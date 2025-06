민경선 사장 "경기교통공사, 경기도 UAM 청사진 그린다"

큰사진보기 ▲민경선 경기교통공사 사장과 미래형 유?무인 겸용 개인항공기 '오파브(OPPAV)'. ⓒ 민경선페이스북 관련사진보기

"경기교통공사가 경기도의 '도심항공교통(UAM. Urban Air Mobility)' 청사진을 그립니다!"

AD

큰사진보기 ▲미국 전기 수직이착륙(eVTOL) 항공기 개발사 조비 에비에이션(Joby Aviation)이 개발한 에어택시. ⓒ Joby Aviation 관련사진보기

민경선 경기교통공사 사장의 말이다. 경기교통공사는 지난 25일 경기도 첨단모빌리티산업과가 발주한 '경기도 도심항공교통(UAM) 산업 기본구상 및 시범사업 추진계획 수립 연구용역'을 수주해 계약을 체결하고, 본격적인 연구에 착수했다.민경선 사장은 26일 SNS를 통해 이같이 전하고, "경기교통공사가 경기도 미래 교통 패러다임 전환의 출발선에 섰다"고 의미를 부여했다. 이번 연구는 경기도형 UAM 도입과 산업인프라 구축을 위한 육성계획 및 중장기 로드맵 마련을 목적으로 추진된다.도심항공교통(UAM)은 도심 내 활용이 가능한 친환경 전기동력 수직이착륙기(eVTOL, electric Vertical take Off and Landing) 등을 이용해 승객이나 화물 운송 등을 목적으로 타 교통수단과 연계되어 운용되는 새로운 항공교통 체계를 말한다.(출처: K-UAM Concept of Operation 1.0)민경선 사장에 따르면, 이번 프로젝트의 핵심 과업은 △국내·외 UAM 정책·기술 동향 분석 △국토교통부 시범 운용 구역 지정 대비 전략 △도내 적용 가능한 산업 모델과 중장기 로드맵 도출 등이다.해당 용역은 한서대학교 산업협력단을 주축으로 경기교통공사·㈜버티·㈜에어랩스가 컨소시엄을 구성해 산·학·연 공동으로 수행하게 된다.민경선 사장은 "경기교통공사가 G+정책플랫폼 세미나와 드론 실증도시 사업 등을 통해 쌓은 경험을 토대로, 관련 조례에서 명시된 'UAM 전담 기관' 역할을 본격화하겠다"고 밝혔다.그간 경기교통공사는 도심항공교통 사업모델 발굴을 위한 기반 조성에 지속적으로 노력해 왔다. G+ 정책플랫폼을 통한 경기연구원과의 공동 세미나를 개최하고, 경기도-시·군-공사 간 협력체계 구축 등을 통해 준비 체계를 강화했다.또한, 국토교통부 주관 UAM Team Korea 워킹그룹(WG)에 참여해 '2024년 드론 실증도시 구축사업' 수행 등 미래 신교통수단인 항공 모빌리티 분야의 역량 확보에 나섰다. 특히 경기교통공사가 '경기도 도심항공교통 산업육성 및 교통관리 체계 구축 지원 조례'에서 위탁기관으로 명기되어 향후 사업 추진의 제도적 기반도 마련했다.민경선 사장은 "지상 교통수단인 '똑타', '똑버스' 등과 항공 모빌리티의 연계를 통해 도민의 이동 편의성을 획기적으로 향상할 수 있을 것"이라며 "경기도 및 도의회, 31개 시군과 긴밀히 협력해 경기도형 도심항공교통 사업모델을 성공적으로 구축하고, 경기도가 도심항공교통 산업 및 서비스를 선도할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 강조했다.한편, 국토교통부는 UAM 상용화를 위한 기반 구축을 본격화하고 있다. 2025년 말 수도권에서의 상용 서비스 개시를 목표로 '그랜드 챌린지 1단계(비도심/ 고흥)' 실증을 마무리하고 있으며, 올해 하반기부터 '2단계(도심지/ 인천, 고양, 서울 등)'를 추진할 예정이다. 이를 통해 운항 안정성, 교통관리 체계, 버티포트 운영 등 상용화를 위한 핵심 요소를 실제 도심 환경에서 검증하게 된다.