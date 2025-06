203인포그래픽연구소, 미국 'PRINT Awards 2025' 데이터 시각화 부문 2·3위 수상

큰사진보기 ▲203인포그래픽연구소(대표 장성환)는 최근 세계적인 권위의 미국 '프린트 어워즈(PRINT Awards) 2025'에서 데이터 시각화(Data Visualization & Information Design) 부문 2위와 3위를 동시에 수상했다. ⓒ 203인포그래픽연구소 관련사진보기

