의 법안 반대에 대해 질문하자 "그는 화가 났다. 전기차 의무화 조치를 잃게 됐다고 말한다"라며 "그는 그것보다 훨씬 더 많은 것을 잃을 수 있다"라고 밝혔다.전날 머스크는 친환경 지원 정책 폐지와 대규모 감세 등 트럼프 대통령이 '하나의 크고 아름다운 법안'이라고 표현한 국정 의제를 비판하며 "이 정신 나간 법안이 통과되면 바로 다음 날 '아메리카당'(America Party)이 창당할 것"이라고 신당 창당을 거론했다.그러자 트럼프 대통령도 소셜미디어에 글을 올려 머스크가 운영하는 기업들이 받고 있는 정부 보조금을 줄여 예산을 절감해야 한다고 반격했다.머스크가 훨씬 더 많은 것을 잃게 될 것이라는 트럼프 대통령 발언은 머스크가 운영하는 기업들에 대한 정부 보조금을 삭감하거나, 정부와의 계약 해지하겠다는 압박으로 풀이된다.또한 남아프리카공화국 출신의 미국 국적자인 머스크를 미국 밖으로 추방할지에 대한 질문에 "모르겠다"라면서도 "우리는 살펴봐야 할 것(We'll have to take a look)"이라고 답했다. 트럼프 대통령은 최근 미국 밖에서 출생한 사람의 미국 시민권 취득을 제한하는 정책을 추진하고 있다.머스크는 지난 대선 때 트럼프 대통령을 전폭적으로 지원하며 재집권의 일등 공신으로 평가받았고, 정부 조직과 예산 개편을 담당하는 정부효율부(DOGE)를 이끌며 트럼프 대통령의 최측근으로 활약했다.하지만 머스크가 트럼프 대통령의 국정 의제를 공개적으로 비판하며 신당 창당까지 언급하면서 두 사람의 관계는 '돌아올 수 없는 강'을 건너는 모양새다.머스크는 사흘 전에도 소셜미디어를 통해 "미국에서 수백만 개의 일자리를 파괴하고 막대한 전략적 피해를 초래할 것"이라며 "완전히 미친 짓이고 파괴적이다"라고 트럼프 대통령의 감세 법안을 비판했다.AP통신은 "이 갈등으로 현직 대통령과 한때 그의 가장 열성적인 지지자가 서로 극명한 차이점을 드러냈을 뿐만 아니라, 세계에서 가장 부유한 사람이 다시 정계에 뛰어들 가능성을 불러일으켰다"라고 전했다.CNN방송도 "공화당 의원들이 머스크와 그의 자금줄, 아니면 트럼프와 그의 강경파 중 어느 쪽을 선택해야 할지 난감한 입장에 처하게 됐다"라고 짚었다.한편, 트럼프 대통령은 오는 8일 상호관세 유예 만료를 앞두고 각국과 진행 중인 무역 협상에 대한 상황을 묻자 "모든 것이 잘 되고 있다"라면서도 "이것은 매우 큰 사안이라 복잡하다"라고 구체적인 답변을 피했다.